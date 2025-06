MFC Chicken con el guateque a otra parte

Este jueves nuestros favoritos MFC Chicken (Londres, 2010) actuaron en una de sus plazas favoritas, Bilbao, para presentar su último álbum, 'Milk Chicken', disponible en ... redes, CD y LP. Pararon en el Crazy Horse, congregaron a 122 almas a 15-18 €, dieron un bolazo de 29 rocanroles en 77 minutos, vendieron mucho merchandising (vinilos y CDs, camisetas y bolsas, y además unos pollos de plástico), y se marcharon con el guateque a otra parte: hoy viernes actúan en Santander y el lunes en Burgos (hummmm…), dos paradas de una gira española de 11 bolos en 12 días, con sólo uno libre y actuando en varios festivales (dos de blues: los de Fisterra y Cazorla).

Imbatibles en las distancias cortas de las salas, atildados en su estética (corbatas de lacito, americanas, pelos engominados...; el saxofonista y vocalista Spencer Evoy se pasaba el peine por presumir y el baterista Ravi, totalmente calvo, vio cómo sus gafas salieron volando quizá por un golpe inesperado en 'Bargain bucket', un surf rock and roll instrumental con saxo muy Benny Hill), desenfadados y dinámicos en escena como unos Sirex caricaturescos (lo del peine, las diversas coreografías, el mirar fijamente a la gente con descaro o hipnotismo…), defensores del rock and roll de los 50, y atascados (o no) en unas letras humorísticas que en verdad se inspiran en el pollo, MFC Chicken alcanzaron su culmen del jueves en la versión del 'Chicken shack boogie' de Amos Milburn, la óptima entre las 29 interpretaciones.

Ampliar Spencer con el público a un palmo. Óscar Esteban

Buf, al menos les hemos visto nueve veces en vivo (ocho en Bilbao, en el Evidence, el Satélite T, el Azkena, el Crazy Horse, y en el Kafe Antzokia, aquí en la sala grande y en la pequeña de arriba, y una vez más en Palencia, en una plaza gigante al aire libre y de noche), y cuanto más cercanía con el respetable, más molan estos MFC. Repasando el repertorio vemos que este jueves por ejemplo se pusieron efervescentes en el R&R a lo The Neanderthals 'Lake Bears!' (u-iii, es la onomatopeya de esta canción), se metieron entre el público para tocar 'Night train' (con Spencer soplando el saxo tumbado en el suelo), 'Heebie jeebies' fue un rock and roll en plan Little Richard, en 'Chicken is the answer' empujaron con el saxo, el ritmablusero 'What a life' lo cantó el chavalín guitarrista Dan Criscuolo (hijo del bajista, Zig) mientras Spencer soplaba la armónica, y en el bis triple versionaron a los garajeros The Wailers ('Dirty robber') antes de despedirse con 'Chicken baby chiken' y, lo dicho, irse con el guateque a otra parte.