Los conciertos del finde: Esne Beltza, Fiesta Fitipaldi, Yarea, Delaporte, Saratoga, Shé…

Óscar Cubillo Jueves, 30 de enero 2025, 18:22

1 Nerea Arrieta abre el 25º Distrito Jazz

La pianista bilbaína Nerea Arrieta arranca este viernes el 25º Bilbao Distrito Jazz, un ciclo de seis conciertos, en general de aires serenos y reflexivos, que se albergarán en seis locales municipales distintos entre este 31 de enero y el 7 de marzo, siempre a las 7 de la tarde y por 5 € la entrada. En el elenco sólo caben dos participantes extranjeros, los escandinavos Adele Sauros y Mikkel Ploug, hay dos profesionales vascos que son la pianista vizcaína Nerea Arrieta y el baterista guipuzcoano Mikel Urretagoiena, y completan la media docena de elegidos el vocalista catalán Xavier Casellas y el pianista madrileño David Sancho.El ciclo lo patrocina el Ayuntamiento de Bilbao y lo organiza el Bilbaina Jazz Club, que los jueves a las 8 de la tarde tendrá actuando en su sede, el JazzOn Aretoa, sito en Bilbao La Vieja, a todos los contratados, excepto a la de esta semana, la pianista y vocalista bilbaína Nerea Arrieta, lideresa del grupo femenino de pop-jazz Vulcanizadas. Titulada por el Conservatorio Superior de Música de Navarra y con un curso en el Conservatorio Real de la Haya, Holanda, Arrieta actuará en trío completado por Fran Serrano al contrabajo y Rakel Arbeloa a la batería. Informa el programa oficial que «en su estilo se amalgaman diferentes subgéneros del jazz, como el hard bop, el cool y las fusiones con la música latina».

EL CONCIERTO: Viernes 31, Sarriko, Conservatorio JC Arriaga, 19 h, 5 €

2 Fiesta Fitipaldi y otros tributos

Concentrados en la tarde-noche del viernes hay un ramillete de tributos: a las 7 en la Iglesia de la Encarnación de Atxuri, a la luz de las velas una formación de música de cámara interpretará a Coldplay (de 20 a 31.50 €); a las 8 en el Teatro Barakaldo la banda municipal, dirigida por Alberto García Espina, durante una hora rememorará a Ennio Morricone mediante media docena de piezas, entre ellas 'Por un puñado de dólares', 'La Misión', 'Érase una vez en América' y 'Cinema Paradiso' (entrada con invitación a recoger en taquilla); a las 9.30, este viernes y también el sábado, ambas sesiones con las entradas agotadas una vez más (a 15-18 estaban), se celebrará el minifesti 'Hay Poco Rock ´n´ Roll', con Bribribliblí (Extremoduro), Los Platero (Platero y Tú) y Triscando en la Hierba (Marea); y a las 10 en el Azkena Buen Castigo, con Javi Alzola al saxo, tributarán a Fito y Los Fitipaldis tras unos actos previos que se detallan en el siguiente párrafo.

Esto del Azkena se ha venido en llamar 'Fiesta Fitipaldi' y tiene tres partes. A las 6, con entrada libre, se presentará el cómic 'Fito y por supuesto la luna', con presencia de sus autores, que firmarán ejemplares y que son Kike Babas y Kike Turrón al texto biográfico, más Kepa de Orbe y Álex Orbe a las ilustraciones. A las 8.30, ya de pago, abrirán fuego Kike Babas y La Desbandada (rock urbano, rumba canalla y punk de autor, como etiqueta el cartel), y a las 10 rematarán la 'Fiesta Fitipaldi' Buen Castigo, el quinteto de la foto, donde toca Javier Alzola, saxofonista oficial de Los Fitipaldis.

EL CONCIERTO: Viernes 31, Bilbao, Azkena, puertas 20 h, 12-15 €.

3 Yarea, en dúo con un guitarrista

El primer concierto que hemos visto este 2025 tuvo lugar al mediodía del jueves 2 de enero en Logroño, en el Festival Actual, en el bar Wine Fandango. La entrada era libre y el local estaba lleno y apretado para ver a la delicada Yarea en formato cantautora, a dúo con un guitarrista, y ella destilando un susurro vocal muy reminiscente de Amaia Montero.

Yarea Guillén nació en Bilbao hace 24 años y a los 4 su familia se mudó al Sur, con lo cual se le tiene por cartagenera, por murciana. Es esposa del famoso Dani Fernández, él natural de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, y ex de la boy band Auryn (de donde salió el más popular de los cinco chavales: Blas Cantó). Yarea y Dani Tienen una hija que se llama Belice (como el paisito de Centroamérica), a la que han dedicado la canción conjunta titulada 'Noviembre'. Aseguran los padres que a Belice le gusta mucho la música y que sabe diferenciar las canciones de su padre y de su madre, quienes, por cierto, ambos actuarán en el quinto festival Sonórica de Castro Urdiales, los días 18 y 19 de julio de 2025, en el Estadio Riomar.

Yarea, que ha compuesto canciones para otros como Dani Fernández, Edurne y Bely Basarte, tiene dos discos largos, el primero 'Lombardía 22' (editado en 2022 pero titulado por la dirección de la casa en que vivió de adolescente), y el nuevo 'Involuntario' (que salió el pasado 15 de noviembre), del que ha dicho ella: «Nunca he dejado que las cosas sucedan, siempre me ha gustado tenerlo todo atado. Pero a veces pequeñas espinas se cuelan y se clavan de una forma inconsciente e inevitable. De eso va este disco, de esas sensaciones involuntarias que las quiera o no forman parte de mí. En realidad, son todo lo que soy. Llevo un año trabajando en cada una de ellas, tratándolas con cariño y buscando la mejor manera de soltarlas».

EL CONCIERTO: Viernes 31, Bilbao, Cotton Club, 20.30 h, 16 €.

4 Delaporte estrenan 'Déjate caer'

Delaporte, el dúo mixto de techno bailongo hispano-italiano formado por Sandra Delaporte y Sergio Salvi, afincado en Madrid y cuyo lema es 'Fantasía, electrónica y amor', presenta este viernes en Bilbao, en un evento con el sello del Negufest, su novísimo disco, 'Déjate caer', publicado el 10 de enero.

El mensaje del disco es el de mantener la propia autenticidad y expresarse tal como se es. Y expone el dúo en un párrafo no muy claro en su primera mitad: «Fuera bullying, situaciones de violencia en casa, abusos de cualquier tipo o que seas sensible a esta sociedad hostil, anestesiada, distraída en su propia vanidad, auto engañada y, muchas veces tan competitiva que es violenta y deshumanizante. Todas son gotitas que hacen que tu mente necesite hacer que sobrevivas diciéndote que tu cuerpo no es suficiente, no lo enseñes; que tú talento es vergonzoso, no lo enseñes; que lo que tienes que contar, lo que sientes y lo que hay dentro de ti no vale y nadie lo va a ver, no lo enseñes…».

Delaporte ya tienen muchos bolos cerrados y anunciados para 2025: empezaron el 11 de enero en Barcelona (Sala Apolo, con sold out), han pasado por Sevilla y Madrid (La Riviera, en el Inverfest, con sold out), este finde están en Bilbao (Santana 27, Negufest, o sea el Inverfest en Bizkaia), y seguirán por Madrid (La Riviera de nuevo, con otro sold out), Granada, Almería, y a partir de abril todos estos festivales de momento: SanSan, Festial (sic), Festival de Les Arts, Granca Fest, Vida Festival, Festival Sonrías Baixas, y en agosto el Sonorama.

EL CONCIERTO: Viernes 31, Bolueta / Bilbao, Santana 27, 21 h, 26 €.

5 She Is A Devil, la pesadilla de la diablesa

Malmudena, cantante de los metaleros teatreros 4 Villains, ha montado un nuevo grupo, llamado She Is A Devil (Ella Es Un Diablo), con su padre, el bajista Marcelo Hormaetxea, miembro entre otros de los históricos Rufus y de Gin Tonic. El proyecto nació durante la pandemia, en 2021, ha crecido hasta el sexteto con dos bailarinas, y este sábado se estrenará en directo en el auditorio de la Escuela de Música Andrés Isasi.

Malmudena cantará mayormente en inglés y algo en castellano, entre las versiones caerán «temas clásicos instalados en el subconsciente, de Police, de Billy Idol…, y más sorpresas», y habrá disfraces y teatro: «Por supuesto. Entraréis en mi inframundo, en mi libro de pesadillas».

Así presenta la nota promocional el espectáculo: «Con un sonido potente y letras cargadas de significado, la banda busca transmitir un mensaje de empoderamiento femenino y destacar el poder de la música como terapia». Y avisa: «Nota: espectáculo vivo, las primeras filas podrán interactuar con Malmudena y sus demonias».

Habrá seis actuantes en tarima: dos bailarinas, Satania (Nerea Bermejo) y Moonsery (Montse Iglesias), y cuatro músicos: Malmudena a la voz y las teclas, su padre Marcelo Hormaechea al bajo, José Prieto alias Kasta a la guitarra (Ke No Falte, Kresala…), y Ricardo Cantera a la batería (Fito & Fitipaldis…).

EL CONCIERTO: Sábado 1, Las Arenas / Getxo, Escuela de Música Andrés Isasi, 19.30 h, 5 €.

6 El rapero Shé en su 'Tiempo Final Tour'

Muchos millones de escuchas acumula en Spotify este rapero alicantino de 35 años de quien ahora mismo estamos disfrutando de su tema 'No vuelvo a confiar', de desamor derrotista. Así le presenta la Wikipedia: «Adrián Cervantes Pérez (Crevillente, Alicante, 25 de noviembre de 1989), más conocido por su nombre artístico SHÉ, y en sus inicios como Serpy, es un cantautor, escritor y rapero español. Se dio a conocer por sus maquetas 'Nostalgia' (2007) y 'Sentimiento Mediocre' (2008)».

Y así le loa la comunicación del Teatro Campos, en cuya Sala Cúpula actuará a las 9 del sábado, tras un meet & greet convocado a las 7.30: «Con más de 420 millones de visitas en su canal de YouTube, SHÉ es actualmente uno de los artistas de rap en castellano más influyentes del momento, con cuatro discos de oro por sus éxitos 'A 700 km', 'Te perdí', 'Me despido de ti', y 'Sufrir es crecer'». 'Te perdí' es muy trap, y está sonando justo al teclear esta frase.

Su último álbum es 'Tiempo. Volumen 3', lanzado en agosto de 2024 a modo de cierre de una trilogía arrancada en 2017. Y la gira que anda apurando se llama 'Tiempo Final Tour', y así la anuncia el alicantino en su Facebook, donde tiene más de 150.000 seguidores: «Despedimos esta gira en el norte de España, después de 4 meses de conciertos por Latinoamérica y España. Vamos a despedir esta aventura tan mágica e intensa dejándonos la piel y la voz juntos en un show de dos horas con las mejores canciones hasta el momento». Estará en Zaragoza el viernes y en Bilbao el sábado.

Y, por cierto, parece que Shé se ha buscado la vida en todos los gremios y según la Wikipedia ha currado como animador infantil, acróbata, cuidador, ayudante de cocina, en talleres didácticos, en resolución de conflictos, en organización de grupos y en atención a necesidades básicas, «entre otras cosas».

EL CONCIERTO: Sábado 1, Bilbao, Teatro Campos (Sala Cúpula), 21 h, 18 €.

7 Esne Beltza dicen agur el sábado

18 años después de su inicio, Esne Beltza, el grupo de fusión o mestizaje trikitilari manonegrista compuesto en su día por varios músicos de Fermín Muguruza y liderado por Xabi Solano (quien ahora mismo también acompaña a FM en su gira mundial de 40 años de carrera; Jontrón, el trombonista de Leche Negra, también viaja en la misma caravana), se disolverá este sábado tras su macroconcierto en el Bilbao Arena Miribilla, donde tendrán como invitados a Fermín, La Pegatina, Chambao… (El Canijo de Jerez estaba anunciado, pero no va a poder venir).

Dicen ellos: «Empezamos con una fiesta y terminaremos con otra, la más memorable de todas. No queremos dejar las reivindicaciones de lado, ya que desde nuestro inicio hemos utilizado la alegría como herramienta de lucha».

La última vez que les vimos fue este verano, el sábado 14 de septiembre en el 40º Getxo Folk, en el parking de la playa de Ereaga, donde el noneto guipuzcoano montó un sarao mestizo y manonegrista, un bolazo de unos 23 temas en 86 minutos con trece actuantes en escena: nueve músicos, incluyendo a la rapera Lova Lois (la mejor con diferencia que hemos oído made in Euskadi), más los cuatro bailarines masculinos de Kimua. No hubo otros invitados, como sí habrá este sábado.

EL CONCIERTO: Sábado 1, Bilbao, Pabellón de Miribilla, show 21 h, 25 €.

8 Saratoga y el Clan de los Lobos

«32 años dan para mucho. Muchos conciertos… Muchos discos… Hablando con vosotr@s, nuestros seguidores y seguidoras, siempre nos habéis pedido que rescatemos para los shows alguna u otra canción en concreto. Saratoga hemos decidido comenzar una gira a partir del otoño de 2024 donde poder dar vida de nuevo a muchas de aquellas canciones que, aunque algunas no sonaron en los directos, sí que han estado presentes de alguna forma en todos nosotros. Muchos de los temas de dos discos en concreto van a sonar como un trueno en los conciertos. Por supuesto, sin olvidarnos de nuestros temas más emblemáticos. La gira se llamará 'El clan de los lobos' y como alguno ya habréis adivinado se centrará en los discos 'El clan de la lucha' y 'Tierra de lobos'», comunican los interesados.

Saratoga (Madrid, 1992) hacen heavy metal enfático en español y son cuarteto en el que siguen los dos fundadores, el bajista Niko del Hierro (el único que ha estado todo el tiempo) y el guitarrista Jero Ramiro, y que ahora cuenta como cantante con Tete Novoa (recordamos el poderío visual de Leo Jiménez, quien se ocupó del micrófono entre 1998-2006, y nunca vimos en esta formación a Fortu Sánchez, el de Obús, que estuvo entre 1994-1996). Además de girar con este repertorio del clan lobuno, la intención de Saratoga es grabar entre bolo y bolo un nuevo disco con temas inéditos que se editará este 2025.

EL CONCIERTO: Sábado 1, Bilbao, Stage Live, 21 h, 22 €.

9 Lucho RK, un canario latinizado

Taste The Floor es una discográfica y agencia de conciertos radicada en Madrid y dirigida por Unai Fresnedo (un vizcaíno que comenzó con la marca Radiation y el management de El Inquilino Comunista) y su socio Carlos Mata. Su mayor éxito es el de Quevedo, y en su web profesional se presentan informando que «Taste The Floor es una Agencia de Booking y Management especializada en la representación de artistas urbanos; que se abre camino en el trap, el reggae, el flamenco, el reggaetón, el pop o el indie».

Este sábado, dentro del ciclo Negufest, programan a una de sus figuras, a Lucho RK, un rapero/trapero/reguetonero. Lo de reguetón se huele en su tema 'Ibiza', uno de los muchos suyos que suman millones de escuchas en Spotify, temas donde canta cosas como «Ese culito mío no hay nadie que se lo coma» ('Quésesiente'), o «Te dije te quiero cuando estábamos chingando y tú lo escuchaste te lo noté» (en 'Esos ojitos', otro reguetón).

Así presenta Taste The Floor a Lucho RK: «Lucho RK, nacido en Gran Canaria, es una de las promesas más destacadas de la nueva escena urbana nacional. Con tan solo unos años en el panorama musical, este joven artista ha logrado construir una carrera meteórica, destacando tanto por sus trabajos propios como por sus colaboraciones. Su estilo, influenciado por una gran variedad de ritmos latinos y enriquecido por sus amplios gustos musicales, lo convierte en un creador versátil y lleno de potencial. En 2024, Lucho RK marca un punto de inflexión en su carrera con el lanzamiento de su esperado primer EP, 'Quién está aquí?', una mixtape de nueve canciones que representa su carta de presentación al mundo». Sí, su estilo es muy latino.

EL CONCIERTO: Sábado 1, Bolueta / Bilbao, Santana 27, 21 h, 25 €.

10 Diagnóstico Binario, el himno del Elche FC y el GPS

Indies alicantinos que suenan como Shinova, Viva Suecia, Love Of Lesbian, Second o los ibicencos Joven Dolores, son Código Binario, que llegan a Bilbao dentro del programa estatal GPS / Girando Por Salas, que así se presenta en su web oficial: «Es un Circuito de Músicas Populares concebido para la promoción de las músicas actuales, facilitar a los artistas emergentes un circuito de conciertos y salas más allá de su propia comunidad autónoma y potenciar a la música en directo. Está patrocinado por el Instituto de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura y Deporte y cuenta con la colaboración de la Federación Coordinadora del Circuito de Músicas Populares, formada por las asociaciones profesionales del sector de la música: ACCES, APM, ARC, ARTE, MUSICAT, PROMUSICAE y UFI».

Y copiamos parte de la fichita de este quinteto colgada a la propia página del GPS: «Definir el sonido de Diagnóstico Binario dependerá del oído que los escuche. Entre sus melodías claramente indies, muchos diferenciarán bases rítmicas y riffs más cercanos al rock alternativo del panorama internacional. Lo que sí está claro es que esta banda alicantina, que nace allá por el 2016, sabe unificar y dar una vuelta de tuerca a vertientes tan dispares como el propio bagaje musical de sus cinco componentes: Dani Martínez, Antonio Botella, Javier Rodríguez, Álex Spar y David Martínez».

Los binarios alicantinos debutaron con 'Gesto perfecto' (19), le siguió el EP de seis cortes 'Asunto baladí' (21), y su último trabajo, del que más orgullosos se sienten, es 'Miscelánea' (23), «su primer LP de estudio». Además, su mayor logro parece ser este: «tienen el orgullo de ser los compositores del himno del centenario del Elche Club de Fútbol 'Un sentimiento centenario', que se presentó a finales de 2022 en la gala del centenario y que está disponible en todas las plataformas de reproducción digital».

EL CONCIERTO: Sábado 1, Bilbao, Azkena, 21.30 h, 12-15 € (más Aguanieve).

11 Espacio Acústico múltiple en El Allende

Nunca nos cansaremos de decir que vivan los bolos en los bares. Generalmente son con entrada libre y el público siente a un palmo a los actuantes. En Portugalete, en el casco viejo, subiendo la cuesta, en la Plaza Ranchería, el bar El Allende ha retomado la actividad de La Perdiz, y para este domingo ha montado un bolo múltiple llamado 'Espacio Acústico'. El año pasado organizaron cuatro reuniones similares, y esta es la primero de 2025. Intervendrán Daiana y Javier, Diego Ranzatto, Duncan Bennett, Fertxo, Fiz, Goxo Lima, Mitxel Landa, Naroa, Penta Tónics, REC, Naroa Fernández (añadida a última hora) y Rollito Acústico (los de la foto, disparada en unas Noches Poéticas Bilbao albergadas en el Espacio Davinci de Bilbao).

Una docena de actuaciones que se regirán según estas reglas aireadas por Fiz, uno de los participantes: 1) en formato acústico reducido; 2) cada músico lleva su material, el backline lo pone el local; 3) temática libre, pero seamos originales con temas diferentes; 4) alta estabilidad en el escenario; 5) dos temas máximo por cantante; 6) quien canta, manda; 7) si estás de público, intenta mantener nivel de ruido moderado para que pueda darse la magia.

EL CONCIERTO: Domingo 2, Portugalete, bar El Allende, 19 h, entrada libre.