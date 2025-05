Así ha sido la actuación de Melody en la primera semifinal de Eurovisión 2025 La cantante española ha actuado este martes en calidad de invitada al formar España parte del 'Big five'

Gabriel Cuesta Martes, 13 de mayo 2025, 21:38

No compite, pero luce músculo. Melody ya sabe lo que se siente al pisar del St. Jakobshalle de Basilea con sus gradas llenas de público. La representante de España en Eurovisión 2025 ha brillado en su actuación como invitada en la primera semifinal de este martes, ya que la española tiene garantizado el pase a la final al formar parte del 'Big five'. La cantante sevillana ha defendido su tema 'Esa diva' junto a su grupo de bailarines. Un do de pecho importante para causar buena impresión a jurados y eurofans.

La actuación sigue puliendo detalles. Ya son varias pequeñas correciones las que ha llevado a cabo el equipo artístico. La propuesta de la sevillana se divide en tres actos. La fuerza va de menos a más. Melody arranca en el centro del escenario sobre una plataforma ligeramente elevada. Lo hace oculta debajo de un vestido negro con una larga cola y un sombrero cordobés de ala ancha. Envuelta en sombras, comienza cantanto serena sin perder la intensidad.

La española baja entonces de la plataforma mientras se despliega ante ella una alfombra de luces en el suelo. Avanza y se unen las bailarinas Vicky Gómez y Ana Acosta en una coreografía a tres. Y la protagonista reaparece al salir de detrás de un gran telón teatral. Esta vez, lo hace con otro 'look': un mono plateado, brillante y moderno. Ya con todos los bailarines a su lado para ejecutar la intensa coreografía.

En el último acto, Melody alza la mano y se cae el telón, que deja ver al público una plataforma con textura de mármol blanco, flanqueada por escaleras gemelas. Es el momento culmen con su nota aguda, que hace temblar al escenario que acaba devorado por la pirotecnia en forma de cascada.

En esta semifinal, quince países luchan por diez puestos en la final del sábado. Dos de las grandes favoritas a la victoria, como Suecia y Países Bajos, se juegan un pase que se da por hecho. Junto a Melody, también actúan Italia y Suiza como miembros del 'Big five'. Por ello, españoles, italianos y suizos también pueden votar por sus favoritos.

