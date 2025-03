Los conciertos del finde: Ilegales, Rebujitos, Ojete Calor, The Raven Age, Marilia Monzón, Sosad.97, Bruce Wolosoff… Doce recomendaciones de viernes a domingo con jazz, metal, rap, flamenquito… Todo ello lo ponen en práctica el hijo del jefe de Iron Maiden, dos pianistas formidables, un actor famoso, una ex OT, el incorregible Jorge Ilegal, un maestro del blues-rock sideral...

Óscar Cubillo Jueves, 27 de marzo 2025, 17:13 Compartir

1 The Raven Age, con el hijo del líder de Iron Maiden

Esta es la banda del hijo del líder de Iron Maiden, del bajista Steve Harris. Leemos por ahí que ha dado más de 400 conciertos en 38 países y que ha descargado en los festivales Rock in Rio, Wacken, Hellfest, etc. La Wikipedia en español la presenta así: «The Raven Age (Londres, 2009) es una banda británica de heavy metal. Fue fundada en Londres en 2009 por los guitarristas Dan Wright y George Harris. La banda acompañó a Iron Maiden a lo largo de su gira en 2016 'The Book of Souls World Tour'. La joven banda toca el género metal melódico».

Son cinco elementos y tienen cinco discos: su EP de debut 'The Raven Age' (2014), y los largos 'Darkness Will Rise' (2017), 'Conspiracy' (2019), 'Exile' (2021) y 'Blood Omen' (2023), su primer lanzamiento en el sello Music For Nations / Sony Music, del que preconiza la promoción: «Este álbum lleva su música a un nuevo nivel: los estribillos están diseñados para llenar estadios, los riffs son precisos, directos y libres de adornos innecesarios. Todo ello crea una poderosa puesta en escena musical que enmarca el concepto del disco».

EL CONCIERTO: Viernes 28, Portugalete, Groove, 25-30 €. Horario: 19 h puertas, 19.50 h Disconnected; 21 h The Raven Age.

2 Ángeles Toledano abre el cuarto ciclo Punto Zero

De cuatro bolos enfocados al público de la 'Generación Z' (nacidos entre 1990 y 2000) consta la cuarta edición del ciclo llamado Punto Zero y albergado en la Sala BBK. Lo abre este viernes la flamencuela Ángeles Toledano (el suyo será el único concierto con el público sentado en butacas) y seguirán tres duplas encabezadas por Marte Lasarte (jueves 10 de abril), Oddliquor (sábado 26 de abril) y Repion (el viernes 23 de mayo, ¡y teloneadas por Airu!).

La cantaora / cantante Ángeles Toledano (Villanueva de la Reina, Jaén, 1995) ha seguido el camino de Rosalía y María José Llergo, el que partiendo de lo pretendidamente jondo llega a la modernidad con poso sintético. Su primer larga duración es 'Sangre sucia' (2024), fácil de oír, con jaleos, alegrías, bulerías, soleá, seguiriyas…

Dice la nota de prensa: «… un estilo que ahora reinterpreta a través de sus propios códigos, desde un punto de vista femenino y joven, con elementos sonoros que van desde las guitarras más clásicas hasta efectos electrónicos y con letras que cantan lo mismo a las amigas que a la regla». En Bilbao la acompañarán Benito Bernal (guitarra), Belén Vega y Sara Corea (coros), y Manu Masaedo (electrónica y percusión).

EL CONCIERTO: Viernes 28, Bilbao, Sala BBK, 20 h, 18-22 €.

3 Marilia Monzón, de OT 18, comienza nueva etapa

Exconcursante de OT 2018 es Marilia Monzón Quesada (Gáldar, Gran Canaria, 2000, aún tiene 24 años), quien sigue en la profesión como cantautora pop luminosa y cristalina. En 2023 lanzó su único larga duración, 'Prenderé una velita' (Esmerarte, 2023), «una propuesta musical que fusiona el folk y el pop con influencias de Canarias, la península ibérica y Latinoamérica». Lo dice la nota promoción, la cual nos hace pensar en su paisana Valeria Castro, aunque la voz de Marilia es más dulce y variada.

Marilia continúa girando con 'Prenderé una velita' y en febrero lo presentó por partida triple en Ciudad de México: el 19 en el Foro Tejedor, el 22 en el Pepsi Center (como telonera del concierto de Andrés Obregón), y también el 22 en el Café Bizarro. Era su segunda gira por México, país donde «produjo y estrenó su más reciente sencillo, 'Agua bendita', una canción con una lírica evocadora y una producción meticulosa que fusiona ambas culturas y marca el inicio de una nueva etapa en su carrera».

También ha pisado otros países hispanos, como Colombia, y declara Marilia sobre 'Agua bendita', una pieza folk muy producida: «Esta canción se cocinó en México, un país con el que me siento muy identificada ya que al ser canaria siento que mis raíces tienen mucho que ver con todo lo que se vive a otro lado del charco y por ese motivo me apetecía mucho crear en México ya que mis influencias también están muy presentes en este lugar. Ha sido maravilloso poder trabajar en este país y adaptarme al ritmo, ponerme en contacto con la música regional de allí que, es algo que me parece maravilloso y aquí en España aún tengo pendiente de hacer, el «mirar hacia lo nuestro»».

En Bilbao actuará en formato dúo, con Pablo Seijas a la guitarra.

EL CONCIERTO: Viernes 28, Bilbao, Cotton Club, 20.30 h, 15 €.

4 Sensei Music Ensemble por tres playas atlánticas

Copiamos: «Sensei Music Ensemble arranca en Kultur Leioa la gira de presentación de su segundo EP, 'Peixe' (pez, en gallego). Después del éxito cosechado con su debut 'Termodinamika Itzulezina' (Errabal, 2024), el grupo regresa a los escenarios con un nuevo trabajo en el que reivindica la diversidad lingüística, cultural y geográfica. Tres playas de Galiza, Catalunya y Euskal Herria inspiran 'Peixe', y a ellas les cantan en el idioma del lugar, galego, catalá y euskara, bajo el cobijo de su habitual mestizaje y enorme calidad instrumental».

Es que Sensei Music Ensemble es un supergrupo, por calidad, número y currículo de sus integrantes, la mayoría con peso en la escena jazz vasca y más allá. Lo forman el líder, nacido en Amurrio, Álex López 'Sensei' (contrabajo, voz y percusión), más la bilbaína Carla Sevilla (voz y percusión), el gallego residente en Euskadi Hilario Rodeiro (batería y percusión), la vitoriana Raquel Roche (voz y percusión), el mirandés Rubén Salvador (trompeta, fliscornio y percusión), la vizcaína Estíbaliz Moyano (voz y percusión; es la del grupo de pop-rock Clarisse), el catalán afincado en Álava Raúl Vera (guitarra acústica y eléctrica), la getxotarra Irantzu Garamendi (flauta travesera, voz y percusión), el mirandés vecino de Bilbao José Luis Canal (piano), el guipuzcoano Julen Izarra (saxo soprano, saxo tenor y (percusión), más la dupla vizcaína Iñaki Plaza & Kepa Calvo (txalaparta de piedra y madera). Cuentan como miembro del ensemble al técnico de sonido, Unai Mimenza, el mismo del trikitilari Xabi Aburruzaga.

Ah, el miércoles 16 de abril la misma formación actuará en el Basque Fest, la programación de Semana Santa confeccionada por el ayuntamiento. Será en la Alhóndiga, a las 19 h y con entrada libre.

EL CONCIERTO: Viernes 28, Leioa, Aula de Cultura, 20.30 h, 10 €.

5 Ilegales dan el tercer concierto de 'Joven y arrogante'

La semana pasada los asturianos Ilegales, comandados desde hace más de 40 años por el indómito calvorota Jorge Martínez, arrancaron la gira de su disco 'Joven y arrogante' (Warner, 7 de marzo de 2025). El viernes 21 de marzo lo estrenaron en Sevilla, el sábado pararon en Murcia, y esta del viernes 28 en Bilbao es la tercera fecha de un tour que seguirá por Valencia, Barcelona, Palma…, y luego por Madrid (sold out para el 9 de mayo en La Riviera, sala que han alquilado de nuevo para el 14 de junio), Santiago de Compostela, Jaén, Mallorca, Gijón, en julio México…

El disco es canónico dentro de la fórmula de Jorge Ilegal: ráfagas rockabilly (no solo las de 'Es ansiedad'), angustia vital, surf no tan inocente como parece… Aunque destaca la promoción: «Con este nuevo trabajo de estudio, la banda revalida su vigencia, renunciando a toda nostalgia pese a la reciente celebración de sus 40 años sobre los escenarios. El grupo se niega tanto a dormirse en los laureles… como a envejecer. Aunque la necesidad de hacerlo es inexorable, ya nadie debería dudar que, con este nuevo trabajo, lo harán con dignidad».

En el primer concierto parece que arbitraron 32 canciones: abrieron tocando por vez primera 'Al fondo de la noche', a la segunda cayó 'Chicos pálidos para la máquina', siguieron con las nuevas 'Es ansiedad' y 'Joven y arrogante', las empalmaron con 'Juventud, egolatría' y 'Todo lo que digáis que somos', y para no daros más la chapa digamos que acabaron con este tridente: 'Destruye', 'Odio los pasodobles' y 'Soy un macarra'.

EL CONCIERTO: Viernes 28, Bolueta / Bilbao, Santana 27, 21.15 h, 26,50 €.

6 El flamencólogo Álex Conde en el ciclo 'Lithium'

Tres conciertos propone esta semana el club de jazz sito en Bilbao La Vieja, a saber: el jueves uno con The Tremendous Climatizer en el 34º curso del Bilbaína Jazz Club, un cuarteto con el joven Daniel Miguel al saxo alto y el maestro navarro Alberto Arteta al tenor (20 h, 23-25 €); el viernes otro de la serie 'Impulso' con el Beltrán de Álamo Group, bautizado por un contrabajista y también con Dani Miguel al alto, cumpliendo su residencia mensual (tres sesiones continuas entre las 19-23 horas por 10-11 € en total); y el sábado un bolo de la serie 'Lithium' que junta a varios instrumentistas del club, en este caso al contrabajista Fran Serrano y al baterista Eneko Arbea, con un nombre ilustre, este sábado el del pianista aflamencado Alex Conde (20 h, 23-25 €).

Hispanoamericano nacido en Valencia, director y fundador del Piano Flamenco Institute de Nueva York, el elegante en el porte Álex Conde lo mismo toca en el club Blue Note de NYC que en el Festival del Cante de las Minas de La Unión. Estudió clásica en el Conservatorio José Iturbi de Valencia, pasó por el Aula del Liceo de Barcelona y el Berklee College of Music de Boston, y se sacó un master en el Aaron Copland Conservatory de Nueva York.

Además ha compuesto música para orquestas como la Miami Chamber Orchestra y la Orquesta Sinfónica de Oakland, California.

EL CONCIERTO: Sábado 29, Bilbao, JazzOn Aretoa, 20 h, 23-25 €.

7 Ojete Calor y su show para gente guapa

Qué pena que Ojete Calor, el dúo trash y cultureta («Experiencia apta para su compra con el Bono Cultural Joven del Ministerio de Cultura y Deportes», pone en la venta de entradas) liderado por el actor Carlos Areces, no haya igualado aún el arte y el ingenio de su gran canción, 'Mocatriz' (modelo, cantante y actriz). No lo ha conseguido en las otras canciones suyas más oídas en Spotify: ni en 'Viejoven' (algo Ladilla Rusa y demasiado desafinada), ni en 'Tonta gilipó', ni en 'Morreo' (un diamante en bruto que no explota todo el potencial), ni en la eurodisco 'Opino de qué'…

Los ojetes se hallan en 'La gira solo para gente guapa', cuyo concierto grande fue conocido porque se cayó Miguel Ríos. El caso es que el actual tour comenzó en Salamanca el 22 de febrero, pasó por Gijón el 8-M, y la del BEC es su tercera fecha. Así anuncian este typical Spanish show con monólogos dilatados, petardeo vulgar (nada sutil, si se prefiere), playbacks y abandono dance: «Ojete Calor traerá su subnopop divertido y desenfadado a Bilbao el 29 de marzo de 2025 en la sala CUBEC. Prepárate para una noche donde la música, la ironía y el humor absurdo se mezclan en un concierto que es más una fiesta que un simple espectáculo. Formados en 2011 por Carlos Areces y Aníbal Gómez, esta banda ha revolucionado la escena musical española con su estilo único que combina electrónica, techno y pop, siempre con un toque satírico».

En la foto que usamos salen los colíderes compartiendo escenario con Fran Perea.

EL CONCIERTO: Sábado 29, Barakaldo, BEC, show 21 h, 30 €.

8 The Boatsmen + John Dealer & The Coconuts practican rock escandinavo

Dupla eusko-sueca de rock escandinavo para el sábado noche en el bar del Museo Marítimo de Bilbao, donde pueden atracar drakkars vikingos. Cabezas de cartel son The Boatsmen, los de la foto, Håkan Ficks, Martin Ficks, Johan Söderberg y Johan Söderberg, cerveceros y coriáceos como cuenta la leyenda sobre ellos. Andan de gira española de cinco bolos en cinco días, de miércoles a domingo por Málaga, Algeciras, Madrid, Bilbao y Valladolid, siempre divulgando su álbum 'Hard Livin´' (2023).

En Madrid el viernes y en Bilbao el sábado les telonearán Iñigo Caballero (guitarra), Noel Calvo (guitarra y voz), Iñaki Ormazabal (batería) y Andoni Domínguez (bajo), o sea John Dealer & The Coconuts, un cuarteto de Legazpi, Gipuzkoa, influido por The Hellacopters. Andan celebrando sus primeros diez años y acaban de editar su tercer larga duración, 'It's on', siete canciones en 25 minutos que nos recuerdan sobremanera a Sewergrooves en hibridación con los Hellacopters (más Gluecifer en 'White socks', más Thin Lizzy en 'Out of experience'), a los Hellacopers más netos ('Cold shot', 'Stop (Now!)'…), e incluso con los durangueses Nevadah por chulería y poderío ('Set on fire').

EL CONCIERTO: Sábado 29, Bilbao, Nave 9, 20.30 h, 12-15 €.

9 Sosad.97 y sus canciones como audiolibros

Tiene flow el rapero madrileño David Fuertes Pliego, de Alcalá de Henares (¡como Rayden!) y apodado Sosad.97. Rapea como un galgo y sus historias son tan gráficas que parece un audiolibro en el que está a menudo fumao y a veces enamorao. Ha participado en festivales como Arenal Sound y Madrid Salvaje, su canción más conocida es 'Cuando acabe la noche', y nos visita en la gira llamada 'Joven Rey Tour'.

EL CONCIERTO: Sábado 29, Bolueta / Bilbao, Santana 27 (Sala Blue), show 21.30 h, 16,55 €.

10 Rebujitos en su gira 'Lunare'

Andy & Lucas van a dejar la industria musical, se supone, pero aún quedan Los Rebujitos, grupo de flamenquito-pop amoroso que debería gustar a Melendi y que se formó en Tarifa, Cádiz, hace 20 años y poco. Empezaron siendo un trío y ahora lidera absolutamente la marca el cantante de la voz ronca Yerai Blanco.

En 2023 Rebujitos actuaron por última vez en Bilbao, y ahora regresan con nuevo álbum, 'Pureza natural' (marzo de 2024), de flamenquito con luz, palmas y playa expuestos al sol en los siguientes 12 cortes: 'Al andar (por mi Cai)', 'Son los besos', 'Cariño', 'No puedo olvidarte', 'Él no sabe mirarte', 'Un estribillo sin ti', 'Nunca pensaba', 'La excavadora', 'Quítate la venda', 'Háblame', 'Cómo lo hago' y 'A mi madre', una maqueta a modo de corte extra.

Promete la propaganda: «Rebujitos vuelve a Bilbao en su nueva gira 2025, para presentar su último trabajo, 'Lunare', del cual ya se ha presentado su nuevo single 'Mi dormidina'. Vuelve a encontrarse con su público de Bilbao con la ilusión de volver a repetir una noche mágica en esta sala como ya ocurrió en su última visita de 2023. Un nuevo tour lleno de luz, sorpresas, melodías comerciales y mucho sabor 'rebujitos', incluyendo por supuesto todos sus éxitos. Como siempre bajo la dirección musical de Yerai Blanco, autor, compositor y voz principal de tan mítico proyecto».

EL CONCIERTO: Sábado 29, Bolueta / Bilbao, Santana 27, 21.30 h, 25 €.

11 Scott Henderson, pedagogo de la fusión guitarrística

Blues-rock con label de jazz virtuoso y fusionero practica Scott Henderson (West Palm Beach, Florida, 1954), influido desde por Stevie Ray Vaughan y Jimi Hendrix hasta por Jeff Beck, Jimmy Page y Richie Blackmore. Fundó el grupo de fusión progresiva Tribal Tech (sobre todo activo entre 1984 y el 2000) después de foguearse tocando para el pianista yanqui Chick Corea, el violinista francés Jean-Luc Ponty o el teclista austríaco Joe Zawinul, entre otros, y tiene una larga y premiada carrera en solitario

Además, es un guitarrista pedagogo: columnas en la revistas Guitar Player (en 1991 le eligió el guitarrista de jazz número uno, y 1992 lo hicieron sus lectores), Guitar World y Guitar School Magazine, un par de vídeos de enseñanza ('Jazz Fusion Improvisation' y 'Melodic Phrasing'), y libros de partituras o su volumen titulado 'Jazz Guitar Chord System'.

Pero su estilo pisa la tierra con ambos pies, pues no en vano se dice influido por James Brown. Ahora nos visita en gira española de diez días sin descanso, del 21 al 30 de marzo pasando por Barcelona, Valencia, Zaragoza, San Sebastián, Vitoria, Madrid, Valladolid, Ponferrada, Gijón y Bilbao para presentar su disco 'Karnevel!' (febrero de 2024) en trío (Romain Labaye al bajo y Archibald Ligonniere a la batería) ampliado a cuarteto con la invitada Lina Matalska, una guitarrista polaca que estudió jazz en la Escuela de Jazz y Música Contemporánea de Cracovia.

EL CONCIERTO: Domingo 30, Bilbao, Kafe Antzokia, 19 h, 28-35 € (más Jeff Aug).

12 Bruce Wolosoff, un artista formidable

Bruce Wolosoff, un neoyorquino 70 años y tres días cuando actúe en Bilbao, es un compositor clásico, pianista y educador que vive en Shelter Island, Nueva York, con su esposa, la bailarina y artista Margaret Garrett (pintura, grabado, collage y video). Tienen dos hijas: la cantautora Juliet Garrett y la escultora y artista de medios mixtos Katya Wolosoff.

Pues semejante figura ofrecerá dos sesiones ante unas decenas de espectadores en el salón del Jazz Cultural Theatre Of Bilbao regentado por el pianista neoyorquino Joshua Edelman. Su actuación girará en derredor de la popular canción 'La casa del sol naciente', a la que ha dedicado su último disco, 'Rising Sun Variations', 40 minutos para 39 variaciones.

Cuentan en Amazon: «Bruce Wolosoff es un formidable pianista, alabado por su integración de influencias clásicas, jazz, blues y contemporáneas en sus composiciones. Su nueva obra magna, 'Rising Sun Variations', es un extenso e innovador conjunto de improvisaciones sobre la canción popular tradicional estadounidense, mejor conocida por una versión grabada en 1964 por la banda británica de rock The Animals».

EL CONCIERTO: Domingo 30, Bilbao, Jazz Cultural Theatre of Bilbao, dos sesiones, 20 h y 21.30 h, 30 €.