Los conciertos del finde: Soleá Morente, Sofía Ellar, Sophie Auster, Beret, Ojete Calor… Esta vez caben 15 encuentros entre el salvajismo grindcore y el sintetismo del rap. Además hay damas a tutiplén: Sara, Sofía, Sophie y Soleá, más las Glam Skanks. Ojete Calor y Stop Stop no son chicas, no. ÓSCAR CUBILLO Jueves, 9 mayo 2019, 17:09

Soleá Morente: La hermana mediana

Beneficiados por su primer apellido están los tres hijos del cantaor Enrique Morente (1942-2010) y de la bailaora gitana por parte de madre Aurora Carbonell, o sea Estrella, Soleá y Kiki. La hermana del medio es Soledad Morente Carbonell (Madrid, 1985), que se abrió paso en la escena cantando al frente de Los Evangelistas, un supergrupo formado por ilustres roqueros granadinos (Planetas, Lagartija Nick, Lori Meyers…) con los que grabó su debut, 'Tendrá que haber un camino' (El Volcán-Octubre-Sony, 15).

Ahora Soleá nos visita con su reválida, 'Ole Lorelei' (El Volcán Música / Sony Music, 2018), donde en un intento por adaptarse al mercado mainstream y modernuqui incluso usa autotune hasta parecerse más a Camela que a Rosalía. Afirma la promoción: «No es simple indie lo que respira la música de Soleá Morente, en absoluto. Su estilo viaja del funk con aires de Serge Gainsbourg y Jane Birkin, al setentero r&b de artistas como Las Grecas o se detiene en los autotunes del trap, que se incorporan a una soleá de Bernarda de Utrera con naturalidad. Hace mucho tiempo que el flamenco tiene vida propia, pero la mediana de los Morente no renuncia a buscarle nuevas rutas». Bueno, ella siempre ha rechazado la etiqueta de cantaora.

Concierto Viernes 10, Bilbao: Kafe Antzokia, 22.30 h, 12-15 €.

Pako Eskorbuto + Etsaiakeroak: En Vitoria y Durango

Pako Galán, el baterista de Eskorbuto, el único superviviente del mítico y nihilista combo de punk de la margen izquierda, anda funcionando al frente de una nueva formación con la que está repasando los éxitos de antaño. La última alineación con la que rulaba Pako, la de 2016, la completaban Alik Kalaña (bajo, con una etapa en Eskorbuto durante los 90 también) y la argentina Naty Penadas (guitarrista, de Penadas Por La Ley).

Segundos del cartel son Etsaiakeroak, liderados por el vocalista y letrista Auo, ex Etsaiak, cuya nueva aventura arrancó con el álbum 'Naufragoak' (2016), al que siguió 'Lur Errebeldean' (2017), ambos en el sello Baga Biga.

No nos consta más información porque, por ejemplo, los Facebook de Josu y Etsaiakeorak sólo los pueden mirar los amigos. Buena fórmula para seguir atrapados en el underground, lo minoritario, lo maldito. Sí sabemos que estas dos citas de Vitoria y Durango las abrirán State Alerta (sic), punkis de Abadiño.

Conciertos Viernes 10, Vitoria: Jimmy Jazz, puertas 20.30 h, 12-14 €. Sábado 11: Durango, Plateruena, puertas 2130 h, 12-14 €

Stop Stop: Emigrantes a Birmingham

Este proyecto roquero y enfáticamente glamuroso surgió en Barcelona en 2006, pero en 2011 sus responsables se mudaron a Birmingham, Inglaterra, para aspirar al estrellato como Dios manda. Es que tenían tantas ganas que al principio vivían en la furgoneta. Ahora mismo la alineación la componen Jacob A.M. (bajo y voz), Mr. Vega (guitarra y coros) y Danny Spasov (batería y coros) y, tras dejar buen recuerdo en la misma sala vitoriana hace un año, retornan para presentar su cuarto disco, 'Get selfied', editado este abril y que sigue a 'Unlimited' (2010), 'Join the party' (2014) y 'Barceloningham' (2016). Stop Stop deberían harán las delicias de a quienes les gusten Aerosmith, Kiss, Skid Row o, quizá sobre todos ellos, The Darkness.

Concierto Viernes 10, Vitoria: Urban Rock Concept, puertas 21 h, 10-12 €; más Alma Culter.

Nando Agüeros: 'Viento del Norte'

El cantautor melódico cántabro Nando Agüeros (Torrelavega, 1976) resuena a Víctor Manuel por poderío vocal, evocación paisajística y raigambre norteña. No en vano, ha colaborado con el asturiano esposo de Ana Belén, además de con su paisano Bustamante (por ejemplo han cantado juntos 'La santina', dedicada a la Virgen de Covadonga), el leonés Amancio Prada, la malagueña Diana Navarro o la también asturiana Marisa Valle Roso.

Nando, que antes militó en el grupo Tanea, ha actuado por América (desde Argentina y Chile hasta Estados Unidos, pasando por Cuba o ese México donde ha estado recientemente) y debuta en Bilbao divulgando su disco 'Indomable', con el que celebra los 20 años en el negocio. Probablemente al final del concierto caiga su éxito 'Viento del Norte', himno oficioso de Cantabria, entre otros títulos como 'Cantábrico', 'Yo soy Galicia', 'Liébana' o 'El restallar de Asturias'.

Concierto Viernes 10, Bilbao: Teatro Campos, 21 h, de 21,50 a 29,50 €.

Sofía Ellar: La exniña de las oficinas

Resuena límpida y optimista a lo La Oreja de Van Gogh, Paula Rojo, Vanesa Martín, Russian Red, Zahara, etcétera, la londinense de 25 años Sofía Lecubarri y Ruigómez, alias Sofía Ellar, quien empezó de niña, se graduó en Administracion de Empresas por la IE University madrileña y después de lograrlo, cansada de ser la niña de las oficinas, como dice ella, ha apostado por una carrera musical que va ya por los dos discos: 'Seis peniques' (2017) y 'Nota en Do' (2018). No obstante, la muchacha rubicunda de rostro siempre alegre y vitalista ha logrado cierto éxito a través de sus vídeos en YouTube. Su último single se titula 'Bañarnos en vaqueros', como la gira entera que la trae hasta aquí. Actuará en sexteto respaldada por estos cinco mozos: Rubén Tajuelo, alias Taju (guitarra), Víctor Elías (teclas), Andrés Luna (batería), Héctor Navio (bajo) y Ángel María Troncoso, alias Tronki (percusión).

Concierto Viernes 10, Bolueta / Bilbao: Santana 27, puertas 20 h, show 21 h, 18 € (entrada premium con meet & greet 48 €).

The Lords Of Altamont: Moteros con pintas

El pasado junio vimos a los californianos The Lords Of Altamont actuando en el escenario grande del Azkena Rock Festival, el viernes por la tarde. Oficiaron bajo su gran logotipo, todos vestidos de negro, haciendo rock de garaje lisérgico y rollo rock a los Beast Of Bourbon pero mejor que los propios australianos (como se vio esa misma noche), agitándonos el espinazo y siempre conducidos por su espigado cantante y organista Jake 'The Preacher' Cavaliere, quien daba patadas al aire y se subía a su instrumento. Por cierto, 'El Predicador' también es teclista de los Sonics actuales, con quienes le vimos en febrero de 2018 en la Stage Live de Bilbao.

Pues The Lords Of Altamont (Los Ángeles, 2000), moteros con pintas a los que verlos hemos conducido hasta Liérganes, Cantabria (cuando tocaba con ellos el bajo Michael Davies de MC5), regresan al solar vascongado para seguir divulgando su último disco, 'The Wild Sounds of The Lords Of Altamont' (Heavy Psych Sounds Records, 2017) con esta formación: Jake 'El Predicador' Cavaliere (voz y teclados), Dani 'Pecado' Sindaco (guitarra), Steven 'Nudillos' van der Werff (batería) y Rob 'El Basurero' Zimmerman (bajo). Ah, es la segunda fecha de su gira europea de 18 bolos hasta el 1 de junio.

Concierto Viernes 10, Bilbao: Kafe Antzokia, sala superior, 21 h, 12-15 €.

Ojete Calor: Areces y Aníbal agotando las entradas

Ojete Calor es un dúo formado por el actor Carlos Areces más Aníbal Gómez de Muchachada Nui. Ellos mismos etiquetan a su soniquete sintético y bailongo como 'subnopop' y lo han enlatado, o encapsulado, o digitalizado, en dos discos: 'Delayed!' (13) y 'Pataky' (18), éste comercializado por la poderosa multinacional Universal.

Más electropoperos que discotequeros, que también, Ojete Calor resuenan a Camela, Fangoria, Almodóvar & McNamara, La Casa Azul, Boney M, Hidrogenesse… Y, entre tanto desbarre y petardeo en ocasiones surrealista, Carlos & Aníbal a veces atinan con canciones geniales como 'Ismos' o 'Mocatriz' (modelo, cantante y actriz).

Concierto Sábado 11, Bilbao: Kafe Antzokia, 22 h, 16-18 €.

Beret: No hay entradas ni alcohol

Hace tiempo que se agotaron las entradas en la anticipada para ver a Francisco Javier Álvarez Beret, sevillano de 22 años que factura un híbrido entre el pop alternativo y el rap patrocinado por la multinacional Warner. El tipo emergió en el océano de Internet, a través de YouTube, donde acumula más de mil millones de visualizaciones, y ahora su potencialidad hasta ha cruzado el charco; no en vano, tiene mercado latinoamericano y ha colaborado con Sebastián Yatra. La cita, que se celebrará con el público en pie en el espacio llamado Urban Hall, es apta para todos los públicos pues se anuncia que no habrá alcohol.

Concierto Sábado 11, Bilbao: Euskalduna Urban Hall, 20 h, 25 €.

Sara Hebe: La mejor rapera argentina

Considerada la mejor rapera argentina está Sara Hebe Merino (Trelew, Chubut, Argentina, 35 años), quien tras unos pinitos en el teatro y la danza abrazó el hip-hop y ya lleva lanzados cuatro discos oficiales donde se palpa una evolución atractiva y encomiable.

Son estas cuatro las rodajas: 'La hija del Loco' (2009), 'Puentera' (2012), donde se abre a ritmos latinos; 'Colectivo Vacío' (2015) y 'Politicalpari' (2019). En directo suele actuar en trío, con Ramiro Bochatay, alias Ramiro Jota (beats, bajo, guitarra y sampler) y Edu Morote en batería.

Concierto Sábado 11, Vitoria: Sala Kubik, 22 h, 10-13 €.

The Kabooms: Vitoria y Bilbao en menos de 12 horas

The Kabooms hacen rockabilly vintage, se juntaron en Barcelona en 2014, y son estos cuatro sujetos: Matt Olivera al micrófono (Matt and The Peabody Ducks), el argentino El Lega a la guitarra Telecaster (Legacaster, Los Locos del Oeste), Xavi Carajillo al bajo (Los Torontos, Los Locos del Oeste) y Jesús López a la batería (Pike Cavalero, The Ragtones).

Vienen a Euskadi estrenando su último álbum, 'Right Track, Wrong Way' (Kathrina-Sleazy Records), en dos citas sabatinas: sesión vermú en Vitoria y bolo de tarde-noche en Bilbao. Un paseo para ellos, que han actuado en festivales tuperianos como el Viva Las Vegas y el Fuss And Holler en Estados Unidos, The Rockabilly Rave y el de Hemsby en el Reino Unido, Let's Get Wild en Alemania, o, ya en España, el High Rockabilly y el Rockin' Race.

Concierto Sábado 11, Vitoria: Hell Dorado, 13 h, 10-12 € (socios 8 €). Sábado 11, Bilbao: Crazy Horse, 20.30 h, 10-12 €.

I Grind The Crust: Las bandas más berracas

Habrá algunas camisetas conmemorativas del evento a la venta el día del concierto séxtuple, un minifesti clandestino y salvaje anual dedicado al metal extremo y que contará, como dice la organización, «con las bandas más berracas», que en esta edición son: Nashgul (grindcore, La Coruña), Disturbance Project (grindcore, Madrid), Cult Of Misery (crust, Bilbao), Titadine (grind, Lekeitio), Unbangrind (grind, Bermeo) y Sub Rats (crust punk, Sestao).

Concierto Sábado 11, Bermeo: Nuntxaku, 20.30 h, 10 €.

Chiki Lora: La mitad de Canteca de Macao

Ana Saboya (alias Anita Kuruba) e Isidoro Lora-Tamayo (alias Chiki Lora) formaban el núcleo del grupo madrileño de mestizaje buenrollista Canteca de Macao. Esta aventura duró de 2003 a 2017 y ahora ambos colíderes están intentando abrirse camino en solitario. Así, Chiki Lora, nacido en Málaga en 1982, criado en Carabanchel y hoy residente Euskadi, ya tiene dos discos: su debut 'Sumando (El Volcan, 2016), que paseó desde Cuba hasta Hungría, no en vano lo propulsaban ritmos entre ketameros y soneros, y su reválida, 'Ura' (Autorpoducción, 2019), producida por El Kanka, lo cual se nota en el deje más flamenquito, a veces entonado en euskera (ahí está el single 'Alai', dedicado a su hijo).

El concierto se celebrará en cuarteto con Chiki a la voz y la guitarra, Rodrigo Ulises Díaz-Pesquera alias 'El Niño' a la batería, Yago Salorio al bajo y Marcos Ortega a los vientos.

Concierto Sábado 11, Bilbao Satélite T, 21 h, 10 €.

Franck Carducci Band: El génesis universal

Rock sinfónico grandioso y efectista, de fácil asimilación por el común de los mortales, es el que factura el francés de Lyon Franck Carducci, un tipo colgado por Genesis y al que también comparan con Alice Cooper, David Bowie, Led Zeppelin y Pink-Floyd. Sugiere la hoja de promoción: «Carducci, como maestro de ceremonias, dirige su Rock And Roll Circus, donde cada uno de sus actuantes encarna una faceta de su música. ¿Quién puede explicar cómo un riff de guitarra potente iría con una danza del vientre caliente o un solo de mellotron terminaría en un duelo con un didgeridoo?».

Aparatosos, creadores instantáneos de universos imaginarios, también psicodélicos (¿por qué no?), aptos para los fans de metal (esas introducciones prolongadas…) y los de Muse (seguro), estos tipos han editado un par de discos que resuenan a autotributos ampulosos y que se pueden oír en su web: 'Oddity' y 'Torn apart', en el que colabora Steve Hackett de Genesis).

Para Vitoria se promete un show «colorido, extravagante y divertido, abierto y accesible para todos» y se recreará en sexteto con Christophe Obadia (guitarra eléctrica, didgeridoo, pedal de pajo), Olivier Castan (teclados), Mary Reynaud (theremin, rainstick, pandereta, voces), Nino Reina (batería y coros), Steve Marsala (guitarras eléctricas y acústicas, coros) y el líder Franck Carducci (bajo, guitarra de doces cuerdas, voces). Un concierto que pinta guapo no solo por inusual.

Concierto Domingo 12, Vitoria: Urban Rock Concept, puertas 19.30 h, 12-15 €.

Sophie Auster: La hija modelo de Paul Auster

Otra hija de famoso influyente en el mundo de las artes que cantará para nosotros este finde. En este caso se trata de Sophie Auster, hija de los escritores Paul Auster y de la también novelista, ensayista y poeta Siri Hustvedt. Pero Sophie no se limita a su rol de cantautora, pues también es modelo y actriz… de películas independientes (o sea, sería una 'mocatriz' según la terminología de Ojete Calor). Con 16 años, en 2005, debutó con un álbum homónimo y ahora nos visita para presentar su tercer larga duración, 'Next time' (BMG, 2019), de folk-pop alternativo y comparado con Roberta Flack, Ella Fitzgerald, Tom Waits, Peggy Lee, Nina Simone…

Su primer single, 'Mexico', entrará en la banda sonora de la próxima película de John Turturro, un spinoff de 'El Gran Lebowski'. Explica Sofía: «Tras un viaje a Yucatán regresé a casa tarareando a 'México'. La canción está inspirada en la película de 1947 de Jacques Tourneur 'Out of the past' ('Retorno al pasado'), protagonizada por Robert Mitchum y Jane Greer. El personaje de Mitchum viaja a Mexico para encontrar a la novia de su jefe, que se ha ido con todo su dinero, y así comienza una tórrida historia de amor. Mi reciente viaje y este clásico del cine me llevaron a componer esta canción».

Concierto Domingo 12, Bilbao: Nave 9, 13 h, 12-15 €.

Glam Skanks: Extravagantes y coloridas

Son cuatro roqueras angelinas cuyo currículo asegura que han sido banda de acompañamiento del actor Johnny Depp, de Alice Cooper o de nuestro adorado Adam Ant. En su segunda visita a Bilbao, Veronica (guitarra solista y coros), Vanessa (vocalista principal), Millie (bajo y coros) y Jessica (batería) divulgarán su nuevo disco, 'Anything in between'.

Copiamos de la hoja de promo: «En Glam Skanks encontramos el espíritu de las primeras horas del punk. Ellas viven en la ciudad de las Runaways, bajo la influencia de sus hermanas mayores, apasionadas por el glam y el rock de principios de los 70, influidas por T-Rex, David Bowie, New York Dolls y The Sweet. Con la dramaturgia de Alice Cooper y la sensibilidad rock de Aerosmith han creado una colorida extravagancia audiovisual envuelta en el maquillaje del Rocky Horror Show».