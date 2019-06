Los conciertos del finde: Rosario Flores, Los Sirex, Mojinos Escozíos, Ramonets, Bigott… Nueve conciertos como nueve titanes espigamos de una agenda que mengua ante el estío, aunque gracias a éste señalamos más de cuatro encuentros gratuitos: Rosariyo, Los Sirex, Los Mojinos, Malevaje… ÓSCAR CUBILLO Viernes, 28 junio 2019, 09:41

Los Sirex: 60 años de rock and roll español

En su Facebook indican que empezaron en Barcelona en junio de 1959, o sea que justo ahora cumplen 60 años de andadura Los Sirex, pioneros del rock and roll español que han legado a la memoria colectiva canciones como 'Si yo tuviera una escoba' o 'Que se mueran los feos'. Idolatrados por su discípulo Loquillo, les vimos en la gira de sus 50 años y nos dejaron anonadados por sonido, actitud, repertorio y sobre todo por su porte escénico: la elegancia en la indumentaria y las coreografías que no pararon en ningún momento (patadas al aire a tutiplén).

Esperamos volver a verles este viernes en su visita a las fiestas de Sestao, a los San Pedros, donde oficiarán en sexteto pilotado por Leslie (voz solista) y completado por Guillermo Rodríguez (bajo y coros), Juanjo Calvo (guitarra y coros), Pepe Fontsere (guitarra y coros), Xavi Fuste (batería) más Quim Bernat (saxos, armónica y teclados).

El concierto Viernes 28, Sestao Plaza del Kasko, 23 h, entrada libre.

Wet Cactus: Rock fumeta de Suances

Cuatro cántabros nacidos a principios de los 90 (o sea son veinteañeros) y residentes entre Torrelavega y Suances son Daniel Pascual Salvador (voz y bajo), Jaime Pérez Herrera (batería), Ernesto Díez Otí (guitarra) y Óscar Sánchez Marcano (guitarra).

En la agradable ciudad costera de Suances, donde este finde con semejante calor estarán hasta los topes sus playas, bares y restoranes, radica desde 2013 la base de operaciones de su cuarteto Wet Cactus, etiquetado de stoner rock (rock fumeta) y de psicodelia y que viene a Bilbao divulgando su reválida, 'Dust, Hunger & Gloom' (Odio Sonoro, 2018), muy canónica y que justo ahora oímos en YouTube

Por cierto: los cactus la semana que viene estarán actuando en el Resurrection de Viveiro.

El concierto Viernes 28, Deusto / Bilbao , Satélite T, 5 €; más Entropía. Horario puertas 20 h; Entropía 20.15 h; Wet Cactus 21.05 h; fin 22.30 h.

Rosario Flores: En fiestas de Irun y Sestao

Rosariyo, o sea la hija pequeña de Lola Flores y El Pescaílla, es decir Rosario del Carmen González Flores (Madrid, España, 55 años), cantante, compositora y actriz española de origen gitano, como reza la Wikipedia, animará el sábado noche las jaiak de Sestao tras recalar menos de 24 horas antes en las de Irun.

Jurado de un concurso catódico de aspirantes a cantantes (La Voz, donde hace cucamonas y mohínes, pone gestos de asombro impostado, regala halagos y reparte abrazos y besos) y ganadora de dos Grammy Latino a sendos mejores álbumes de vocal pop femenino por 'Muchas flores' en 2002 y 'De mil colores' en 2004, Rosario Flores visita las fiestas de San Marcial de Irún y San Pedro de Sestao alargando la gira de su disco 'Gloria a ti' (Universal, 2016), inspirado en su madre, La Faraona, donde Leiva aporta dos canciones, y del que se ha lanzado un disco en directo: 'Noche de gloria en el Teatro Real'.

Los conciertos Viernes 28, Irun Plaza Urdanibia, 24.30 h, entrada libre. Sábado 29, Sestao Plaza del Kasko, 23 h, entrada libre.

The Oogars + Pacific Swell: Surf de Australia y Dinamarca

Paquete doble con dos combos internacionales dando un par de bolos con entrada libre en Costa Rica, como llaman por ahí a Uribe Kosta. Encabezan el cartel The Oogars, cuatro chicas de La Costa de Oro, en Australia, que destilan pop psicodélico surfero muy guitarrero, bien armonizado vocalmente y con un deje indie vinculable a las Breeders.

Gemma Owens, Daniella Cassimatis, Emily lawlor y Tanisha Cook son The Oogards, y se juntaron en abril de 2018. Dicen de ellas que si no están surfeando, estarán haciendo música, y que si tampoco están con la música, estarán en la pista de baile. Las comparan con el pop playero de The Growlers, War Paint y Nice Biscuit.

Abren sendas citas Pacific Swell, tres sujetos de Grenaa, Dinamarca, que dicen practicar 'Surf from the Cold North' (surf desde el frío norte) y que se llaman Nicklas Sørensen, Emil Østedgaard y Adam Peleg.

Los conciertos Jueves 27, Sopela La Triangu, puertas 22 h, gratis. Sábado 29, Sopela La Atalaia del Gardoki, puertas 22 h, gratis.

Los Mojinos Escozíos: Noticias falsas

¡Los Mojinos en las jaiak de Lujua! Nos referimos a los cinco charnegos de Mollet de Vallès, Barcelona, los cuales al completo gastan mote: el líder Miguel Ángel Rodríguez, alias El Sevilla, más Chicho, Vidalito y el padre e hijo que son Zippy y El Puto. El que peor nos cae es El Sevilla, que va de humorista, pero se aplica la ley del embudo: para él la parte ancha. Je, je…

En 22 años han dado más de 1700 conciertos. El pasado 15 de junio estuvieron en Bermeo, el sábado estarán en Loiu (un secreto: yo soy de por ahí y siempre se le ha llamado Lujua), y más adelante descargarán en Medina de Pomar, el 27 de julio. Y en serio afirmamos que molaría verles una hora en el Azkena Rock Festival, con rocanroles como 'Qué bueno qué estoy'. Seguro que peor que Tesla, que actuaron en el ARF el sábado pasado, no se lo iban a montar.

Pues los en tantos sentidos deleznables Mojinos Escozíos tienen nuevo single, titulado 'Mis quintillizos', que es un adelanto de su próximo álbum, que se titulará 'Semos los más grandes' (sic). Lo anunciaron en las redes sociales, tan creíbles e impresionables, mediante una noticia falsa: la de que El Sevilla, que ya tiene tres churumbeles, iba a tener cinco más. ¡Con ocho basta!

El concierto Sábado 29, Loiu Plaza del Ayuntamiento, 24.30 h, entrada libre.

Bienvenido, verano: Bigott + Vancouver Undercover + Juárez

La promotora Kobmusic monta el concierto triple bautizado 'Welcome Summer!!' (Bienvenido, verano), y resume su responsable, Katrin Olmedo: «Vamos a celebrar y dar la bienvenida al verano con el artista más apropiado para ello, el inclasificable, explosivo e imprevisible Bigott, que nos presentará su excelente último álbum, 'Friendly Monsters'. Pero no vendrá solo, le acompañará desde Barcelona la frescura sonora de Vancouver Undercover, y, desde Navarra, la luminosa psicodelia de Juárez. Tres bandas brillantes para las que quizá debamos ponernos las gafas de sol mientras emprendemos un vuelo hacia otros planetas, quizá a Marte».

El zaragozano Borja Laudo, o sea Bigott, al que no le acabamos de pillar el punto (será por lo de inclasificable... ¿o incalificable?), viene con su décimo opus, 'Friendly Monsters' (Monstruos amistosos), que oscila entre «el pop luminoso y la psicodelia espacial». Lo recreará en cuarteto completado por Cristian Barros (teclados y guitarra), Clara Carnicer (coros y bajo) y Juan Gracia (batería).

A los barceloneses Vancouver Undercover los etiquetan como 'Neo-Soul' y también como 'indie rock alternativo'. Su repertorio es abarcador, tan diverso como disperso, y su alineación cuádruple: los jazzísticos Mirentxu Palomar, Ricard Gaspar y Albert Muñoz, más el baterista Neil Hate (de Grushenka, VLIVM).

Y a los pamploneses Juárez les encuadran en el pop-rock, la psicodelia y el surf y los comparan con Spacemen 3. También hay una fémina en el tercer cuarteto del tridente, combo personificado por Cristina Sixtina (guitarra y voz), José Palanca (guitarra y voz), Alberto Rodríguez (bajo) e Íñigo Maya (batería). Vienen con su tercer disco, 'Boreal' (18), que sigue a 'Escafandra' (14) y 'Caléndula' (16).

Los conciertos Sábado 29, Bilbao Auditorio Museo Marítimo, 20 h, 15-18 €. Horario: 20 h puertas; 20.30 h Vancouver Undercover; 21.20 h Juárez; 22.15 h Bigott.

Taiacore: Dúo mixto y cosmopolita

Copiamos de la info de la sala: «Banda indie-rock con matices electrónicos. La propuesta sonora de Taiacore va más allá de etiquetas porque su principal virtud estriba en la creatividad. La intensa voz de Marta Tai y la energía a las cuerdas de Vincenzo Tancorre han hecho crecer su proyecto en poco tiempo y de manera itinerante. En pocos años han tocado y aprendido en escenarios de distintos países y ciudades, de Berlín a Los Ángeles, de Roma a Nueva York, de Londres a Madrid. Durante este periplo se creó 'Innocent' (2016), su primer LP autoeditado. En noviembre de 2018 presentaron su segundo larga duración, 'Freedom', un trabajo que promete ser una de las revelaciones del año».

Y traducimos de su Facebook en inglés: «Taiacore es una banda indie-folk formada en Berlín y basada en Madrid por Marta Tai (voz y guitarra) y Vincenzo Tancorre (guitarra y banjo). Una banda indie-folk que no conoce límites. Son un par de almas errantes y dispares que viajan por el mundo transformando sus aventuras en experiencias de sonido cosmopolitas. Pronto se embarcarían en un viaje juntos, esculpiendo una identidad musical única a través de espectáculos callejeros en Berlín, California, Roma y Madrid. La química pura, a pesar de sus diferentes raíces, los llevó a componer a medida que se desarrollaba su relación personal».

El concierto Sábado 29, Bilbao Cotton Club, 20.30 h, 6 €.

Ramonets: ¿Ramones para niños?

Los grupos tributos sufren ataques por todos los flancos, desde los músicos que son los homenajeados (en España famosos como Marea, Extremoduro o el propio Fito no los ven con agrado) hasta aficionados que los detestan con mentalidad prejuiciosa (bueno, ya sabemos que los grupos tributo van más lentos que los originales). Sin embargo, extraña que nadie desde el rock se posicione en contra de los grupos que idean conciertos dirigidos a los niños con un espíritu comercial y crematístico, mercantilista, digan lo que digan para excusarse.

Varios hándicaps se nos ocurren a botepronto respecto a estos conciertos: 1º, el volumen escaso para no castigar los oídos de la chavalería; 2º, el infantilismo que irradian desde el escenario los 'artistas' que perpetran esta suerte de conciertos tributo; 3ª, la desvirtuación del propio rock en sí, al cual toda la vida lo hemos tomado como un ritmo prohibido con características que van desde la sexualidad hasta la rebeldía (y desde ahí se ha llegado al satanismo, a la loa de las drogas…); 4º, que en estos casos el arte no se ve por ninguna parte, al igual que el riesgo o la capacidad de sorpresa.

Dicho lo cual, señalemos que este finde en Vitoria estarán los valencianos Ramonets (sí, en su área cantan en lengua vernácula) con un programa subtitulado «Ramones en familia. Orientado al público infantil y adolescente» y que pretende «la difusión de valores que consideramos esenciales, como la igualdad entre personas, el reciclaje, el cuidado del medio ambiente, la imaginación...». Jo, resucita Dee Dee Ramone, o el mismo Johnny Ramone, y denuncian a estos valenciones (si no los tirotean antes, claro).

Además proclaman: «Ramonets somos una banda de rock and roll orientada al público familiar. Queremos acercar este estilo de música a los y las más pequeños, para que los y las niñas además de pasarlo genial en los conciertos aprendan durante la actuación aspectos relacionados con el rock and roll, como por ejemplo qué instrumentos componen una banda, como saludan los rockeros, los valores, iconos... Y todo esto con un lenguaje adaptado a los y las niñas, de fácil comprensión y de una forma totalmente lúdica, relacionándolo con temas importantes para ellos y ellas». Aparte de los músicos, participan dos animadores infantiles.

El concierto Domingo 30, Vitoria Hell Dorado, puertas 12 h, show 12.30, entradas 11 y 13 €.

Malevaje: Más allá del tango

Los iconos tangueros españoles Malevaje (Madrid, 1984), liderados por el cantante Antonio Bartrina y sostenidos sobre Fernando Giardini al bandoneón y la guitarra, más Fernando Gilabert al contrabajo (¡el de Los Coyotes!; «llevo 35 años con él», dijo Bartrina hace un mes en Bilbao), andan moviendo un nuevo repertorio llamado 'Vino amargo', con el que tratan de trascender del tango y adaptar desde rock y boleros hasta rancheras y chanson.

Les vimos a los tres el 31 de mayo en La Cúpula del Campos y en 90 minutos exactos interpretaron 22 canciones. Las que más nos gustaron fueron 'Afiches', un estupendísimo tango del Polaco Goyeneche (que reza «cruel en el cartel / la propaganda manda cruel en el cartel / Y en el fetiche de un afiche de papel / se vende la ilusión, se rifa el corazón»); la serena 'La ciudad no tiene límites', del roquero argentino Moris; 'Maquillaje' de Homero Expósito por recitado, teatralizado y gótico; el bolero recogido y bien trabado 'Alma mía', «de Bola de Nieve, un tipo muy gordo, con pelo blanco y frac blanco»; la pintoresca 'Asco le tengo al frasco' («cuando lo veo vacío»), que es una milonga con letra de Bartrina muy teatralizada e interpretada a la antigua; una inspiradísima 'Garufa' popular por Gardel, quizá la cima de la cita; 'Si soy así', también de Gardel en el papel de casanova; el clásico original de Malevaje 'Arroz blanco', movido a lo tropical no solo por el bamboleo del contrabajo; y, cerrando el clásico 'La última curda', de Cátulo y Troilo. A ver qué sirven en Castro.