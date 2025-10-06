El microrrelato de Paula Mattheus

Se llamó 'Generación silenciosa' a la nacida con la Gran Depresión y condicionada por el temor a hablar que impuso en EE UU el macartismo ... de los años 50. Pero en España la moda del mutismo y la inexpresividad imberbes, el tópico de la juventud no verbal surgió más tarde, con la Generación X y en contraste con la anterior, con la de los 'baby boomers', que hablábamos por los codos de lecturas y de política. La que vino después, la conocida como 'milennials', protagonizó una sana recuperación de la palabra. Y ya la Generación Z, la de los 'zoomers' o 'centennials' venidos al mundo en torno al 2000, nos ha salido de lo más parlanchina. Pienso en las letras de Paula Mattheus, una cantautora de 24 años nacida en Getxo que dio hace unos días un concierto en la capital de España, en un Parque de Berlín abarrotado de un entregado público. Las canciones de Paula Mattheus, de las que me han puesto al tanto unos sobrinos míos, son muy personales y sinceras. Hablan de relaciones que se fueron a pique siempre por culpa de ellos.

Una de esas melodías, que andan entre el pop rock y la canción de autor confidencial, entre el lirismo autobiográfico de Taylor Swift y el mosqueo empoderado de Shakira, se titula 'Hipoteca' y habla de un tipo con el que ha roto que debía de ser bastante 'segurolas' y del que dice cosas como «Se está quedando un poco calvo/ Para no despeinarse nunca por nada» o «Quédate tu plan a 40 años/ (…) Cobarde de doble coraza/ Quédate con la que te aguante el paraguas». En otra canción habla de un sujeto que la dejó plantada con dos frases minimalistas que despertaban su indignación: «No eres tú Soy yo». Según explicó en el concierto del Parque de Berlín, lo más grave del caso es que se trataba de un novio escritor al que no le debió de venir la inspiración en el momento de tomar las de Villadiego: «Te dejé meterte en mis entrañas/ Te dediqué un concierto en el balcón/ Me encariñé de todos tus colegas/ Y vienes con el no eres tú, soy yo/ Y claro que no soy yo».

Ya en el título de su melodía, Paula Mattheus le daba la vuelta a esas dos breves y lacónicas frases. En efecto: 'No soy yo Eres tú'. Lo que enfurecía a nuestra 'centennial' es esa esquemática y simétrica parquedad de palabras que competía en minimalismo con 'El dinosaurio' de Monterroso y que contrastaba con la locuacidad creativa con la que ella le había abierto su corazón. Realmente, 'No eres tú Soy yo' es, además de una irritante falta de consideración, un microrrelato del que a lo sumo podrían exprimirse un par de variantes experimentales: «No eres yo, soy tú. No soy tú, eres yo. ¡Estamos en cuerpos equivocados…!».

Sí. Ese espécimen no verbal traicionaba con su brevedad sintáctica a su generación y a la vocación literaria. Se merecía la canción. ¡Estos escritores no suelen dar nunca la talla!