Fito presentará su nuevo disco en un acto abierto al público en el BIME

BIME, el congreso de la industria musical que se ha consolidado ya como referente internacional, celebra su 13º edición el próximo octubre con el Palacio ... Euskalduna como epicentro, pero con un programa más amplio que nunca que se expande por toda la capital vizcaína y que, entre otras citas, incluye más de 80 conciertos.

Entre las actividades del congreso, que ha sido presentado hoy en rueda de prensa por Last Tour, promotora organizadora, destaca una cita ineludible para los fans de Fito: la estrella bilbaína presentará su nuevo disco, 'El monte de los aullidos', en un acto en el Euskalduna que será de acceso libre para todo el público, no solo para los asistentes al congreso.

Falta conocer en qué jornada del BIME, que se celebra entre el 28 y el 31 de octubre, será la cita con el rockero superventas. Pero lo que ya se conoce es buena parte de las conferencias, coloquios, charlas y conciertos que darán forma al evento y que pueden consultarse en la web oficial (https://bime.org/).

En un momento geopolítico caracterizado por los aranceles y la inestabilidad gubernamental en Estados Unidos, BIME tiene claro que hay que fortalecer los lazos con Europa y, sobre todo, con Latinoamérica, que ha sido el mercado objetivo del evento desde su creación. Basta decir con que, más allá de Bilbao, cuenta con otra sede en Bogotá que el próximo 2026 acogerá su quinta edición.

«La relación con Iberoamérica es de ida y vuelta, desde aquí tenemos puesta la vista en esos países, pero ellos también nos trasladan gran interés en desarrollar los vínculos con España en el mercado de las empresas creativas», ha destacado la directora del BIME, Isa Villanueva.