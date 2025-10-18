Gente con mucho ojo pero torpe

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:47

Podían haber elegido cualquier canción. Pero fue esa. 'Video killed the Radio Star'. Aquella de Bruce Woolley que solo triunfó en Canadá pero, un año ... después y con la versión del grupo The Buggles se convertiría en el tema elegido para el estreno de la MTV. Un canal nacido para ver, a todas horas, los vídeos que los artistas musicales del momento. Creían que, desde ese mismo instante, el poder de la vieja radio se disolvería como un hielo en un whisky on the rock, que canta Sabina. Se equivocaban. La vieja que habla y canta al oído sigue muy viva, mientras que el canal que le dio la extrema unción desaparecerá el día de las campanadas. Este 31 de diciembre, tras 44 años, la MTV apaga el vídeo. No puede competir con las nuevas tecnologías y las aplicaciones. Y, pese a que soy parte interesada por aquello de la radio, me da mucha pena. Pertenezco a la generación que vio nacer los vídeos musicales. Los vídeos en general. Recuerdo cuando otro visionario aseguró que el sistema Betacam triunfaría, por su mayor calidad, por encima del vulgar VHS. En casa de mi suegra hay un Beta, del peso de una piedra de las que levantaba Perurena. Dicen guarda en su interior el vídeo de la boda de Lady Di. A saber. Nadie se atreve a meterle mano. Así que volvamos al vídeo musical.

