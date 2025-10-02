Los conciertos del finde: WOP Festival, Mora, Igorr, Los Pepes, Ezvit 810, Antílopez, Txapela Brava… Una docena de citas con mucho rap, trap y reguetón, con rancheras de alma vasca, metal extremo, blues andaluz, flamenco, jazz, pop chirigotero y rock and roll corajudo, con nombres empadronados desde en Puerto Rico y California hasta en Nueva York, Londres y Respaldiza.

1 Igorrr + Master Boot Record + Imperial Triuphant alean metal y electrónica

Viernes en Bilbao (Santana 27), sábado en Barcelona (Apolo) y domingo en Madrid (La Riviera) serán las tres capitales ibéricas (no pasa por Portugal) donde recalará esta terna internacional de metal bizarro pertrechado con electrónica y encabezado por el francés de 41 años Igorrr, alias de Gautier Serre, quien hasta utiliza la música clásica y al que así presenta la Wikipedia: «Combina una variedad de géneros dispares, incluido el black metal, la música barroca, el breakcore y el trip hop, en un sonido singular. Serre también forma parte de los grupos Whourkr y Corpo-Mente». Su último disco a su nombre lo ha bautizado 'Amen' (25), que sigue al anterior, 'Espiritualidad y distorsión' (20).

Abrirá plaza el trío neoyorquino Imperial Triumphant (Nueva York, 2005), con «su inconfundible visión del black metal con tintes de jazz y avant-garde, inspirada en la decadencia y la grandeza de Nueva York» y divulgando su último opus, 'Goldstar' (25). Seguirá el sonidero romano pletórico de sintetizadores vintage Master Boot Record, «el proyecto de Victor Love que fusiona metal y electrónica sin concesiones», cuyo último artefacto es 'Hardwarez' (24), y cuyo estilo gustaría a Jean Michel Jarre.

EL CONCIERTO: Viernes 3, Bolueta / Bilbao, Santana 27, 35-40 €.

Horario: 18.30 h puertas, 19 h Imperial Triumphant, 20.05 h Master Boot Record, 21.10 h Igorrr.

2 15º WOP Festival con The Bo Derek's + King Sapo + The Kleejoss Band

Patrocinada por la BBK, el ayuntamiento de Bilbao, EL CORREO, Surne, Japan Car y Yimby llega la decimoquinta edición del solidario. Además de un concierto triple, su actividad se prolongará durante el finde con la Estropatada y el WOP Challenge). «Así, la Fundación The Walk On Project se sumerge en un fin de semana contra las enfermedades neurodegenerativas en Bilbao-Bizkaia», subraya la organización.

Centrándonos en el concierto, abrirán la terna los zaragozanos The Kleejoss Band (19.30 h), «que acaban de cumplir su décimo aniversario: Diez años pateando salas, escenarios y ciudades», y lo celebran en el disco en directo 'Live X'. Continuarán los madrileños King Sapo (20.45 h) amalgamando rock noventero, progresividad en vena, años de experiencia en su alineación, y un tercer álbum llamado 'El dios de América' (25).

Rematarán la velada rocanrolera los de la foto, los gallegos The Bo Derek's (22 h), según la nota promocional «el resultado de juntar a Óscar Avendaño (Siniestro Total, Los Profesionales, Reposado) a la voz y guitarra, con los Hermanos Lorre: Jorge Lorre y Rufus el Guarro (Los Wavy Gravies, The Allnight Workers, Lorre, Family Folks), bajo y batería respectivamente, para dar salida a su vertiente más pub-rockera. Rock'n roll en castellano para divertirse, cervecear y bailar, con influencias que van desde Dr. Feelgood o The Bishops hasta Bo Diddley, Devil Dogs o Mermelada». Su último larga duración se titula 'Porca miseria' (23).

EL CONCIERTO: Viernes 3, Bilbao, Stage Live, 18 €.

Horario: 19 h puertas, 19.30 h The Kleejoss Band, 20.45 h King Sapo, 22 h The Bo Derek's.

3 Sandra Carrasco y David Arahal reivindican a Pepe Marchena

Cuarta cita (tercera de abono) del 29º ciclo Viernes Flamencos del Teatro Barakaldo, que propondrá diez espectáculos hasta el 14 de noviembre. Esta semana la cantaora Sandra Carrasco (Huelva, 1981) y el guitarrista David de Arahal (Sevilla, 2000) reivindican a Pepe Marchena (José Tejada Martín, Marchena, Sevilla, 1903-Sevilla, 1976), y avisa la promoción: «No es una mera imitación de Marchena como el enorme creador que fue, sino una reinterpretación de su arte sin perder las raíces de quien fue uno de los artistas más queridos y a la vez criticados de la historia del cante».

En marzo de 2024 vimos a esta dupla en Vitoria, en el Auditorio Jesús Ibáñez de Mataúco, cuyo aforo de 280 butacas se agotó. Y en diciembre de ese año salió un disco con este mismo repertorio, el titulado 'Recordando a Marchena' (24), de 13 cortes en 83 minutos. En Vitoria Sandra contó que este disco se lo pidió su difunto padre, quien se le apareció en sueños, y también le dijo que lo afrontara con el guitarrista David de Arahal.

En Vitoria, en 75 minutos y 11 temas (el primero fue 'La tarara' en versión instrumental a solas por el solemne David de Arahal), Carrasco cantó moderna y transversal con más facultades y potencialidad que Estrella Morente, infiltró unos cuatro breves recitados que eran seña de identidad y novedad del maestro Marchena, y vistió con gorra y pantalón, una gorra que como dijo al acabar le sirve para meterse más en el espíritu de Marchena, el inventor de la colombiana (el único palo flamenco creado en el siglo XX y lo que vamos del XXI).

EL CONCIERTO: Viernes 26, Barakaldo, Teatro Barakaldo (Sala A2), 20 h, 15-18 €.

4 Los chirigoteros Antílopez dicen adiós con 'Vida y obra'

En noviembre de 2024 anunciaron que lo dejan, que se separan, Félix y Migue, respectivamente José Félix López García (1982) y Miguel Ángel Márquez Cáceres (1981), los inventores del 'chiripop', o sea el pop chirigotero. Decía el comunicado: «Familia, tenemos una inesperada aunque importante noticia que daros. Después de toda una vida juntos (…) os decimos adiós con un último trabajo discofráfico y una última gira: 'Vida y obra'. Tras muchas vueltas y conversaciones y tras haber vivido todos estos años sin parar dedicados al proyecto en común, hemos sentido la necesidad de detenernos, echar la vista atrás, y tomar perspectiva. Hay ideas dentro de nuestras mentes que no tienen cabida en lo que queríamos que fuese la marca Antílopez y no queremos irnos al otro barrio sin haberlas sacado del cerebro».

Su último disco se titula 'Vida y obra' (23) y en 31 minutos y 32 segundos le caben estas diez canciones: 'Dolerá', 'San Nosotros', 'Desde cero', 'Te quiero no, lo anterior', 'Fanzine', 'Tic tac toc', 'Me lo merezco', 'Al artista, al mundo', 'Cantiña galaica', y 'Antílope y pez'.

EL CONCIERTO: Viernes 3, Bilbao, Azkena, 21 h, 22 €.

5 Shoren presenta 'El precio del silencio'

El rapero Shoren, con buen flow, estilo y orgullo de barrio donde no se viste Lacoste, sale de Valencia (nació en Estivella en 1995) y tiene dos largos subidos a Spotify, 'Invierno' (23) y 'El precio del silencio' (25).

Decía sobre él una biografía promocional: «Lleva toda la vida rapeando y desde bien pequeño tenía claro que este era su camino. En su gran afición a la música encontró una vía de escape para expresar sus sentimientos sin temor a que la gente le juzgase por ello. Comenzó a nutrirse y coger influencias del rap americano con artistas como Eminem, y no fue hasta los 13 años que se fijó en la industria española con artistas como Nach. Aunque su influencia principal son las vivencias de su día a día. En 2018 se pudo escuchar el primer trabajo profesional de Shoren, 'De Ojos a Ojeras', el cual acumula más de 100.000 streams».

EL CONCIERTO: Viernes 3, Bolueta / Bilbao, Sala Mytho, 21 h, 16,50 €.

6 Mora, reguetonero de Puerto Rico con lo mismo de siempre

«No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta; solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta», posteó en verano en su Facebook el portorriqueño Mora (Gabriel Armando Mora Quintero, 29 años), un reguetonero y trapero autotúnico con querencia hacia la lírica sexual y presumida al que presenta así la Wikipedia: «Mora es un cantante, compositor y productor discográfico. Originario de Bayamón, Puerto Rico, mostró interés por la música desde una edad temprana. A los seis años comenzó a tocar la flauta, y posteriormente aprendió a ejecutar el piano. Cursó estudios en una escuela elemental con enfoque Montessori, caracterizada por su énfasis en las artes. Durante su adolescencia practicó baloncesto y tenis en el Colegio San José en Río Piedras, sin abandonar su vínculo con la música. Más adelante, inició la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Puerto Rico, pero abandonó los estudios poco después. También asistió brevemente al Berklee College of Music, institución que decidió dejar para enfocarse en su carrera musical».

En 2017 comenzó a lanzar sus primeras canciones de manera independiente y ya tiene cinco discos, el último titulado 'Lo Mismo De Siempre' (25), «en el cual se llevan a cabo colaboraciones con artistas como C. Tangana, De La Rose, Ryan Castro, Omar Courtz, Sech, Young Miko y Dei V. Es un álbum muy personal como se ve reflejado en canciones como 'Cuando me vaya' o 'Lo mismo de siempre'. También hay canciones románticas como 'Detrás de tu alma' o 'Mil vidas'. Como bien dice el puertorriqueño, es un álbum predecible, lo mismo de siempre».

EL CONCIERTO: Viernes 3, Bilbao, Pabellón de Miribilla, 21,30 h, de 44 a 121 €.

7 The Jamie Baum & Javier Moreno 4tet abren el JazzOn Fest

Aunque en las dos semanas precedentes ha montado cuatro bolos, es en esta primera semana de octubre cuando el JazzOn Aretoa se pone a funcionar a todo gas, ocupando tres jornadas del calendario: el jueves abriendo el 35º curso de Bilbaína Jazz Club con un bolo de los italianos Hackout! (tres discos tienen en Spotify), el viernes una cita del ciclo Impulso con la baterista Adela Green (¡en cuarteto con Marcos Salcines al piano!), y el sábado el concierto de Jamie Baum & Javier Moreno Group, el primero del III JazzOn Fest, que de desplegará durante diez sábados hasta el 6 de diciembre.

Este primer sábado estarán en Bilbao la neoyorquina Jamie Baum a las flautas y el madrileño Javier Moreno al contrabajo, respaldados por el madrileño Álvaro del Valle a la guitarra y el burgalés Miguel Benito a la batería, tocando jazz contemporáneo y dejando espacio a la improvisación (humm…, en Zaragoza el domingo, en el Rock & Blues y con entrada libre, estará el mismo cuarteto pero sustituyendo al guitarrista por el trompetista Chris Kase).

Y así anuncia el JazzOn al proyecto que se presentará en Bilbao: «La reconocida flautista y compositora de Nueva York Jamie Baum ha realizado giras en más de 35 países presentándose en los principales festivales, clubes y salas de conciertos. En esta ocasión presenta un cuarteto coliderado con Javier Moreno, una colaboración para presentar una propuesta musical conjunta. Ambos colaboran desde hace años, cuando Moreno vivía en Nueva York, y en este proyecto cada uno aporta una serie de piezas que enriquecen un lienzo compartido, reflejando sus identidades dentro del jazz contemporáneo».

EL CONCIERTO: Sábado 4, Bilbao, JazzOn Aretoa, 20 h, 25-27 €.

8 Twanguero, desde Marina del Rey al río Ego

El Twanguero, alias de Diego García, un valenciano de 48 años vecino de California, ex de nuestros favoritos Rock 'n' Bordes, vuelve a Bizkaia con su séptimo álbum, 'Panamerica' (24), titulado como el barco que tiene atracado en Marina del Rey, California. Esta vez El Twanguero (bueno, ya ha eliminado el artículo de su apelativo artistico) vendrá navegando para presentarlo en el 'Jazz Blues Zirkuitoa 2025', en Ermua (aparecerá por el Cantábrico, entrará en el río Deva y seguirá aguas arriba hasta virar a estribor -a la derecha- en adentrarse por su afluente el río Ego, que pasa por la localidad vizcaína).

Ya vimos al guitarrista de rockabilly mambo en enero en el Antxiki, la especial sala superior del Kafe Antzokia, donde creó una burbuja de felicidad eminentemente instrumental de 86 minutos para 21 números lúdicos, melódicos, cromados, dinámicos, guitarreros y en trío ante 97 almas (es que había fútbol, total para perder con el Osasuna en la copa, 2-3).

Bueno, extractemos parte de la información de la nota promocional del bolo ermuatarra: «Su estilo se ha hecho conocido internacionalmente por el particular sonido twang que oscila entre guitarra española, folk americano, flamenco y tango, y por su impecable dominio del fingerpicking. (…). Ha ganado muchos premios, incluidos un Goya y dos Latin Grammy. Diego ha tocado y grabado con artistas de la talla de Andrés Calamaro, Santiago Auserón, Diego El Cigala, Juanes, Wyclef Jean, Jaime Urrutia, Fito Páez, Enrique Bunbury, Ely Guerra, Raphael, Camilo Sesto, Ana Torroja, José María Cano, Yerbabuena, Adriana Varela y Diego Torres, y ha participado en una multitud de producciones para TV, y en soundtraks originales de cine y radio en España, Argentina, Estados Unidos y México».

EL CONCIERTO: Sábado 4, Ermua, Lobiano, 20 h, 10 €.

9 A Ezvit 810 ya le renta

«No me toques las pelotas que me encuentras / Que yo sé que estás con otro, no me mientas / Culos como el tuyo tengo como 30». Así arranca 'No me renta', la canción despechada y más famosa del trapero catalán Manel Ezquerra Vitores (Alcarrás, Lérida, 2002), más conocido como Ezvit 810 y devenido popular entre la juventud gracias a Tik Tok.

Ahora tiene dos álbumes, 'Duele pero cura' (22) y 'Bella sombra' (25), el más reciente de 16 cortes, todos con la E de letras explícitas, y donde se le percibe celoso, paranoico y colocado (el colocón siempre provoca la paranoia, chavalería). Ah, y hay una canción sobre un asesinato, 'La historia de un deseo', muy narcótica ella.

EL CONCIERTO: Sábado 4, Bolueta / Bilbao, Santana 27 (Sala Blue), show 21 h, 20 € (35 € con disco firmado; 55 € entrada VIP).

10 Los Pepes a 180 kilómetros por hora

El sábado por la mañana están en Vitoria (Hell Dorado), a la noche en Bilbao (Crazy Horse) y el domingo a la tarde en San Sebastián (Dabadaba) Los Pepes, que empero su bautismo son de Londres. Je, je…, así los elogia la promoción: «Los Motörhead del power-pop están de vuelta. Sus melodías de garaje de los 60 se mezclan a toda velocidad con un punk rock retorcido… Una intensa fuerza de la naturaleza en directo que ofrece la sensibilidad del garage pop con la actitud cruda del punk de finales de los 70 y la potencia del hardcore de principios de los 80. Los Pepes dejan canciones en la cabeza y resonando en los oídos. Un torbellino contundente de guitarras distorsionadas con un epicentro melódico de armonía y letras ingeniosas y sentidas».

Sus miembros son ingleses, brasileños, japoneses y polacos, llevan desde 2013 lanzando discos (el sexto y último larga duración es 'Out of the void', de este mismo año; «otro discazo a 180 kilómetros por hora con su ya clásico power-pop anfetaminado», asegura la promo, ¡y no lo refutaremos!), y han compartido cartel con Mudhoney, Danko Jones, Guitar Wolf, Bell Rays, The Sonics, The Rezillos y, entre otros, con The Buzzcocks (a quienes nos recuerdan mucho).

EL CONCIERTO: Sábado 4, Matiko / Bilbao, Crazy Horse, 21.30 h, 12-15 €.

11 Mingo Balaguer soplando en Barrika y Bilbao

El gran Mingo Balaguer (Sevilla, 1957), uno de los mejores armonicistas de España (con Sweet Marta, Antonio Serrano…) y de Europa, da un par de bolos en Bizkaia este fin de semana, el viernes por la tarde en el Golfo Norte en trío (con Jon Aira a la guitarra y Martí Elías a la batería) y el domingo al mediodía en la Nave 9 en cuarteto (se suma Fredi Peláez al órgano).

Al bueno de Mingo le conocemos desde hace treinta años, cuando soplaba en la Caledonia Blues Band, y en su Facebook se presenta así: «Armonicista y cantante de blues con más de 35 años de experiencia sobre el escenario. Patrocinado por Hohner», traducimos del inglés.

Mingo es habitual del Bilbao Blues Festival, toca con diferentes bandas siempre igual de bien, y ahora que está jubilado de su curro normal su actividad musical se ha disparado.

EL CONCIERTO: Viernes 3, Barrika, Golfo Norte, 20 h, entrada libre.

Domingo 5, Bilbao, Nave 9, 13 h, entrada libre.

12 Txapela Brava, corridos con alma vasca

Son de Respaldiza, Álava, y este 2025 han subido tres corridos a Spotify. Óiganlos, ándenle pues, que son estos tres: 'La persecución de Villa', 'Cielito lindo' y 'El corrido de Mazatlán'. Estos Txapela Brava son más serios que Los Zopilotes Txirriaos y más peligrosos que Puro Relajo. Su eslogan es 'El más bravo del corral' (de gallos, se supone), su etiqueta musical es 'rancheras y corridos con alma vasca', en su merchandising venden camisetas a 20, polos a 25 y boinas a 30 €, y en octubre tienen cuatro bolos cerrados y anunciados: Zalla (este domingo en las fiestas), Zubieta, San Sebastián y Carcar. Qué buena pinta, por Diosss…

EL CONCIERTO: Domingo 5, Zalla, Plaza, 21 h, entrada libre.

