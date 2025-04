Silvia Cantera Sábado, 5 de abril 2025, 15:33 Comenta Compartir

«El boom no me pilló en el sofá de mi casa», reivindica Isabel Aaiún. La artista tras 'La Potra Salvaje', uno de los hits que más sonaron el verano pasado, pone en valor los años de trabajo que hay detrás de la canción que le ha dado la fama. El 'remix' de su tema, publicado años atrás, acabó siendo el tema que utilizaban los jugadores de la selección española para motivarse en la Eurocopa. «El momento en el que más aluciné fue cuando me vi cantando en 'La Velada' en el Bernabéu. Se me pone la piel de gallina de recordarlo», remarca.

Nacida en Madrid, pero criada en un pueblo segoviano de 200 habitantes, la cantante da este sábado su primer concierto en Euskadi. Actúa dentro del ZEID Fest, el festival creado por el líder de Pello Reparaz para impulsar la música euskaldun y que este sábado se celebra en el BEC. «Es muy difícil el euskera, pero me gusta mucho cómo suena», cuenta Aaiún, que se ha aprendido unas cuantas palabras saludar al público en la lengua vasca.

Su pasión por los caballos va más allá del nombre de su canción. Hasta hace unos meses, cuando la música le impisió compaginar ambas vidas, trabajaba en el mundo de la equitación. Daba clases de equitación y hasta fue amazona. «Quiero seguir dedicándome a cantar, pero si no funciona, estaré muy contenta de volver a los caballos. Al menos sigo teniendo en casa a los míos, así que los echo de menos, pero los tengo cerquita».

Este sábado será la primera vez que Aaiún toque su nuevo single 'Ojopaloma' en directo. Pero sigue creando. «Después del concierto nos iremos a Valencia a grabar mi nuevo tema. Creo que saldrá después de Semana Santa», adelanta a EL CORREO.

