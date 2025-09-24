El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Rafa Gutiérrez

Fito presentará su nuevo disco en un acto abierto al público en el BIME

El congreso, consolidado como referente de la industria musical, se centra en estrechar lazos con Latinoamérica y Europa

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:20

BIME, el congreso de la industria musical que se ha consolidado ya como referente internacional, celebra su 13º edición el próximo octubre con el Palacio ... Euskalduna como epicentro, pero con un programa más amplio que nunca que se expande por toda la capital vizcaína y que, entre otras citas, incluye más de 80 conciertos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  2. 2

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  3. 3

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  6. 6

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo
  7. 7 Los mejores y peores bollos de mantequilla de Bilbao, según el crítico gastronómico Mikel Iturriaga
  8. 8

    Trump arremete contra la ONU por su «ineficacia» y cierra filas con Israel
  9. 9

    El crimen de Solokoetxe fue un encontronazo «casual» entre dos grupos que volvían a casa
  10. 10 Esta es la secuencia de un robo de móvil frustrado a plena luz del día en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Fito presentará su nuevo disco en un acto abierto al público en el BIME

Fito presentará su nuevo disco en un acto abierto al público en el BIME