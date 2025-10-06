El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La Bonoloto del domingo deja 44.000 euros en Bilbao
Logo Patrocinio
Paula Mattheus. EFE
Marginalias

El microrrelato de Paula Mattheus

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:02

Comenta

Se llamó 'Generación silenciosa' a la nacida con la Gran Depresión y condicionada por el temor a hablar que impuso en EE UU el macartismo ... de los años 50. Pero en España la moda del mutismo y la inexpresividad imberbes, el tópico de la juventud no verbal surgió más tarde, con la Generación X y en contraste con la anterior, con la de los 'baby boomers', que hablábamos por los codos de lecturas y de política. La que vino después, la conocida como 'milennials', protagonizó una sana recuperación de la palabra. Y ya la Generación Z, la de los 'zoomers' o 'centennials' venidos al mundo en torno al 2000, nos ha salido de lo más parlanchina. Pienso en las letras de Paula Mattheus, una cantautora de 24 años nacida en Getxo que dio hace unos días un concierto en la capital de España, en un Parque de Berlín abarrotado de un entregado público. Las canciones de Paula Mattheus, de las que me han puesto al tanto unos sobrinos míos, son muy personales y sinceras. Hablan de relaciones que se fueron a pique siempre por culpa de ellos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  2. 2

    Una ronda por bares diminutos de Bilbao
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  4. 4

    Un exburukide, clave en la selección de ertzainas
  5. 5

    El infierno de los rehenes en el infierno de Gaza
  6. 6

    Arkaute acumula más de 450 demandas desde 2020
  7. 7 La tercera mejor tortilla de patatas de España se hace a una hora de Bilbao
  8. 8

    «Es una oportunidad para que Getxo no se convierta en Puerto Banús»
  9. 9

    Alimentación, estudios, ropa... Esto es lo que cuesta criar a un hijo hasta que se va de casa
  10. 10

    Las imágenes que revelan cómo Israel ha convertido Gaza en un desierto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El microrrelato de Paula Mattheus

El microrrelato de Paula Mattheus