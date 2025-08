«Creo que hemos ido para atrás en la presencia de mujeres en los festivales»

A sus 22 años, y mientras compagina su segundo curso de Magisterio con una intensa agenda de conciertos, la cantautora vizcaína Maren no para de ... viajar con la maleta a cuestas entre Barcelona y Bilbao. Criada entre Gallarta y Gernika, ha vivido un año energético desde la publicación de su segundo disco, 'Qué lástima', en 2024, y ha consolidado un directo que combina pop psicodélico, dream-pop y letras en castellano, euskera, inglés y catalán. Hoy subirá al escenario del Sonorama Ribera, en Aranda de Duero, con un repertorio que refleja tanto su crecimiento artístico como su mirada crítica sobre la industria musical.

- ¿Qué sensaciones le genera tocar en un gran festival como el Sonorama Ribera?

- Me hace mucha ilusión. Últimamente me siento más cómoda en los escenarios grandes que en los pequeños, aunque suene curioso, porque he pasado muchos años haciendo acústicos desde que empecé a tocar a los 14 años. Hasta los 18 todo lo hacía en formato íntimo y, de repente, cuando empezamos con la banda, todo cambió. En los escenarios pequeños tienes que mantener un contacto muy directo con el público, casi puedes mirarles a los ojos y percibir cada gesto. En cambio, en un festival la responsabilidad individual se reparte y la energía es más colectiva. Eso me permite divertirme más y no estar tan pendiente de cada detalle.

- ¿La conexión con el público es muy diferente en un festival y en una sala?

- Sí, totalmente. En un acústico te concentras en caras concretas, en reacciones muy visibles. En un festival lees al público de otra manera, casi como si fuera un solo cuerpo. Si ves que saltan, que bailan, sabes que la cosa va bien, pero es una interpretación más global que personal.

- Su segundo disco salió hace medio año. ¿Cómo lo ve ahora con perspectiva?

- Estoy muy contenta. Han sido años complicados, con obstáculos que no siempre tienen que ver con la música en sí, pero he conseguido llevar mi idea adelante pese a todo. El recibimiento ha sido bueno, y eso se nota en los directos. Este disco me ha hecho crecer no solo a nivel artístico, sino también personal, porque me ha enseñado a tomar decisiones, a defender mi visión y a superar las partes menos agradables de esta profesión.

- ¿Qué tipo de obstáculos se ha encontrado?

- Para mí lo más complicado no es componer o tocar, que es lo que más disfruto, sino todo lo que rodea a la industria: la burocracia, la gestión, las estructuras que a veces parecen ir en contra de la creatividad. Esa parte se me hace más cuesta arriba.

- En sus discos conviven varios idiomas. ¿Cómo influye cada uno en su forma de escribir?

- Más que por el sonido, noto la diferencia en la identidad de la canción. En euskera me salen letras más directas y sinceras, mientras que en castellano tiendo a jugar más con las palabras y a camuflar un poco lo que digo. Me entristece cuando siento que la importancia del euskera en mi trayectoria se olvida, porque para mí es fundamental. Aunque mi último EP en euskera salió hace tiempo, sigo escribiendo en este idioma y tengo muchas ganas de publicar más canciones así.

«Que se dejen sorprender»

- En mayo publicó el sencillo 'Nunca me parece suficiente'. ¿Seguirá alternando idiomas?

- Sí, sin duda. Mi idea es no dejar de mezclar nunca. Creo que forma parte de mi identidad artística.

- En sus conciertos hay un momento muy especial con 'Aguinekoak'.

- Sí, sobre todo cuando la toco fuera de Euskadi y consigo que el público la cante conmigo. Es emocionante ver cómo se genera ese vínculo a través de una lengua que, para muchos, no es la suya.

- También cuida mucho la puesta en escena. ¿Qué papel juega para usted?

- Es muy importante. Si tuviera todos los recursos del mundo, haría aún más cosas, pero no tenerlos me obliga a buscar soluciones creativas para hacer mucho con poco. Me gusta que el público viva una experiencia completa, no solo que escuche las canciones.

- En el pasado ha reivindicado más espacio para las mujeres en la música. ¿Cómo ve el panorama hoy?

- Sinceramente, creo que hemos ido para atrás. Cuando empecé había más mujeres en los carteles de los festivales. Este año, si miras muchos de ellos, la falta de representación es chocante. Espero que eso cambie, porque la escena está llena de mujeres con talento y propuestas muy potentes.

- ¿Qué planes tiene después de este verano de conciertos?

- Quiero parar un poco, dejar de ir de un lado para otro con la maleta, sentarme a grabar y publicar bastante material. No sé si será un disco como tal, pero sí quiero grabar mucho y sacar canciones.

- A quien le descubra en Sonorama y se plantee ir a su concierto, ¿qué le diría?

- Que se deje sorprender. Los festivales son el lugar perfecto para descubrir a tu nuevo artista favorito sin esperarlo, y me encantaría que eso pasara conmigo.