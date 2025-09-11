Los conciertos del finde: Sebastián Yatra, Evaristo, Chambao, Milladoiro, Miguel Campello, Saurom, Dolores Delirio... Empieza el nuevo curso y los conciertos vuelven a su hábitat natural, las salas e incluso los pabellones, sin dejar de lado los bares. En esta selección infalible hay grupos australianos y peruanos, estrellas del reguetón y del punk, y estilos que van del folk celta al trap y del blues-rock al metal alternativo. Ah, una cita tiene entrada gratis para los menores de 25 años

1 Albany abre el nuevo ciclo Sirimiri de la Sala BBK

El ciclo 'Sirimiri', organizado por la agencia Last Tour, se monta en la Sala BBK con intención de reproducir, a escala txiki, el ambiente del festival Bilbao BBK Live y de mantener su nombre activo a lo largo de todo el año. En esta nueva tanda de seis bolos entre septiembre y noviembre, están anunciados la trapera catalana Albany (que abre este viernes), Samantha Hudson, el bluesman Robert Finley (apadrinado por Dan Auerbach, de The Black Keys), Juicy BAE, Queralt Lahoz y una dupla con Amore más Mirua.

Así anuncia Last Tour las dos primeras citas: «Este mes de septiembre tendrán lugar los dos primeros conciertos del ciclo musical organizado por el festival Bilbao BBK Live y BBK para celebrar el final del verano y la llegada del otoño en la emblemática Sala BBK, en pleno centro de Bilbao. Albany, una de las voces más singulares de la escena urbana actual, inaugurará la programación con su mix de trap melódico, electrónica oscura y sensibilidad emo el 12 de septiembre y prácticamente una semana después, el 20 de septiembre, será el turno del icono del colectivo LGTBIQ+ Samantha Hudson que presentará su nuevo disco en directo».

Las dos canciones más escuchadas de Albany (Alba Casas. Gerona, 1997) en Spotify son la narcótica 'Te odio, te amo' y el reguetón 'Sugar mami', y no les vendría mal una mejore producción, una lastre permanente de la escena urban, en la que todo vale.

EL CONCIERTO: Viernes 12, Bilbao, Sala BBK, 20 h, 18-22 €.

2 Smash Into Pieces en el Route Resurrection Fest

Tienden a la épica post-apocalíptica, les embarga la melodía que se remonta a la era de Abba, no les importa agitar el espinazo en plan bailón, y su sonido es cromado y con potencial comercial. Se llaman Smash Into Pieces, los etiquetan como 'grupo musical sueco de rock alternativo y metal alternativo', empezaron en Örebro en 2008, y su último álbum es 'Ghost Code' (2024), una montaña rusa entre los marasmos emotivos y la rabia filometalera, todo con toneladas de aparente postureo.

Anuncia la sala: «Conocida por su cuidada estética, la llamativa máscara LED de su batería y, sobre todo, por su potencia en directo y su combinación de rock y metal con electrónica y pop, la banda sueca de Örebro fundada en 2008 nos deleitará con su impresionante directo a su paso por la Península», que pasará el viernes por Bilbao, el sábado por Madrid y el martes por Barcelona, dentro de una gira del programa Route Resurrection Fest, organizado por el festival metalero de Viveiro, Lugo.

EL CONCIERTO: Viernes 12, Bilbao, Stage Live, 20 h, 27,50 € (más Empire Of Disease).

3 Milladoiro, estrellas del XX Folkez Blai

Atención, aficionados al folk, que estos días en que se celebra en Ermua el 20º Folkez Blai (de jueves a domingo, con entrada libre y un montón de conciertos, no todos de concurso), destaca la intervención como grupo invitado de Milladoiro (Santiago de Compostela, 1978), clásico nombre del folk celta español al que el año pasado pudimos catar en el 40º Festival Internacional de Folk de Getxo (de ahí es la foto que usamos), donde pararon en la extensa gira de celebración de sus 45 años de andadura y donde dieron un concierto creciente que rascó palmas y provocó alaridos, un show de 17 piezas en 93 minutos de música al principio en sexteto y luego en septeto, cuando se sumó la joven violinista Ilduara Vicente Franqueira, como demuestra la imagen elegida.

EL CONCIERTO: Viernes 12, Ermua, Plaza Cardenal Orbe, 21 h, entrada libre.

4 Dolores Delirio, post-punk proveniente del Perú

Así se anuncian en su Facebook: «Dolores Delirio es una banda de culto con 30 años de trayectoria, destacada como una las agrupaciones más influyentes del rock peruano. Sus sonidos envolventes y la intensidad de sus shows hacen a Dolores Delirio un referente para las nuevas generaciones».

Suenan a post-punk puramente ochentero, al de antaño, entonces etiquetado como after punk, y se les podría ubicar entre The Alarm y The Cure, uno de los grupos más influyente aún hoy en día. Ah, y seguro que han oído toda la discografía de Héroes del Silencio.

Sus tres últimos discos disponibles en Spotify son 'Plástico divino' (08), 'Raíz' (16) y 'Nuclear' (20), y parece que esta es su primera gira española, con cinco conciertos: Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla y Madrid.

EL CONCIERTO: - Viernes 12, Bilbao, Sala Azkena, 21 h, 21 € (más Ingot).

5 Chambao y Muerdo en el 41º Getxo Folk

Los cinco conciertos a priori principales del 41º Festival Internacional de Getxo, los de pago, son los de Xabier Zeberio, Estrella Morente, Capercaillie, Carminho y el homenaje a Benito Lertxundi. Sin embargo, se supone que atraerán a más cantidad de público estos dos show gratuitos que se montan en la playa de Ereaga para atraer a la juventud, a la chavalería, a base de neoflamenco chill con los andaluces Chambao (el viernes, en la foto su lideresa, La Mari) y de suave mestizaje callejero en manos del murciano Muerdo (el sábado).

Informa el Aula de Cultura de Getxo sobre Chambao: «Chambao trae al escenario un folk que respira raíces y a la vez explora nuevos horizontes. Su propuesta es un viaje donde el flamenco se encuentra con sonidos del Mediterráneo y del mundo. La voz cálida y envolvente de La Mari guía melodías que nacen de lo popular y se abren al mestizaje. Chambao transforma el folclore andaluz en un lenguaje universal, vivo y en constante evolución. Una propuesta que aúna raíces, mestizaje y libertad en cada acorde. Chambao ofrece un folk fresco, íntimo y lleno de verdad en su gira 'Flamenco Chill Tour'».

Y anuncia acerca de Muerdo: «Muerdo es el alter ego musical del cantante, compositor y poeta murciano Paskual Kantero, un artista que ha sabido forjar una identidad propia a través de la fusión de estilos, la riqueza de sus letras y el compromiso de su mensaje. Su música, mestiza y sin fronteras, entrelaza ritmos y sonoridades de distintas culturas, creando un universo sonoro que conecta con el público de ambos lados del Atlántico».

EL CONCIERTO: Viernes 12 (Chambao) y sábado 13 (Muerdo), Getxo, Parking de la playa de Ereaga, 22 h, entrada libre.

6 Evaristo, desde La Polla Records hasta Tropa Do Carallo

Primero subrayemos el aviso de la organización: «Atención: No se permitirá el acceso de bebidas ni comidas del exterior». Qué contraste con los toros, donde se puede entrar con neverita para el champán, bocatas en papel de aluminio, cámaras fotográficas con teleobjetivo, puros si la plaza no es cubierta…

Pero bueno, en el rock, y ya también en el punk, se transige con casi todo, aunque pueden apostar a que se fumará en este evento nominado por Evaristo, el gurú del punk carpetovetónico, un figura al que así le presenta la convocatoria: «Evaristo Páramos, icono del punk y la actitud contestataria, regresa a los escenarios europeos para ofrecer un recorrido único por los temas que marcaron a generaciones de jóvenes en todo el mundo. En esta gira, el carismático vocalista interpretará un set list con los grandes clásicos de La Polla Records, la banda que redefinió el punk rock en español y que continúa siendo un referente cultural para miles de seguidores. Además el repertorio incluirá temas seleccionados de otros proyectos icónicos del artista, como Gatillazo, The Meas, The Cagas y su más reciente aventura y actual proyecto, Tropa do Carallo». La foto que usamos retrata a los caralludos, y Evaristo es el del jersey de Navidad de la izquierda.

Se dice que habrá invitados especiales y a las 21.15 h saldrá a la palestra el alavés de adopción Evaristo Páramos Pérez (Tuy, Pontevedra, 13 de junio de 1960, a los siete añitos se mudó a Salvatierra y ahora vive en Oñati, Gipuzkoa). Antes que él tocarán otros tres combos: 18.45 h Vómito (Irún, 1984), 19.30 h Último Rekurso (Sant Boi, Barcelona, 2013), y a las 20.15 h One Way System (Fleetwood, Lancashire, Inglaterra, 1979).

EL CONCIERTO: Sábado 13, Bilbao, Pabellón de Miribilla, puertas 18 h, 37 €, mismo precio en grada y pista.

7 Miguel Campello en el ciclo 'Hiriz hiri' de la Sala BBK

El llamado 'Hiriz hiri' es otro de los ciclos musicales que alberga la Sala BBK, y a este le quedan dos fechas este años, una con Burning prevista para el miércoles 22 de octubre, y antes ésta que nos ocupa, de sabor andaluz y aflamencado con Miguel Campello (Elche, Alicante, 1978), alias El Chatarrero y criado en un barrio gitano.

Informa la organización: «Fue la voz y el alma de Elbicho. Su compositor y cantante. Pero hace ya quince años y siete discos que Miguel Campello camina en solitario. Miguel Campello es hablar de aire, tierra, luna y sol convertidos en canciones, emociones y sentimientos de lo más cotidiano trasladados a un escenario».

Su último álbum es la segunda entrega de 'Con todos mis respetos' (junio de 2025), pues la primera vio la luz en 2021 y así la explicaba Campello: «'Con todos mis respetos' es mi humilde homenaje a algunas de esas canciones que me han acompañado a lo largo del camino, canciones que en un momento dado de la historia te ayudan a tirar para delante con sus penas y alegrías, con letras que me ayudaron a entender mejor los días. No están todas las canciones que en el camino me han guiado, pero tenemos el tiempo para seguir creando, cantando y agradeciéndole a la vida que aún nos sigue dando tanto. Gracias a todos esos autores y autoras que me enseñaron a ver la vida en su poesía, en sus versos y estribillos, con sus penas y alegrías».

Entre las nuevas versiones las hay de Isabel Pantoja ('Hoy quiero confesar'), Héroes del Silencio ('Entre dos tierras'), Luz Casal ('Un año de amor'), Albert Hammond ('Échame a mí la culpa'), Pancho Céspedes ('Vida loca'), Los Panchos ('Historia de un amor'), Cecilia ('Un ramito de violetas') o Las Grecas ('Te estoy amando locamente').

EL CONCIERTO: Sábado 13, Bilbao, Sala BBK, 20.30 h, 30-35 €.

8 Saurom y su gira 'El principito'

Folk-metal épico interpretan Saurom (San Fernando, Cádiz, 1996), que nos visitan con la gira 'El principito', disco basado en el librito del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944). Los gaditanos han editado su novedad en dos versiones, una instrumental y otra con letras, y el formato físico aporta un libreto de 20 páginas.

El opus encadena 14 cortes, a saber: prólogo, 'Principito', 'Baobabs', 'Mil Estrellas', 'El Rey Que No Sabía Mandar', 'El Vanidoso', 'El Farolero', 'Un Segundo', 'El Vínculo', 'Todo En Mi Vida', 'El Aviador', 'Interludio En Las Tinieblas', 'El Mordisco De La Serpiente', y epílogo.

EL CONCIERTO: Sábado 13, Bolueta / Bilbao, Santana 27, show 21 h, 30-35 €.

9 Corazones Eléctricos, los menores de 25 años gratis

Uno de los grandes méritos de los valencianos Corazones Eléctricos, es que atraen a numerosos jóvenes a sus conciertazos de rock and roll guitarrero. No en vano, dieron uno de los mejores bolos de 2023 cuando presentaron por primera vez en la Sala Azkena su tercer disco, 'De amor y rabia', en un encuentro con encanto juvenil y gancho inmediato que coprotagonizado por el líder Pau Monteagudo (voz y cuatro guitarras usó; fue el cantante de los más que interesantes Uzzhuaïa), Quique Cuquerella (batería) y Pete Sala (dos bajos se trajo).

Ahora regresan a la misma sala, en el tramo final de la gira del mismo álbum y con el trío completamente remozado, pues a Monteagudo le escoltan al bajo Juan Fortea, alias Junior Mackenzie, y a la batería Adrián Perales, alias Blood Hunter.

El manager cardíaco nos remite esta nota: «Como viene siendo habitual en esta gira, la banda anuncia que los menores de veinticinco años entrarán gratis a este concierto, simplemente descargando la invitación en su canal de ventas habitual. De este modo vienen potenciando el rock en la juventud: 'Se trata de abrir las puertas a una generación de chavales y chavalas que son las ovejas negras de su generación porque les gusta el rock y no las tendencias actuales, para que puedan disfrutar con nosotros de aquello que nos une y además que se den cuenta de que hay bandas de rock cuyos miembros no son de la edad de sus abuelos. Además, muchos no pueden pagarse una entrada y tomarse unas cervezas porque, aunque tengan formación, no tienen trabajo. O sus padres no tienen trabajo para darles 30 € cada finde y que puedan disfrutar de lo que otras generaciones han podido sin mucho esfuerzo'». Se supone que estas son reflexiones de Monteagudo.

EL CONCIERTO: Sábado 13, Bilbao, Azkena, 21.30 h, 15-18 €.

10 Full Flower Moon Band, con rodeos desde Melborune

Dos parrafitos para destacar este concierto de la banda mixta australiana Full Flower Moon Band, de Melbourne, de psicodelia y con dos álbumes en Spotify, el primero 'Diesel forever' (22) y el segundo 'Megaflower' (24). Sugiere la promoción: «Full Flower Moon Band juega con dulces melodías y ácidas distorsiones que retrotraen a algunos de los sonidos más interesantes que surgieron en los 90s y 2000 con artistas como PJ Harvey, Yeah Yeah Yeahs o incluso Cat Power. Esencia rock y post grunge de sinuosas melodías y cierta psicodelia dadaísta, que te arrastra sin remedio y te hace creer que aún hay esperanza para la música creada por nuevas generaciones ávidas de revolución...».

Y para dadaísta, su itinerario ibérico entre el martes 2 de septiembre, cuando empezaron la gira, y este sábado 13, cuando la acaban, doce días de bolos con solo uno de descanso dando estos rodeos: San Sebastián, Santiago de Compostela, Oviedo, Madrid, Vigo, Cambados, descanso el lunes, Granada, Orihuela, Valencia, Zaragoza y Sopelana.

EL CONCIERTO: Sábado 13, Sopela, La Atalaia del Gardoki, 21.30 h, 12 €.

11 Gonzalo Portugal estrena 'Release' en el Antzoki

El guitarrista bilbaíno Gonzalo Portugal, ex Last Fair Deal y ahora también guitarrista de los donostiarras Noa & The Hell Drinkers, estrena este sábado noche su primer largo a su nombre, 'Release' (2025), con siete cortes que crecerán en vivo mediante boogie vía George Thorogood ('Brace for impact'), blues flamígero, agitado y slider puro Johnny Winter ('Walkin' blues', una versión eléctrica del clásico de Robert Johnson), la sombra del hacha Joe Bonamassa ora roquera y sudista ('Home') ora blusera y lenta ('Near'), rock ondulante en plan Dewolff ('Searchin''), etc.

En la foto que utilizamos, disparada por Unai Endemaño, posan de izquierda a derecha: Aritza Castro (batería), Mikel Azkargorta, Israel Santamaría (teclados) y Gonzalo Portugal (guitarra y voz).

EL CONCIERTO: Sábado 13, Bilbao, Kafe Antzokia, 22 h, 10-12 €.

12 Sebastián Yatra, predicador del 'MIlagro'

Sebastián Yatra (Sebastián Obando Giraldo, Medellín, 15 de octubre de 1994; ahora vive en Miami, Florida, USA) es miembro del jurado del concurso televisivo La Voz, programa que comienza su nueva temporada, y además cantante y compositor romántico y reguetonero, intérprete de hits mundiales como 'Tacones rojos', 'La pareja del año', 'Vagabundo', 'Robarte un beso', 'Traicionera' o 'Chica ideal', que presentará en Bilbao durante su gira llamada 'Entre Tanta Gente Summer Tour', a la que le quedan tres fechas, todas en este mes, en Barcelona, Valencia y Madrid.

Resume su agencia de contratación: «Sebastián Yatra es un cantante, compositor y músico colombiano nominado al Grammy y ganador del Latin Grammy, reconocido por su estilo único que fusiona baladas, pop latino y reguetón. Con más de 37,5 millones de reproducciones y 28 millones de oyentes mensuales en Spotify, ha dejado una marca indeleble en la música latina (…). Su impacto trasciende la música: en 2022 interpretó 'Dos oruguitas' en los Premios Oscar, y en 2024 debutó en Broadway como Billy Flynn en Chicago. Ese mismo año, reafirmó su compromiso con la educación musical al patrocinar la Beca Prodigio de la Fundación Cultural Latin Grammy. En 2025, hizo historia en el Festival de Viña del Mar con un espectáculo sinfónico innovador que anticipa la evolución de su próximo álbum. Con cada proyecto, Yatra continúa redefiniendo el pop latino y consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música internacional».

'Milagro' se titula su cuarto y último álbum, lanzado en mayo la multinacional Universal, y explica Yatra: «Este álbum surgió de una profunda transformación personal. Aprendí a ver la vida a través del lente del amor, con calma, con fe, y con el deseo de ser parte del milagro de otros también. Es una manera de vivir más generosa, más abierta, que se refleja en cada canción. Mi mayor deseo es que este disco sea un santuario, un espacio donde las personas puedan reconectar con algo más profundo dentro de sí mismas».

EL CONCIERTO: Domingo 14, Bilbao, Pabellón de Mirbilla, 20 h, de 42 a 126 €.