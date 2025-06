La fusión despampanante de Mariano Díaz y Javier Malosetti

Óscar Cubillo Viernes, 13 de junio 2025, 01:32 Comenta Compartir

Hace dos años, en febrero de 2023, vimos en Otxarkoaga, en el 23º Distrito Jazz, a la virtuosa dupla argentina formada por el pianista Mariano Díaz y el bajista eléctrico Javier Malosetti actuando en cuarteto y tocando 9 piezas en 81 minutos. Este jueves regresaron al 34º Bilbaína Jazz Club (Malosetti se declaró «feliz por volver a esta ciudad tan despampanante») en trío completado por el baterista de Ordizia, Gipuzkoa, Mikel Urretagoiena. Y aunque se podría pensar que al formato le podría faltar empaque, nada más lejos de la realidad, pues hubo densidad, electricidad, fluidez y dinamismo a lo largo de una velada en dos pases de 95 minutos, contando los 20 de descanso, para 10 temas, entre ellos siete, sí, siete, que ya presentaron en Otxarkoaga, y eso que esta vez venían con disco conjunto grabado en 2024.

Nada flojeó en la función del trío, aunque se puede señalar como menos brillante y vibrante la balada 'The star', porque pareció que era un momento para el descanso y recuperación de la banda tras un número extático y virtuoso (ah, el pianista Díaz afirmó que 'The star' era un 'estreno', pero ya se la oímos hace dos años, y esa vez también nos pareció lo menos pimpante o despampanante del repertorio), y como más ortodoxo y menos virtuoso el blues 'The boss', el jefe, compuesto por Díaz pensando en el saxofonista Pedro Iturralde (Ochoa, Falces, Navarra, 1929 - Madrid, 2020), en cuya banda ingresó a los 26 años y este jueves nos contó que a Iturralde le gustaban tanto los 'bluses' que a veces los tocaba dos veces en la misma noche, y que dejaba hacer a sus músicos lo que quisieran, que les 'empujaba a la expansión'.

Mariano Díaz (Buenos Aires, 1962; vive en Madrid desde 1993 y es profesor de análisis de jazz, improvisación, agrupación instrumental y piano complementario en Musikene, el alto conservatorio donostiarra, acompañó a Iturralde durante un cuarto de siglo) y Javier Malosetti (Buenos Aires, 1965; hijo del jazzman argentino Walter Malosetti; estuvo ocho años y cuatro discos al servicio de Luis Alberto Spinetta; en el intermedio le dijo un espectador de los 70 que estuvimos en el JazzOn Aretoa: «deberías apellidarte Buenosetti», ¡lo que nos costó entenderlo!), con el apoyo sin fisuras de Mikel Urretagoiena (Ordizia, 1991), fueron cercanos en sus presentaciones (esta vez más compartidas que en Otxarkoaga, donde apenas habló Mariano) y tocaron con una facilidad natural en la que cada solo de bajo eléctrico tuvo razón de ser y hasta sonó simpático, lo cual es muy difícil.

Ampliar Díaz, Malosetti y Urretagoiena abriendo con 'Cleanie'. Óscar Cubillo

Abrieron con 'Cleanie' (Malosetti), con la que llevaron la fusión al piano de Nueva Orleáns, en 'Recuerdo del tren / Memorie del treno' sonaron al rock de Alan Parsons, y quizá el pico de la cita fue 'Freedom jazz dance' del trompetista Eddie Harris en un arreglo de Malosetti (buenosetti, ¿lo pillan?) que sonó a Richard Bona en festival estival y superó a Marcus Miller sin forzar la máquina. Era la tercera y desde el otro lado de la fila de sillas manifestó Óscar Cine por wasap: «Si este nivel es el del primer pase, cuál será en el segundo. ¡Vaya flow! Casi de lo mejor del año».

Pues el segundo pase no estuvo tan a la altura (dentro de la magnificencia, ¿eh?, y es que huvo dos temas menos de flusión y más de blues), y a la cuarta del primer pase llegó la citada balada para recuperar resuello tras el alarde absoluto de 'Freedom jazz dance'. El JazzOn Aretoa sonaba tan bien como suele ser la norma, y cerraron el primer pase uniendo dos temas en más modo jazz fusión que fueron 'Amsterdam' y 'Ostura furita'.

Redondeando, habían pasado 40 minutos, el intermedió duró 20, y la segunda parte 35 minutos fugaces con el bis. Se reiniciaron fluidos en la fusión de 'Beard', dedicada por Mariano Díaz a Jim Beard, un productor que le influye mucho por ejemplo a través de sus discos con Mike Stern, el largo momento ortodoxo fue el blues para Iturralde 'The boss' (realzado por un solo de bajo de Malosetti que fue gloria bendita, y con el piano transitando de nuevo por Nueva Orleáns), se despidieron en falso con su single 'New rules', más fusión con presentación y disertación central de Mariano, y a modo de bis tocaron 'Pequeño Walter', «para dar palmas y salir con el ritmo en las venas. Se titula así porque como es música instrumental se puede poner cualquier cosa», dijo Buenosetti, pero en realidad tocaron la versión del 'Rides again' del armonicista de blues Little Walter, un tema que también han versionado Medeski, Scofield, Martin & Wood (nos lo encontramos en Internet indagando para escribir estas líneas).

