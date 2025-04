Sentí la llamada de la triki y fui hacia ella

Que la trikitixa pase a aprenderse en el conservatorio me parece en principio un paso adelante, aunque complementario. Entiendo que haya personas que necesiten aferrarse ... a algo tangible, pero el pulso, el corazón de cada uno es difícil de enseñar, y no solo con la triki. En mi caso soy autodidacta, yo tocaba y mi madre bailaba en la cocina de mi casa de Rekalde… Ella no lo sabía, pero mi profesora estaba allí, la tenía delante, ese ritmo, esa energía no se pueden enseñar. En todos mis años con el instrumento he visto una evolución, hay más alumnos, más interés, aunque nunca di importancia a si éramos 5, 50 o 500.

Hoy toca más gente, pero el carácter, la personalidad que sentí en esos pocos hizo que para mí fueran muchos. Y entre todos esos alumnos hay ahora muchas más chicas que cuando empecé. Sin embargo, no he hecho nunca distinción de género ni sexo, porque un corazón no sabe qué genero tiene. Tampoco me fijé en las salidas profesionales. Sentía y siento atracción y me dejo atrapar, y la trikitixa fue como un imán.

Mis padres hicieron un gran esfuerzo por nosotros, yo era bastante formal y se me daba bien estudiar, pero sentí la llamada de la triki y fui de forma silenciosa hacia ella, aunque en mi entorno decían que por mi bien hiciera lo contrario. Algo parecido a cuando me dieron el Grammy por el proyecto que grabé en el Arriaga sumando triki, alboka y txalaparta a instrumentos en teoría más 'serios'. Me decían: 'Estarás contento...' Y mi respuesta era 'claro, he ganado y está bien'... pero si hubiera sido el último estaría igual de contento. ¿Cómo veo el futuro de la trikitixa? No hay que tener miedo al futuro porque se alimenta del pasado, aunque habrá cosas que no se puedan repetir ni calcar. ¿Habrá en el futuro otro Michael Jordan? Pues ojalá.