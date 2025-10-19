El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Más de 3.000 personas disfrutaron del festiva en Miribilla. Euskal Metalheads Fest

Su Ta Gar y Soziedad Alkohólica levantan muros de metal en Miribilla

Ante más de 3.000 personas, las patrullas guipuzcoana y alavesa encabezaron el Euskal Metalheads Fest, la primera tirando de la épica y la segunda abusando de la agresividad

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:39

Comenta

Más de 3.000 corazones metálicos se congregaron este sábado en el Pabellón de Miribilla para alearse en comunidad en el festival especializado Euskal Metalheads, ... que celebró su 20.º aniversario. El que suscribe calculó 3.333 asistentes, un encargado al salir le dijo que hubo unos 3.800, y bueno, en unas ocho horas de actuaciones y seis grupos (Eraso!, Anestesia, Angelus Apátrida, Su Ta Gar, Soziedad Alkohólika y Crisix) siempre hay quien no está todo el rato in situ, quien sale a fumar fuera, o quien se va al bar de al lado a tomar algo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  2. 2

    Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu
  3. 3 Andy confirma una agresión física de Lucas durante su última gira como dúo
  4. 4

    «Un albañil cobra más que un notario, viene otra burbuja por los costes de construcción»
  5. 5 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  6. 6

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  7. 7 El restaurante de Bilbao donde es muy difícil elegir entre el rodaballo o la chuleta
  8. 8 ¿Es posible la reconciliación de Amaia Montero con Cayetana Guillén Cuervo tras su regreso a La Oreja de Van Gogh?
  9. 9

    Cae una banda criminal tras robar a plena luz del día en tres viviendas de Amorebieta
  10. 10 La Ertzaintza desmantela dos plantaciones de marihuana en Erandio y Lezama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Su Ta Gar y Soziedad Alkohólica levantan muros de metal en Miribilla

Su Ta Gar y Soziedad Alkohólica levantan muros de metal en Miribilla