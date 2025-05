La otra bala de España en Eurovisión: se cuela en la final Kyle Alessandro, un noruego con acento andaluz

Gabriel Cuesta Miércoles, 14 de mayo 2025, 17:31 Comenta Compartir

España tiene otra bala para ganar Eurovisión más allá de Melody. Al menos, de forma indirecta. Esa segunda oportunidad se esconde en el candidato de Noruega, Kyle Alessandro. Un joven nacido en Levanger, pero con una extrella conexión con la localidad malagueña de Fuengirola, donde sus padres se han criado y conocido.

«Mi padre nació en Madrid, pero a los seis años se mudó pa' Fuengirola, a Miramar, y se crió ahí. Y mi madre es de Noruega, pero se ha criado allí también», explicaba al diario SUR. Lo hacía en un perfecto español con rasgos andaluces que le han permitido protagonizar algún momento de complicidad con la candidata española, Melody.

Precisamente, en su canción 'Lighter' combina la cultura mediterránea y la nórdica. «Lleva palmas, una base de rumba flamenca. Hay elementos tradicionales de los dos países en la canción». Con ella se hizo con la victoria en el Melodi Grand Prix 2025, el homónimo del Benidorm Fest en el país escandinavo. Cuenta la historia de uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando su madre fue diagnosticada de cáncer en otoño de 2023.

Kyle decidió mudarse con ella una temporada a Fuengirola, donde ella residía en el momento de recibir el diagnóstico. «Lo pasamos muy mal, no fue fácil, pero ahora está curada y todo está bien», contaba aliviado. De una frase de su progenitora nace precisamente el nombre de la canción. «Mi madre me dijo algo que nunca podré olvidar: que no perdiera mi luz. Me dijo que soy un ser de luz. Y que si alguna vez pierdo mi luz, que la busque muy rápido de vuelta porque voy a llegar muy lejos con la luz».

La de esta edición no es la primera experiencia de Kyle en Eurovisión. En 2023, quedó noveno como integrante del grupo Umami Tsunami, que interpretó 'Geronimo'. «Tuve una pausa porque lo necesitaba, pero este año el amor que me ha mandado la gente es inexplicable». El Benidorm Fest también rondó su cabeza, pero finalmente no cuajó.

Temas

Música

Fuengirola

España

Audiencias

Eurovisión