Los conciertos del finde: Mocedades, Korrontzi, Darkiel, Isabel Aaiún, Lóstregos, Bilbao Blues Festival…

1 IV Bilbao Blues Festival / jueves: El concurso

El año pasado ya se celebró en El Arenal, a modo de prólogo del tercer Bilbao Blues Festival, la final española del European Blues Challenge, el concurso que elige al mejor grupo europeo de blues, el mismo certamen que ganaron los Travellin' Brothers de Leioa en el año 2015 en Bruselas.

En 2024 participaron en Bilbao cuatro bandas y ganó la menos blusera, la del guitarrista catalán Tofol Martínez, muy roquero, demasiado, tanto que como era de esperar no subió al pódium en la final disputada este abril en Split, Croacia, donde se llevaron los premios Alice Armstrong (Reino Unido), Wild Flame (Polonia) y The See See Riders (Alemania), en este orden.

Y como el patrocinador acabó contento el año pasado de su experiencia en Bilbao, aquí se repite la final española del Volotea Blues Challenge, con estos cuatro finalistas: Big Black Rhino (Gerona), soul ardiente algo a lo The BellRays; Jonás Molina Band (Madrid), «especializada en temas propios y en covers de los 50s mezclados con jump/west coast blues y swing/boogie woogie», como etiqueta la organización del BBF; María Carbonell Blues Mood (Valencia), que tiene una voz con pellizco; más Sirjo Cocchi & Balta Bordoy (Barcelona), que estuvieron en la final de 2025 y que merecieron ganarla, en nuestra opinión y la de otros espectadores de a pie.

EL CONCIERTO: Jueves 24, Bilbao, Kiosco del Arenal, 19.30 h, entrada libre

2 Mocedades en las fiestas de Amorebieta

Este jueves (¡lo indica el programa oficial!, aunque al menos en dos sitios hemos visto que lo anuncian el viernes) estarán cantando Mocedades en las fiestas de Amorebieta. Los Mocedades de Izaskun Uranga (Bilbao, 1950), no El Consorcio de sus hermanas Amaia y Estibaliz (es que también hemos visto anunciado el concierto de Mocedades con foto errónea), sino el grupo que suele montar giras conjuntas con Rafael Basurto, La Última Voz de Los Panchos, el mismo grupo vocal que actuó recientemente en el teatro Real de Madrid con las 18 voces del Mariachi Vargas cantando clásicos universales como 'Eres tú' (de ese día usamos la foto), el mismo también que el 20 de agosto, miércoles, actuará en la Semana Grande de Bilbao respaldado por la BOS, la Orquesta Sinfónica de Bilbao (¡el mismo día que Rozalén!).

O sea, los mismos profesionales que aseguran no vivir de las rentas tras una trayectoria de 58 años que en los últimos tiempos ha lanzado varias canciones nuevas, caso de «nuestra última aportación a la historia del grupo», 'Peregrina', o del single publicado en junio 'Tu ejemplo'.

EL CONCIERTO: Jueves 24, Amorebieta, Parque Zelaieta, 23 h, entrada libre.

3 IV Bilbao Blues Festival / viernes: Blackburn Brothers

El viernes arranca el IV Bilbao Blues Fest, aunque ya saben que el jueves hay un prólogo en el kiosco del Arenal (ver breve 1). Por la mañana, a las 11, habrá una matinal infantil en el Museo Guggenheim conducida por el dúo Diablues ta Bluezifer, y por la tarde-noche habrá tres grandes conciertos: a las 19 horas, como es costumbre en un festival musical que presume de que el 100 % de sus proveedores son de la Comunicada Autónoma Vasca, abrirá fuego una banda local, Mississippi Queen & The Wet Dogs, pilotados por la vocalista y profesora universitaria Inés Goñi, a quienes el director del festival, Carlos Malles, deseó en la rueda de prensa albergada en el ayuntamiento que gracias a esta actuación les salgan muchos contratos.

A las 20.45 h del viernes saldrán los veteranos The Kings of Blues, o sea Tony Coleman, Russell B. Jackson, Vasti Jackson, Kenny 'Blue Boss' Wayne y Waldo Weathers, que según sugiere la organización no pecarán de puristas de Chicago al elegir el repertorio, y a las 22.30 h rematarán la jornada los Blackburn Brothers, tres multi-premiados hermanos canadienses, Duane Blackburn, Brooke Blackburn y Cory Blackburn, venidos de Toronto.

EL CONCIERTO: Viernes 25, Bilbao, El Arenal, 19 h, entrada libre.

4 Korrontzi cierran las madalenas de Arrigorriaga

Incluso en las fiestas de los pueblos (¡dónde mejor!), siempre es un placer ver en directo a los trikitilaris de Korrontzi, que a su folk vasco de ambición global puesta en práctica lo máximo posible (por ejemplo, pronto actuarán en Bélgica, y en agosto volverán a Bélgica y recalarán en Suiza) le añaden visuales dantzaris de estilo tradicional puesto al día pero sin pasarse de contemporáneo.

Liderados, o más bien personificados por el trikitilari vizcaíno Agus Barandiaran, Korrontzi el año pasado celebraron sus veinte años en la música con el disco doble 'Korrontzi Band' (Elkar), grabado en estudio con la Banda Municipal de Bilbao.

O sea que su repertorio funciona en numerosos formatos y ámbitos. No en vano, el pasado fin de semana animaron el Levante y de ahí es la foto que utilizamos, con los cuatro músicos de blanco y las dos dantzaris de rosa saludando con el paisanaje valenciano detrás. «El sábado estuvimos en Bétera (Valencia), en el Festival Folkestiu. Seguimos llevando este pequeño escaparate de nuestra cultura por todo el mundo...», anotan en su Facebook los trikitilaris.

EL CONCIERTO: Viernes 25, Arrigorriaga, Plaza del Ayuntamiento, 20 h, entrada libre.

5 Darkiel, el protagonista de la serie 'Nicky Jam: El ganador'

Un reguetonero cuya canción más escuchada en Spotify se llama 'Sigue bailándome' (371.051.874 millones de escuchas llevaba la medianoche del lunes) recala este viernes en la Fever y así le presenta la Wikipedia en español, el idioma del reguetón: «Omar David Colón (Lares, Puerto Rico; 21 de enero de 1994), más conocido como Darkiel, es un rapero, cantante, compositor y actor puertorriqueño de reguetón, rap y trap. Además es el protagonista de la serie 'Nicky Jam: El ganador', estrenada en Netflix, donde interpreta a Nicky Jam de joven. Debutó en 2012 con la canción 'Ella es de esas', al que le siguieron otras canciones, y desde ese momento,comenzó a hacer freestyles, los cuales publicó mediante sus redes sociales, como YouTube y Facebook».

Facebook, ¡la red de los viejunos!, donde acumula casi dos millones de seguidores, o sea que poca broma. Buscamos en Instagram y…, ahí Darkiel contabiliza el doble de seguidores: 3,8 millones.

EL CONCIERTO: Viernes 25, Bolueta / Bilbao, Santana 27, puertas 23.30 h, 15 €; VIP 25 €; Front Stage 50 €; Platinum 70 € (siempre más gastos y en venta anticipada)

6 IV Bilbao Blues Festival / sábado: Jimmie Vaughan, Terrance Simien

El sábado en el festival de blues hay dos sesiones matutinas en el Kiosco del Arenal, sendas manifestaciones genuinas made in Spain: a las 12.30 h abrirán fuego los bluseros Sweet Marta & The Blues Shakers (Barcelona, 2013), con la vocalista y además anunciada como única la armonicista femenina española, y a las 14 h será el turno del guitarrista y cantante murciano de rockabilly y rock and roll clásico Al Dual, alias de Alfonso José Martínez (quien la víspera, el viernes, dará otro bolo con entrada libre en Bergara: 22 h, Espaloia).

Por la tarde, de nuevo en Bilbao, a las 19 h reiniciará la actividad festivalera la vocalista y guitarrista Delanie Pickering, de estilo rudo, auténtico, ¡y nacida en New Hampshire!, y a las 20.45 h se le entregará la txapela del festival al guitarrista texano Jimmie Vaughan (Oak Cliff, Texas, 1951), poseedor de cuatro Premios Grammy, hermano del malogrado Stevie Ray Vaughan (éste fue una megaestrella de estilo veloz que contrastaba con la sobriedad a las seis cuerdas de Jimmie), y en sus pinitos guitarrista de Los Fabulosos Thunderbirds, cuyo líder de ayer y de hoy, el armonicista y cantante Kim Wilson, también recibió en 2024 la txapela del festival bilbaíno (aunque no la hizo mucho caso ni parece que entendió la ceremonia).

Y, atención a todos los amante de la trikitixa, que a las 22.30 h cerrará la plancha del sábado el acordeonista Terrance Simien & Zydeco Experience, montando una fiesta y echando salsa picante a este estilo de música de Luisiana, el que los esclavos negros aprendieron de sus vecinos los acadios blancos, esos francófonos expulsados de Canadá que tocaban música llamada cajun, que es una versión más folk que el zydeco.

EL CONCIERTO: Sábado 26, Bilbao, El Arenal, desde las 12.30 h y desde las 19 h, entrada libre.

7 Lóstregos encabezan un festival metalero en los santiagos de Ermua

Demos luz a un festival metalero cuádruple empotrado en plenas fiestas de Ermua, que celebran los santiagos apostólicos. El evento tendrá lugar el sábado, arranca a las 10 de la noche y debería seguir este orden: los locales y presuntamente principiantes Norbac; luego los thrashers de Bilbao Frakture (en Spotify tienen un disco subido en octubre del 24 y llamado 'Subyugamentes', con títulos tipo 'Narxixistak', 'Antinazis', 'Criminalizados', 'Geltzales', 'Stop ablación'…); luego nuestros admirados Empire Of Disease, death mataleros bilbaínos que actuaron en el reciente y último Resurrection Fest; y como cabezas de cartel, que vienen bien ya que en Ermua hay mucha inmigración gallega, Lóstregos, los de la foto, que se definen como paganos, que facturan black metal inspirado en el folklore gallego, que tienen tres álbumes subidos a Spotify (el último el bautizado 'Nai', que vio la luz también en octubre del 24), y que según Bandcamp son de La Coruña.

EL CONCIERTO: Sábado 26, Ermua, Plaza 8 de Marzo, 22 h, entrada libre.

8 Isabel Aaiún, la potra salvaje feriante en las fiestas de Amorebieta

El sábado en las fiestas de Amorebieta, la misma noche en que Rulo y La Contrabanda se sume a otro escenario de la localidad vizcañina, actuará Isabel Aaiún, alias de Isabel Casado (Madrid, 1987; criada en Segovia), la cantante de 'Potra salvaje', que se hizo famosa porque los futbolistas de la selección española de futbol (Nico, Lamine y esa tropa) la oían mucho durante la Eurocopa de 2024. El temita se hizo tan viral que lo tocaban las charangas por todos los lados, desde las calles hasta los tendidos de los toros, que vivimos en Alfaro, en Huesca, en Palencia…

Así la presenta Wikipedia: «Nacida en Madrid y criada en el pueblo segoviano de Veganzones, de doscientos habitantes, es hija, nieta y bisnieta de zapateros. De niña ha tenido dos pasiones, los caballos, con los que ha sido amazona profesional, profesora de equitación y domadora de caballos, y la música. En su familia, su tía toca la guitarra, su tío el violín y su primo es saxofonista».

En febrero de 2024 salió su primer disco largo, 'La potra salvaje', con mestizaje a lo Amparanoia, fusión manonegrista, flamenquito garrapatero, tecno-trónica como Camela, y un tango-pasodoble para rasgarse las vestiduras: 'Soy feriante'.

EL CONCIERTO: Sábado 26, Amorebieta, Plaza Zelaieta, 22 h, entrada libre.

9 Rafa Pérez y el vallenato colombiano

¿A que se parece a Elvis Presley con esas gafas y esa chupa de cuero rojo? Pues se trata de Rafa Pérez (1984, Chiriguana), cantante de vallenatos, excorista de bandas del género como Los Chiches, Los Diablitos y Grupo Kvrass, el cual lo fundó él mismo en 2007 y su disco debut, 'Ombe y cómo no', fue nominado al Latin Grammy de 2009 como Mejor álbum de cumbia o vallenato, pero el también colombiano Peter Manjarrés se llevó el premio. Al final, este grupo acabó roto por disputas de egos y dinerarias, por los derechos de autor.

Rafa Pérez empezó a cantar a los doce años en el coro de la iglesia. Tocaba platillos, bombo, trombón y guitarra (los acabó manejando de modo autodidacta), y a los 17 cantaba merengue dominicano en la Orquesta Sensacional de Curumaní. Nos visita con su conjunto para compartir canciones como 'Ella es la que manda', 'Dele que dele', 'Mi novia mujer', o el último single que está promocionando con ahínco, 'A tu ladito'.

EL CONCIERTO: Sábado 26, Bolueta / Bilbao, Santana 27, puertas 22.30 h, 30 €, VIP 50 €, Súper VIP 80 €, palco escenario 100 € (siempre más gastos y en venta anticipada).

10 IV Bilbao Blues Festival / domingo: Ray Collins' Hot Club

El domingo se cierra el cuarto Bilbao Blues Festival, proponiendo actividad durante todo el día. En el Kiosko del Arenal habrá tres citas matutinas: a las 11.30 h clases de baile boogie woogie impartidas por la Escuela de Baile Swing de Portugalete; a las 12.30 h dará su segundo bolo festivalero la ruda guitarrista veinteañera Delanie Pickering (¡que es de New Hampshire!); y a las 14 h se servirá ritmanblús añejo y chupitos swing con el uruguayo Martín Burguez & His Rhythm Combo, un sexteto.

Desde la tarde, en el tablado grande del Arenal se sucederá otra terna: a las 19 h reiniciará la música Vanessa Collier, una texana de Dallas que canta con soul, sopla el saxo con sentido jazz y hasta toca la guitarra; a las 20.45 h se desplegará el show revivalista del viejo blues eléctrico del llamado Chicago Summer Tour 2025, con la participación de Mike Wheeler, Larry Williams, Cleo Cole, Jesse Lockridge, Russ Green y, a la voz, Faye 'Peaches' Staten; y a las 22.30 h tendrá el honor de cerrar el IV BBF el noneto teutón Ray Collins' Hot Club en la gira de su álbum 'The Book of the Golden Age' (24), retratado así por la organización: «swing, rock'n'roll y brisa de country en un viaje musical por el paisaje de los años 50».

EL CONCIERTO: Domingo 27, Bilbao, El Arenal, desde las 11.30 h y desde las 19 h, entrada libre..