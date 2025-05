DalecandELA Fest anuncia dos confirmaciones de lujo para su cuarta edición: Los Zigarros y Coti

E. C.

Miguel Aizpuru Jueves, 8 de mayo 2025, 18:38

La organización del DalecandELA Fest ha anunciado dos avances de lujo para su cuarta edición de septiembre:Los Zigarros y Coti. Así, tanto la banda rockera de Valencia como el reputado cantautor argentino pasarán a finales de verano por el festival solidario gratuito del Puerto Viejo de Algorta, que promete abanderar un año más «un grito contra la ELA». Asimismo, The Half Nelsons y Fizzz completan las primeras confirmaciones de una edición que se celebrará en cuatro días: 18, 19, 20 y 21 de septiembre

Como primer avance de cartel, el evento anuncia a los valencianos Los Zigarros, una de las referencias nacionales del rock en la actualidad y que prometen brindar otro de sus directos arrolladores. Asimismo, el veterano superventas Coti, un clásico del pop rock en español, repasará sus éxitos en Getxo.

Como representación local, The Half Nelsons son un proyecto de nueva creación con músicos de dilatada trayectoria. Dan Cabanela de Still River, los hermanos Aitor y Eneko Cañibano de Travellin' Brothers y Ander Alonso de Mississippi Queen, entre otros, con un repertorio inspirado en la tradición americana del country y el old folk.

Cierran este primer bloque de confirmaciones Fizzz, una propuesta que homenajea a los pioneros del rock and roll y la reverberación compuesta por aficionados al garage, al blues y a la psicodelia.

