Los conciertos del finde: Leiva, Tequila, Azkena Rock Festival, Exfan… Un ochote rechulo de grandes shows que no se limitan a la lista de un festival Azkena que trae a los Stray Cats, Wilco, los B-52's, The Cult… Hay más vida allende Álava: desde Leiva en el BEC hasta Calamaro en el Kursaal ÓSCAR CUBILLO Jueves, 20 junio 2019, 15:53

18 Azkena Rock Festival: No sólo los cabezas de cartel

«44 artistas repartidos en 5 escenarios en el recinto y uno en la ciudad durante dos jornadas de festival», fusiona la info oficial sobre los actos del 18º Azkena Rock Fest, nuestro festival favorito. El más auténtico de la piel de toro, uno de los pioneros, el que atrae como un imán a la más fiel roquería. Al que no faltamos desde su primera edición, celebrada en la sala Azkena de Vitoria, ahora llamada Jimmy Jazz.

El cartel mola, aunque parece que le falta algo. Además, parece desequilibrado, por más atractivo el viernes. Y no hace falta anunciar a los cabezas de cartel: el viernes a dos favoritos nuestros de toda la vida, los Stray Cats (21.45 h), que seguro dan un bolo mucho mejor que el de su líder Brian Setzer hace años (demasiado perjudicado por el sonido), y los incorregibles The B-52's (00.40 h), y el sábado a unos Wilco (21.45 h) que se lo van a tener que currar mucho para convencer a la concurrencia azkenera, a unos The Cult (00.35 h) que nunca fallan, y menos si vienen a repasar su LP acedecesco 'Sonic Temple', ya-yo!, y a un Phil Anselmo que arriba para explotar el repertorio de Pantera (2.10 h).

Quedándonos con la letra más pequeña, o no tanto, nos hace ilusión poder llegar a ver el viernes el pistoletazo de salida con los rocabilescos bilbaínos Micky & The Buzz (17.30 h), calibrar la fama de los punkabillies australianos The Livind End (19.15 h), catar a unos Lucero a los que numerosos colegas desean ver (20.45 h), y nos conformaríamos con presenciar un ratito de Deke Dickerson con su proyecto Blind Rage & Violence (1 h, en la carpa del Trash A Go-Go).

Y el sábado perfecto lo arrancaríamos a las 13.30 en la Virgen Blanca con Danny & The Champions Of The World y su rock-soul de épica cotidiana americana. Ya por la tarde, en el recinto de abono, deberemos equilibrar más solapamientos para poder ver un cacho del hard rock de Tesla (19.15 h) y del hardcore experimental de los Meat Puppets (19.15 h también), disfrutar con la country woman Neko Case (20.35 h), y hacer lo imposible para atestiguar algo de Los Torontos (23 h en la carpa) y Gang Of four (23.20 h). A ver si hay suerte.

Concierto Viernes 21 y sábado 22, Vitoria: Mendizabala, puertas 17 h. Entrada: diaria 65 €; bono dos días 120 €.

Block Party: Tributo a James Brown en el Principal

Muy vistoso y bailongo parece este tributo a James Brown que está poniendo en danza al aforo de butacas de no pocos teatros españoles. Detrás de la empresa están Lalo López, de la Fundación Toni Manero, aquí dirigiendo a la formación musical Nación All Stars, y el grupo de baile Brodas Bros (los de la foto), todos vecinos de Barcelona.

El cartel indica claramente que estamos ante un 'James Brown Tribute en Vitoria', e informa la promoción de este show nominado 'Block Party': «5 bailarines, 6 músicos y 2 cantantes traerán al teatro la energía del hip hop que nació gracias a las fiestas Block Party que empezaron a organizar DJ's de Nueva York cómo Kool Herc, Afrika Bambaataa o Grandmaster Flash».

Por cierto, estos tres nombres anteriores están mal escritos en la promo oficial, que anima: «Un espectáculo altamente participativo, un concierto dónde los espectadores son libres de levantarse, bailar y cantar cuándo les apetezca. Peace, Love, Unity and Having Fun!!!». Hum… El gerundio 'having' sobra y mejor poner solo Fun.

Concierto Viernes 21, Vitoria: Teatro Principal, 20.30 h, entradas de 18 a 24 €.

Andrés Calamaro: En el Kursaal

El domingo actuará en el mismo auditorio donostiarra Orozco estirando su monólogo 'Íntimo', para el que quedan pocas entradas, como también pocas entradas hay ya para ver este viernes en San Sebastián al hispano-argentino Andrés Calamaro (Buenos Aires, 1961), ex Los Rodríguez.

Calamaro viene en la gira de su disco 'Cargar la suerte', que arrancó el 1 de mayo en Albacete. El álbum se registró en Los Ángeles, California, en sólo cuatro días y con músicos de sesión americanos de la Costa Oeste tocando todos a la vez en el estudio. «Es un disco grabado en una sala bien grande, a la vieja usanza, con mucha guitarra y mucho rock, pero sin antorcha ni pogo, que son cosas que ya no se estilan en la música alternativa».

Taurino es Calamaro (ganas tenemos de ver ese libro que está preparando de fotos disparadas por él desde los callejones de las plazas) y sobre el título del álbum explica: «cargar la suerte significa entrar al toro, ponerse en su camino con el cuerpo, metiendo la pierna para torear bien de cerca. O al menos así era antes. Los puristas dicen que lo de cargar la suerte se está extinguiendo. Ahora el sentido moderno del término es más light, los nuevos críticos aceptan que se cargue la suerte con meter la mano, sin usar la pierna. Pero eso requiere menos valor».

Concierto Viernes 21, San Sebastián: Kursaal, 21 h, entradas de 42 a 46 €.

Joe Crepúsculo: 10 años de trovador-tecno

Joe Crepúsculo, alias de Joël Iriarte Parra, un licenciado en Filosofía nacido en San Juan Despí, Barcelona, hace 38 años, se define en su Facebook como 'trovador tecno'. Su estilo es bailón a lo Fangoria, La Casa Azul, etc., esto cuando no se pone solemne y ralentizado con ecos como si estuviera dentro de una cúpula de cristal.

En directo suele oficiar en dúo, respaldado por Aaron Rux, y ambos se basan en órganos y sintetizadores con los que construyen secuencias y arreglos. «Emoción eléctrica, bacalao, cada concierto se convierte en una rave que transciende a cualquier género y estilo y donde el baile que invade la pista es casi irracional», promete la discográfica.

Joe Crepúsculo viene divulgando un disco antológico titulado '10' (El Volcán, 18), y copiamos también de su hoja de promoción: «10 años 10 álbumes. Desde El Volcán tenemos el placer de anunciar la publicación de '10' (2018, El Volcán Música & Ópalo Negro): el primer recopilatorio de Joe Crepúsculo, que repasa toda su trayectoria desde 2008 hasta 2018. Los temas pertenecientes a 'Escuela de Zebras', 'Supercrepus' y 'Chill Out' han sido remasterizados para la ocasión. Además, incluye dos temas inéditos: 'Quizá' y la nueva versión de 'Todo lo bello en gratis', regrabada con Víctor Iniesta y Tomasito. La foto de portada es de Pablo Zamora y el estudio Setanta se ha encargado del diseño». La foto citada es la que usamos para esta notita.

Concierto Viernes 21, Bilbao: Kafe Antzokia, 22 h, 12-15 €.

Tequila: Aún en el tour del agur

Entre el mogollón de bolos gordos celebrados en las fiestas circundantes durante este finde, caso de los de SuTaGar el viernes en Leioa o Huecco también el viernes en Muskiz, ponemos el foco en las fiestas de Sestao. ¿En el bolo de La Fuga del sábado? No. ¿En el de Shinova el domingo? Tampoco. ¡En el de Tequila el viernes en la plaza del pueblo!

Buf, Tequila (Madrid, 1976) querían ser los Rolling Stones desde que eran adolescentes, y ahora les imitan diciendo que están en su última gira. De tal guisa, en sus presuntos últimos coletazos, les vimos el verano pasado en las fiestas de Portugalete en su tercera encarnación, en lo que era su tour del agur y que se remataría con la edición de un disco en directo. Pues el disco ha salido y ellos siguen en gira.

También estarán en el festival Sonorama, por ejemplo. Pero antes este viernes tocarán en Sestao y con esta formación: los fundadores y amigos argentinos desde que eran niños Alejo Stivel (voz) y Ariel Rot (guitarra solista y voz), más Luis Prado (teclados), Carlos Martín Laudicina (guitarra), David Salvador (bajo) y Lucas Piedra (batería).

Concierto Viernes 21, Sestao: Plaza del Kasko, 23 h, entrada libre.

Leiva: 6000 almas sin precipicios

Trece conciertos iniciales de presentación de su cuarto disco en solitario, titulado 'Nuclear', ha hilvanado el bueno de Leiva (José Miguel Conejo Torres, Madrid, 30 de abril de 1980), el ex Pereza, el hermano de Juancho Sidecars (quien toca la guitarra en su banda). La undécima fecha es la de Bizkaia (Bilbao pone en el cartel de la gira, pero el show será en el BEC, o sea en Barakaldo). Leiva agotó en Sevilla el viernes 7 de junio, en el Polideportivo San Pablo. El macroconcierto del Cubec arrancará a las 21.30 h (en algunas entradas pone a las 21 h), y quedan pocos boletos para completar el aforo dispuesto para 6000 almas.

Dice Leiva sobre 'Nuclear': «Es un disco donde no dejo tan patentes los precipicios. Estoy hablando de nuestra forma de relacionarnos, de cómo te relacionas con tu compañero o tu compañera de vida, y de la necesidad que tenemos de tener un compañero, en el sentido romántico o sentimental. El disco habla de las idas y venidas en una relación con una compañera de camino».

Es que el álbum lo compuso durante una ruptura temporal con su novia, la actriz Macarena García. Y canta Leiva en el tema titular: «Yo no estaba exactamente mal cuando pulsaste el botón nuclear. Andaba demasiado desquiciado, nada fuera de lo normal. Si la mitad de nuestros dramas fueran de verdad, no habría nada que nos pudiera salvar».

Concierto Sábado 22, Barakaldo: BEC, sala Cubec, 21.30 h, 33 €.

Fun & Crazy Midday: Compitiendo con el Azkena Rock Festival

El Hell Dorado vitoriano monta este finde una ambiciosa sesión vermut para competir con el abarcador Azkena Rock Festival. «Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid…», alegan los responsables refiriéndose a que acudirán miles de roqueros a la capital alavesa, a quienes intentarán atrapar con bebidas, viandas (surtidas por 'High Voltage Cooking') y estos tres bolos:

Los Vólidos (13 h), los de la foto, cuatro asturianos que escriben su bautismo con uve y practican rock and roll influido desde los 1930s a los 1950s, o sea que se nota la veta country.

Star Mafia Boys (14.30 h), el combo del madrileño Francisco José Rodríguez Pinto, alias Star Mafia Boy o Mafia a secas, un discípulo del glam rock crápula en la estela con lentejuelas de Thunders, T-Rex, Hanoi Rocks… Actuará en trío, con Tito 77 a la batería y Sebass al bajo.

The Midnight Kings (16 h), rock and roll y rhythm and blues influidos por Los Sonics, destaca la organización sobre estos madrileños, cuya reválida trae versiones de Jerry Fuller o The Groupies, aunque también facturan originales.

Concierto Sábado 22, Vitoria: Hell Dorado, puertas 12.30 h, 3 €.

Exfan: La chica de Los Romeos

A menudo pensamos que la descarada y sexy, roquera y rebosante de actitud Patricia Escoin es la Chrissie Hynde nacional. Morena y armada con una guitarra como la lideresa de los Pretenders, el currículo de Patricia es largo y auténtico. Se nos ocurren ahora varios nombres de grupos donde ha dejado su impronta, y quizá su fusta, pues es una mujer de armas tomar: Los Romeos (lo más cerca que la castellonense ha estado del gran éxito), Lula (qué canciones más rompecorazones cantaba con tal delicadeza, con una fragilidad no sabemos si impostada o autentica), Los Amantes, y ahora Exfan, dúo de guitarra y batería, con ella al micrófono también, claro, que ha montado con el tamborero Tomás Ramos, otro ex Los Amantes. En su Facebook vemos que tienen a la venta por 22 euros un vinilo rosa, y que se puede oír aquí.