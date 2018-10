Estrenos mundiales en Bilbao de Marlango y el Gonzalo Tejada Trío feat. Andrzej Olejniczak Leonor Watling ante Sara Montiel en 'Si yo fuera otra'. / FACEBOOK Del pop al jazz, y a la inversa, transitaron en los primeros conciertos de sus nuevos discos el combo de Leonor Watling en el Kafe Antzokia y el supercuarteto magistral en el Bilbaína Jazz Club ÓSCAR CUBILLO Viernes, 19 octubre 2018, 14:01

Velada redonda la del jueves en Bilbao con sendos conciertos que aproximaron el pop y el jazz. A las 8 comenzamos en el Hotel Conde Duque, completamente lleno y predispuesto para una sesión especial del 27º curso del Bilbaína Jazz Club, la protagonizada por el contrabajista, psicólogo y profesor de Musikene Gonzalo Tejada (San Sebastián, 1960) que estrenó, tocándolo por primera vez ante el público, su disco 'Songs / Canciones', en el que adapta al lenguaje jazzístico composiciones espigadas del mercado pop, pero del pop crossover, mainstream, transversal, atemporal…

Con razón Gonzalo Tejada se enorgulleció de poder tocar en ese escenario con músicos de semejante talla, entre ellos otros dos profesores de Musikene el Centro Superior de Música del País Vasco: el polaco afincado en Urduliz Andrzej Olejniczak en el rol de invitado especial (saxo tenor), el catalán Roger Mas (piano) y el getxotarra Borja Barrueta (batería, el único del cuarteto que no es docente del Musikene).

Tras editar un disco dedicado a Marilyn Monroe, ahora en 'Songs' Tejada abre el campo, mira al pop y presentó en sociedad el disco en un concierto de 80 minutos para solo 6 piezas (según la información previa, se dejó en el tintero adaptaciones del 'Change The World' de Eric Clapton y de 'Man In The Mirror' de Michael Jackson…). El arranque fue timorato, y tragamos saliva al ver a los músicos tan pendientes de los atriles y al oír desde la primera fila al gran Andrzej soplar dubitativo y con poco vigor, incluso con timidez, como si no se supiera la lección. Los cuatro estaban empezando con el 'Superstition', prologado por Tejada percutiendo el contrabajo con un lápiz y grabándolo en loops, pero menos mal que los cuatro se calentaron y medraron y hasta se remató la pieza con un buen solo de saxo del polaco generalmente infalible.

Y ya hasta el final fue todo rodado y, aunque pareció facilón el introito hotelero aplicado al 'Satisfaction' de los Rolling Stones, también éste creció hasta ser de lo mejor de la sesión gracias a su onda bailonga pero cool a lo Lou Donaldson, unos solos de Andrzej Olejniczak que le estaban poniendo la cara como un tomate maduro y hasta un guapo solo baterista de Barrueta. Otra revisión en la onda de Lou Donaldson fue para el 'We'll Be Together' de Sting que Tejada lo atribuyó a Police (quizá estaba nervioso) y donde el maestro polaco hizo barritar a su saxo en un solo trepidante.

Las otras tres selecciones fueron 'She's Leaving Home' de los Beatles, «una maravillosa melodía que no necesita más» y que fue adaptada con clase, escobillas, saxo soprano, lucido solo de piano y hasta un solo de contrabajo que absorbió sin aburrir (qué aburridos y de relleno suelen ser los solos de bajo, pero en Tejada no se dio el caso; por cierto, el psicólogo donostiarra también es experto en bajo eléctrico), el 'Both Sides Now' de Joni Mitchell con un preludio post-rock con loops y contrabajo con arco y desarrollo a lo Badalamenti, y el bis con otra balada que llegó más allá de lo típico, 'Don't Let Me Lonely Tonight' de James Taylor. Fue una sesión de estreno estupenda, ya han leído.

Saludos antes del bis de Mas, Olejniczak, Tejada y Barrueta. / ÓSCAR CUBILLO

Luego llegamos a tiempo y sin prisa a ver a Marlango (Madrid, 2002) estrenando su disco 'Technicolor' en un Kafe Antzokia con solo media entrada. El colíder, el pianista santanderino Alejandro Pelayo, advirtió de que estaban muy nerviosos, que perdonáramos los fallos que habría en ese primer concierto de la gira (los hubo bastantes con las pantallas de fondo), y también presumió de banda: un sexteto con chelista, trompetista, el exbaterista de Los Ronaldos Ricardo Moreno, el guitarrista y productor de Nashville Javier Peña, y, claro, la que calificó como esencial, la que describió como «la mujer de rojo», la actriz y cantante madrileña Leonor Watling (Leonor Elizabeth Ceballos Watling, 43 años, pareja del cantautor uruguayo Jorge Drexler, para quien ha tocado la batería Borja Barrueta).

El de Marlango fue un concierto sólido de principio a fin, una cita de 20 canciones en 93 minutos estupendamente cantadas por Leonor, que no usó el atril para leer las letras (solo un poquito en el bis). Unos nueve títulos fueron de la novedad, 'Technicolor', donde ellos pretenden recuperar el sonido de entreguerras, y Leonor los interpretó teatral, pícara y cercana, cual cabaretera neocoplera (ese vestido rojo, esa flor en el pelo) más que como mujer fatal (lo cual lo pareció en varias canciones, tanto que a Pato le recordó a 'Gilda').

La verdad es que Leonor Watling se mantuvo segura todo el rato, no se le notaron los nervios (a diferencia de Alejandro Pelayo, que como habló tanto los evidenció), y tuvo numerosos momentos de lucimiento por encima de la media: pizpireta se reveló en 'El beso robado' inaugural tan natural y cabaretero, se arrimó a la música sudamericana (a cumbia resonó 'La luna', después a híbrido entre Julieta Venegas y Calexico 'Dime que llegaremos lejos'), sugirió el indie y actuó tanto que parecía que lloraba ('Los desertores'), entonó baladas algo Ana Belén ('Gira'), pisó el jazz ('Baila'), otro hito alcanzó con 'Dinero' (otra vez como 'Gilda' modernizada), resonó a la frontera de Depedro mostrando más firmeza y soltura que Amparo Sánchez sobre el mismo terreno ('Un día sin ti', 'El veneno'), volvió a dejarnos boquiabiertos con psychobilly gótico vía los suizos Hillbilly Moon Explosion ('Exquisita'), superó a Luz Casal ('Todo es tan importante'), puso en pantalla a Lola Flores, Sara Montiel y más ('Si yo fuera otra', con más onda 'Gilda'), silbó saliéndose por enésima vez de la tabla (el swing contagioso 'Lo que sueñas vuela'), actualizó a Ana Belén de nuevo ('Un mundo perfecto', con sus cambios de tono)…

Un concierto estupendo el de Marlango. Les seguimos desde el principio y nunca han estado tan bien como ahora. Quizá hubo problemas con las pantallas, pero la esencia musical no falló. Y si va a más en próximos conciertos, a ver si regresan por aquí y repetimos.