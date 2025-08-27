'Mamma mia!', cinco semanas llenando el Arriaga El espectáculo teatral más exitoso de la Aste Nagusia es un musical basado en las canciones de Abba que seguirá en cartel hasta el 21 de septiembre

Óscar Cubillo Miércoles, 27 de agosto 2025, 01:18 Comenta Compartir

Cinco semanas, entre el 14 de agosto y el 21 de septiembre, ofreciendo en total 45 funciones, estará en la cartelera del Arriaga el musical 'Mamma mia!'. Ha sido el espectáculo teatral más exitoso de la pasada Semana Grande, muy por delante de otras ofertas, también del otro musical de la Aste Nagusia, 'Los pilares de la Tierra', representado en el Euskalduna durante dos semanas y media, entre el 14 y el 31 de agosto, y desplegando una calidad similar, superior incluso en la escenografía, aunque el argumento moderno de 'Mamma mia!' parece tener más tirón que la adaptación medieval de la novela de Ken Follett.

Estuvimos este martes en el Arriaga viendo la nueva versión, de la que informa la nota de prensa: «El espectáculo, una nueva producción de 'Mamma Mia!' distinta a la que otras veces ha recalado en Bilbao, lleva tres temporadas arrasando en la Gran Vía de Madrid, donde ha cautivado ya a más de 800.000 personas. El musical cuenta con un extenso elenco capitaneado por Verónica Ronda, en el papel de Donna, junto a Beatriz Ros e Ylenia Baglietto que interpretan a Tanya y Rosie, respectivamente». Y añade: «Su historia es todo un homenaje a las madres y a sus hijas, al amor y a los viejos amigos». Todo al ritmo de las canciones de Abba adaptadas al español, ya saben.

La función del martes estuvo llena (todos los días se venden entre 800 y mil butacas, así que dense prisa si están interesados) y duró dos horas y cuarenta minutos, exactamente 159 minutos contando los 23 de intermedio donde muchos tomaron algo en el bar, que ahora se organiza estabulando a la clientela como si fuesen franceses o ingleses haciendo cola. La inmensa mayoría del público era femenino: en la fila de delante de nosotros, la 14 del lado de los pares, había trece damas y un caballero, y en el primer palco de la izquierda contamos y había la misma proporción en sus 30 primeras personas: 28 damas y dos caballeros.

Ampliar Saludos de los actuantes tras la caída del telón. Óscar Cubillo

Sobre un escenario sencillo que ofreció tres localizaciones distintas por el sencillo método de mover un par de paredes, se desarrolla la historia intergeneracional de 'Mamma Mia!'. Una veinteañera hija de madre soltera, por leer el diario materno descubre que su padre ha de ser uno de los tres hombres a los que invita en secreto a su boda. «Quiero casarme de blanco y por la iglesia», y «quiero sentirme como una novia de verdad, caminando del brazo de mi padre», dice un par de veces la chica ansiando la felicidad de una familia normal, o natural, o como prefieran llamarla.

Y así las tres amigas maduras y los tres hombres coetáneos que no se conocen y coinciden en esa isla griega (por cierto, el vestuario tiene más viveza que en las obras teatrales al uso, y sólo está por detrás de las producciones de Disney), recuerdan sus primeros encuentros y sueñan con el posible futuro mientras suenan los éxitos de Abba, una veintena larga de adaptaciones cantadas y tocadas en vivo, y a menudo coreografiadas, entre las que destacan 'Mamma mia', 'Dancing queen', una a cachos 'Dame amor esta noche' o algo parecido ('Gimme gimme gimme (a man after midnight)'), un 'Voulez-Vous' con más de veinte actuantes en escena, el rocanrolito glamuroso 'A ver qué va a decir tu mamá' ('Does your mother know'), el dramático 'Hay un solo ganador' ('The winner takes it all'), con la única ovación desatada al acabar una escena o número, y las tres piezas del bis, una suerte de show cabaretero televisivo con dos canciones repetidas, las óptimas 'Mamma mia' y 'Dancing queen', más una expansivo 'Waterloo' a modo de fin de fiesta.