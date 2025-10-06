El canciller alemán amenaza con retirarse de Eurovisión si se expulsa a Israel

A.G. Lunes, 6 de octubre 2025, 01:55 Comenta Compartir

El canciller alemán, Friedrich Merz, sostuvo ayer que Alemania debería retirarse de la próxima edición de Eurovisión si se excluye a Israel, en respuesta a la creciente presión sobre sus organizadores y después de que países como España, Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos hayan amenazado con ausentarse si no se prohíbe la participación israelí, en rechazo a su ofensiva militar sobre Gaza.

Al ser preguntado sobre si Alemania debería renunciar voluntariamente a participar en el espectáculo que tendrá lugar en Viena en mayo de 2026, el canciller señaló que «lo apoyaría». «Creo que es un escándalo que se esté discutiendo siquiera. Israel tiene que estar allí», agregó en una entrevista concedida a la cadena estatal ARD.

Estas declaraciones llegan después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que agrupa a las cadenas nacionales -que se encargan de seleccionar sus candidaturas, coordinar las retransmisiones en directo y supervisar los procedimientos de votación-, haya convocado para el próximo mes de noviembre una reunión con todas las cadenas en la que está previsto que voten sobre la participación o no de Israel en el concurso.

La presión sobre los organizadores del festival ha ido en aumento durante semanas, y varias cadenas de televisión han amenazado con retirarse si no se excluye a Israel, como sí hizo la UER con Rusia desde 2022 por la invasión de Ucrania. Se da la circunstancia de que Alemania forma parte, al igual que España y junto a Francia, Italia y Reino Unido, del 'Big Five', los principales contribuyentes financieros de la UER.

