Lady Gaga supera a Taylor Swift y Beyoncé en los MTV Video Music Awards Se lleva el galardón a artista del año en la ceremonia de premios votados por los fans en Nueva York

G. S. | Reuters Nueva York Lunes, 8 de septiembre 2025, 05:53 | Actualizado 06:38h.

Lady Gaga ha sido nombrada artista del año en los MTV Video Music Awards el domingo, superando a pesos pesados como Taylor Swift y Beyoncé en la ceremonia de premios votados por los fans en Nueva York.

Gaga, actualmente de gira con su álbum 'Mayhem', subió al escenario con un vestido negro con volantes, mangas gigantes y detalles en púrpura. Agradeció el galardón a sus fans mientras sostenía el trofeo Moon Person de los VMAs. «No puedo empezar a explicar lo que significa ser recompensada por ser artista, recompensada por algo que ya es tan gratificante», dijo Gaga antes de salir del lugar para ofrecer un concierto en el Madison Square Garden.

La victoria de Gaga impidió que Beyoncé o Swift se convirtieran en la artista más premiada en la historia de los VMA. Ambas siguen empatadas con 30 galardones cada una.

El anfitrión LL Cool J inauguró la ceremonia en el UBS Arena de Nueva York con la promesa de actuaciones espectaculares de leyendas como Ricky Martin y Mariah Carey, además de un tributo al fallecido músico británico Ozzy Osbourne.

«La música es la fuerza que nos une», dijo LL Cool J. «Esta noche dejamos todo lo demás en la puerta».

Gaga llegó a la ceremonia con la mayor cantidad de nominaciones —12— por canciones como Die with a Smile, su dúo con Bruno Mars.

Die with a Smile competía por el máximo honor de la noche, video del año. Entre los rivales se encontraban Birds of a Feather de Billie Eilish, Not Like Us de Kendrick Lamar y Manchild de Sabrina Carpenter.

Los VMAs comenzaron a transmitirse en MTV en 1984 y se hicieron famosos por momentos memorables como el beso en el escenario entre Madonna y Britney Spears, y la aparición de Gaga con un vestido de carne cruda. CBS transmitió en vivo la ceremonia del domingo.

Este año se añadieron nuevas categorías, como mejor video country y mejor artista pop.

Los nominados a video country incluyen Think I'm in Love with You de Chris Stapleton, Liar de Jelly Roll y Smile de Wallen.