Los conciertos del fin de semana Manolo García en Miribilla, Musiketan, Pablo Perea, tres ex Black Crowes, Fuzillis… Manolo García en su anterior actuación en Miribilla, en abril de 2016 / CARLOS Gª AZPIAZU También actuarán en Bilbao Elder y Cooper, además de Miroslav Vitouš y Emil Viklický ÓSCAR CUBILLO Jueves, 8 noviembre 2018, 17:33

Sábado 10, Bilbao, Miribilla, 21 horas, 41,80 €. Manolo García: Fin de gira geométrica y otoñal

Una gira de nueve fechas por aforos grandes entre septiembre y noviembre es la que cerrará este finde entre nosotros el ex El Último De La Fila propagando su último álbum oficial, 'Geometría del rayo' (Sony, 2018). Manolo está recalando en cosos taurinos (Murcia, Albacete y Valencia…) y pabellones deportivos multiusos (el Príncipe Felipe zaragozano, el Wizink Center madrileño, el Palau Sant Jordi barcelonés, el Bilbao Arena vizcaíno).

Y, como se trata de macroconciertos, el repertorio será largo: una treintena de canciones con dos o tres bises. Suele versionar a Triana ('Recuerdos de una noche') y echa mano de dos jitazos del Último: 'Como un burro amarrado en la puerta del baile' e 'Insurrección', que es con la que acaba.

Manolo García (Barcelona, 1955) es una persona celosa de su intimidad que protege hasta el misterio su vida privada. En su día nos confió: «Estoy en esto por la música. Jamás pensé que iba a hacerme famoso, que iba a hacerme rico, que iba a montármelo… Jamás. De adolescente ya tenía una obcecación, una idea fija: quiero ser músico. Y lo bueno para mí es que sigo pensando lo mismo. No quiero ser otra cosa, o sea no quiero ser famoso. Y lo evito en lo posible y con todo respeto. Entiendo que los músicos necesitamos una parte de fama para llegar al público y desarrollar nuestro oficio, nuestra tarea, pero punto. Cuento lo justo y siempre atendiendo con todo el respeto y el cariño a quien me pregunta. Pero bueno, (en una entrevista) no van a sacar mucho más de mí que no sea estrictamente musical».

Viernes 9, Bilbao, Cotton Club, puertas 19.30 h, show 20 h, 15 €. Pablo Perea: Ex La Trampa

No confundan su nombre con el polifacético Fran Perea, pues este Perea en cuestión fue el líder de La Trampa (Madrid, 1988-1995). Envidiablemente conservado a los 50 años, treinta después de esos primeros pasos lanza su tercer álbum en solitario, 'Talón de Aquiles' (Latrama Planners), «un disco que mezcla texturas de metales con susurros de guitarras de jazz, cálidos cuartetos de cuerda con desgarrados sonidos de guitarras eléctricas, pianos sugerentes con órganos Hammond en modo irreverente, suaves susurros corales con voces enérgicas y apasionadas», según la hija de promoción. Oyéndolo se puede evocar a Manolo Tena, Secretos y Revolver; no en vano su líder Carlos Goñi colabora en la canción 'La luna se esconde', y Rozalén en otra titulada 'Tanto', o el guitarrista de blues Francisco Simón en '¿Qué sabes tú?'.

Pablo estrenó esta novedad en la madrileña Sala Copérnico y vendió más de 200 discos al acabar el bolo, síntoma del triunfo. Aquí lo presentará en dúo acústico, con dos guitarras y coros (le acompaña Borja Montenegro, escudero de Ana Belén y Luz Casal), y una seguridad escénica fogueada en cientos de garitos.

Sábado 10, Bilbao, Fever, Sala Blue, show 21.30 h, 18-22 €. Elder: Veteranos del Kristonfest

Según la revista Rolling Stone, el quinto mejor disco de metal publicado en 2017 fue 'Reflections Of A Floating World' (se puede oír en Bandcamp), del trío yanqui Elder (Boston, 2006), autoetiquetado como 'heavy psych' (heavy psicodélico, o viceversa) y que partiendo del stoner y del doom ha terminado en hábitats más propios del post-rock atmosférico.

Elder han intervenido en dos ediciones, las de 2016 y 2018, del festival de rock duro y stoner rock Kristonfest, organizado por la promotora independiente vizcaína Noise On Tour, que lo trasladó de Bilbao a Madrid teniendo en cuenta que la mayor parte de su clientela compraba las entradas fuera. Avala Gorka, socio de Noise On Tour: «Elder enamoran, y de qué manera. Es un combo ecléctico que deleita a ritmo de stoner rock con tintes progresivos y con una ejecución sublime». Ahí estaremos, pues Elder abren mentes y despiertan curiosidades.

Viernes 9, Bilbao, Stage Live, 22 h, 15-18 €. Cooper: Gira por las capitales vascas

Este noviembre actuará en las tres capitales de la CAV el bueno de Cooper, el Paul Weller español, el mod nacional por excelencia, o sea Alejandro Díaz, el exlíder de Los Flechazos. ¡No lo confundan con el cantautor dylanita getxotarra emigrado a Madrid Coppel, que presenta disco esta misma noche en la Nave 9! El leonés viene divulgando su disco 'Tiempo, temperatura, agitación', editado en el sello indie Elefant y reeditado en vinilo, en tirada limitada a 500 copias. Elefant también ha reeditado 500 copias de la reválida en solitario de Cooper, 'Retrovisor', ésta con tres bonus tracks. En esta esporádica euskogira Alex actuará en formato septeto, con vientos incluidos. En verano le vimos en el BBK Live, y se lo montó muy bien. Avisados quedan.

Domingo 11, Bilbao, Sala BBK, 20 h, 12 €. Miroslav Vitouš y Emil Viklický: El fundador del Weather Report en el Musiketan

La tercera sesión del 26º Musiketan, la serie de conciertos en pequeño formato patrocinada por EL CORREO, abunda en el cariz europeo de su cartel y apuesta por el jazz, algo inusual en su trayectoria. Oficiará el dúo checo formado por Miroslav Vitouš y Emil Viklický, el primero contrabajista y fundador de Weather Report, el segundo pianista, matemático y compositor de bandas sonoras. El praguense de 70 años Miroslav es un mito: empezó a tocar el violín a los seis, el piano a los diez y el bajo a los catorce, compitió en natación a nivel europeo, estudió en el bostoniano Berklee College Of Music, en 1970 participó en la fundación del grupo catalizador de la fusión jazz Weather Report (con el teclista austriaco Joe Zawinul, el afrosaxofonista Wayne Shorter, etc.), y se ha codeado con jazzmen yanquis como Dave Holland, Chick Corea, Stan Getz, Jack DeJohnette, Larry Coryell… En el Musiketan se espera un concierto acústico, recogido, solemne y quizá algo sombrío.

Domingo 11, Bilbao, Kafe Antzokia, puertas 18.30 h, show 19.30 h, 23-27 €. The Magpie Salute: Tres Black Crowes en sus filas

Los Black Crowes (Cuervos Negros) de Atlanta, Georgia, estaban coliderados por dos hermanos: el vocalista estelar Chris Robinson (51 años) y el guitarrista más discreto Rich Robinson (49 años). Como este gran grupo de rock sudista se haya oficialmente disuelto desde 2015, cada brother funciona por su cuenta: Chris al frente de su Brotherhood (su Hermandad, en la que hay otro asalariado de los Cuervos: el teclista Adam MacDougall) y Rich pilotando a The Magpie Salute (El Saludo de la Urraca), donde militan tres ex miembros de The Black Crowes: Rich Robinson (guitarra), Marc Ford (guitarra) y Sven Pipien (bajo). Completan la alineación oficial el cantante británico John Hogg (ex Moke y ex Hookah Brown, combo que formó con el propio Rich) más el baterista Joe Magistro (escudero habitual de Rich).

The Magpie Salute llegan estrenando su primer disco de estudio, 'High Water I' (el volumen II se publicará en 2019), un repertorio de rock sureño que, según la fiable web Allmusic, se asemeja mucho a los Black Crowes, tiene cierto aire a Lenny Kravitz, y el nuevo cantante John Hogg clava las inflexiones vocales de Rod Stewart.

Además, en directo suelen recrear canciones de los Black Crowes ('Oh Josephine', 'Wiser Time', 'Wyoming & Me', 'Under A Mountain', 'Soul Singing'…) y versiones de grandes del rock (Bob Dylan, Little Feat, The Flying Burrito Brothers, Rod Stewart, Rolling Stones o, ejem, la Velvet Underground). Esperemos que no estén cansados, pues la víspera, el sábado noche, tocan en París y viajan hasta Bilbao por carretera.

Viernes 9, Bilbao, Sala Azkena, 21.30 h, 10-13 €. Fuzillis: «¿Qué desea?», «¡Sopa de pescado!»

Si en vez de un valle de lágrimas este mundo fuese el paraíso, seríamos testigos de tres de los cuatro conciertos de la nueva gira española de los londinenses Fuzillis: los de San Sebastián, Bilbao y Logroño, descartando el de Valladolid porque el peaje de la autopista es demasiado caro para nuestro bolsillo (y seguro que no vamos a Logroño por el madrugón, pues se trata de una matinal). Sin embargo, no nos perderemos su sesión vizcaína de rock and roll desenfadado eminentemente instrumental con saxo carnoso, la guitarra del jovezno y pícaro Dan Martin Jr, y el liderazgo tras las bambalinas de su mismísimo padre, el bajista Mr. Frankie Fuzilli Sr.

Por cierto, padre e hijo tocan también en la versión Deluxe de nuestros venerados MFC Chicken. ¿Necesitan más garantías, queridos lectores? Sus coreografías las puede imitar el melómano más torpe, una mañana de domingo madrugamos para verles dar un bolazo de hora y cuarto con 29 temas crudos, excitantes y orates, y encima el bolo de hoy acabará a tiempo para ver a Micky & The Buzz en el cercano Kafe Antzokia, pues tocan con entrada libre en una fiesta del Zinebi.

Sí desean autorecetarse un sano complemento vitamínico, visualicen el video de los Fuzillis que ilustra esta información, un directo en plano secuencia en una habitación con sólo dos versos en la letra: «¿Qué desea?», «¡Sopa de pescado!», o sea 'Fish Gumbo'. Slurp…