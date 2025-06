Los conciertos del finde: Efecto Pasillo, Seguridad Social, Jambao, Polysteichon, Zelanda, Erika & The Ravens…

Óscar Cubillo Jueves, 19 de junio 2025, 12:18 Compartir

1 Danza moderna en el cierre del 'XX Flamenco BBK'

Ampliar

El 'XX Flamenco BBK Bilbao', así bautizado porque han pasado veinte años desde su primera edición ya que en realidad ésta que acaba es la 18ª, ofrece el viernes su quinta y última función, dedicada al baile. Se desplegará el show bautizado 'Tres piezas', estrenado en febrero de 2024 en el Festival de Jerez, y representado a trío por dos bailaores renovadores, el catalán José Maldonado (estuvo en noviembre en el Festival Dantzaldia, en el Guggenheim, mezclando pintura y baile) y la mexicana Karen Lugo (del tablao Carboneras de Madrid).

Ambos compartirán escena con una figura de la guitarra, con Chicuelo, de Badajoz, quien ha colaborado repetidamente con el jazzman y pianista Marco Mezquida, entre otros artistas.

EL CONCIERTO: Viernes 20, Bilbao, Sala BBK, 20 h, 20 €.

2 Zelanda y Ever Blue en el ciclo 'Freskure'

Ampliar

El ciclo 'Freskure', anidado en el Bilborock y dirigido a bandas locales con algún integrante de Bilbao (si ensaya en Bilbao también vale) y con preferencia de los menores de 30 años, ofrece una dupla este viernes abierta por el grupo Zelanda, liderado por Fran Urias, «conocido por su trayectoria como compositor, letrista y líder de la emblemática banda Hesian», salida de La Sakana navarra y que a base de ampulosidad rock, afectación sentimental y alternancia de voces masculina y femenina (las de Fran y Zuriñe) se ganó un hueco entre la chavalería euskaldun. Hesian rularon 2006 y 2021, y 'Hasiera', de 2018, fue su octavo y último álbum.

Después Fran montó el grupo Zelanda (el de la foto), que debutó en 2022 con un álbum homónimo. Su reválida, 'Azkenengo besarkadak', es de este 2025, y reza la promo: «Este trabajo es un viaje emocional que transita por melodías que conectan con el alma y letras que invitan a la reflexión. La voz de Fran Urias, cargada de autenticidad, se combina la de Maria Ereña, vocalista versátil y de renombre, participe de múltiples proyectos en Euskal Herria. La instrumentación, interpretada por músicos experimentados y de alto nivel, va desde momentos enérgicos y potentes hasta pasajes íntimos y envolventes». Es un pop muy ampuloso, de estadio británico, que lo mismo nos ha recordado a Zea Mays que a Guadalcanal Diary y a Amaral.

Cerrarán la velada, a eso de las 9 pm, unos músicos expertos en improvisación como son los de Everblue, cinco bilbaínos que han cruzado sus talentos en jams con músicos de Alemania, Estados Unidos… Dicen ellos: «Después de varios encuentros musicales, comenzamos a juntar nuestras ideas y realizar distintas propuestas, de donde nace el EP que estamos por lanzar, donde juntamos distintas perspectivas musicales y artísticas. Para la producción del álbum contamos con el apoyo de MagicBox Musika, un estudio de grabación asentado en Mungia y llevado por James Morgan, quien ha trabajado con varias bandas locales como Belako o Wicked Wizzard». Este EP homónimo de Everblue vio la luz el 5 de mayo, y es más rock que jazz o progresivo.

EL CONCIERTO: Viernes 20, Bilbao, Bilborock, 20 h, entrada libre.

3 Yume Takasaki e Iñaki Bermúdez, contemporáneos en el Bellas Artes

Ampliar

Ya sabemos que en la música contemporánea a menudo hay mucho relleno y poco fundamento, pero no parece ser el caso de este dúo que actúa el viernes en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, dentro del ciclo 'En claves'. Lo forman la pianista Yume Takasaki, nacida en Yokohama y ahora vecina de París, que empezó a tocar a los 4 años y ahora es profesora de piano y pianista acompañante en los Conservatorios de Cachan y Rueil-Malmaison, y el saxofonista de Sopelana empadronado en Bruselas Iñaki Bermúdez, que está estudiando un doctorado en París tras pasar por el Liceu de Barcelona entre otros centros europeos (además obtuvo un premio en el 34º Concurso Europeo de Jóvenes Solistas de Luxemburgo).

La nipona y el botxero interpretarán un programa con músicas de Ravel, Miguel de Jorge Artells (Suite Folklorique, Aromes de Belgique, Euskal Lurrak, y Polska dawna i wspólczesna), Reynaldo Hahn, y Pedro Iturralde.

EL CONCIERTO: Viernes 20, Bilbao, Museo de Bellas Artes, 20 h, 7-10 €.

4 Erika & The Ravens, desde el cielo oscuro londinense

Ampliar

Esta chica en su día fue telonera de su vecino de Londres Jim Jones, lo cual choca debido al contraste de densidades sónicas entre el brutalismo rock-a-roller de él y la grácil y hasta celestial evanescencia de ella, Erika, una suerte de Eilen Jewell británica.

El caso es que este viernes tenemos aquí a Erika & The Ravens, actuando en un restaurante de Uribe Kosta. Y el viernes pasado anunciaba ella en su Facebook: «Una semana nos separa de Sopela. La Atalaia del Gardoki nos espera en este rincón mágico de la costa vasca». Y a continuación cortaba y pegaba esto: «Erika & The Ravens te sumergen en un mundo sonoro que fusiona el country más oscuro y el rock etéreo. Originaria de España y ahora afincada en Londres, Erika narra historias de desventuras y misterio. Sus hipnóticas baladas oscuras se mezclan con la esencia despojada del rock & roll primitivo y el country, creando encantadoras píldoras cinematográficas. Acompañada por Simon Wild (Oh! Gunquit) a la guitarra y Vincenzo Di Mattei (Midnite Crawlers) a la batería».

EL CONCIERTO: Viernes 20, Sopelana, La Atalaia del Gardoki, 21.30 h, 10-12 €.

5 David Whitehead celebra el Día de la Música

Ampliar

«El 21 de junio, coincidiendo con el solsticio de verano, se celebra el Día Europeo de la Música con el objetivo de promover el intercambio cultural a través de la música», pregona el Ayuntamiento de Madrid. Y aquí en Bilbao celebrará la jornada en los grandes almacenes franceses Fnac el getxotarra Dave Whitehead, quien así se presenta en su página web:

«David Whitehead (Getxo, 1997) es compositor, cantante y multiinstrumentista. Su historia con la música comienza desde la infancia, cuando 'Brass in Pocket' de The Pretenders se convertía en el único consuelo para sus llantos de bebé. Desde entonces, la música ha sido su lenguaje más íntimo. A los 12 años pidió por Navidad el videojuego Guitar Hero, pero acabó recibiendo su primera guitarra eléctrica «de verdad». Pronto le seguirían la acústica, el piano, el bajo y la batería. El punto de inflexión llegó a los 15, al descubrir 'Dookie' de Green Day, un álbum que encendió su pasión por la composición, el canto y la producción musical».

Y sigue hablando n tercera persona de su debut, 'The Untold Story', «un proyecto de dos años y medio gestado en su habitación. Compuesto, grabado y mezclado por él mismo, el disco narra su adolescencia desde una perspectiva emocional y cruda, en forma de una ópera rock que recorre el punk rock, la balada y el blues». Y engarza con su primera banda, Sully Riot, y el disco en solitario 'Skins', marcado por la introversión obligada de la pandemia venida de China, y acaba con el documental 'A flor de piel', que recoge un concierto en la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, un cancionero que lo mismo remite a Coldplay que a Oasis (y no lo decimos por la versión de 'Don't look back in anger').

EL CONCIERTO: Sábado 21, Bilbao, Fnac, 19 h, entrada libre.

6 Polysteichon, metal progresivo peliculero

Ampliar

Anuncia la sala Azkena, donde este sábado se eyectará metal progresivo instrumental sudamericano con aspiraciones virtuosas e inspiraciones cinematográficas: «Si amas la música en directo y los videojuegos puedes aunar estas dos pasiones en un concierto de Polysteichon, una banda chileno-española que se encuentra de gira por nuestro país. 'Si lo logramos en Chile, ¿por qué no en España?', se dijeron. Y aquí están. Su nombre es un homenaje a la consola pirata copia de la Playstation que fue popular en Chile. En su repertorio, canciones de bandas sonoras de títulos como 'Street Fighter', 'The Legend of Zelda', 'Sonic', 'Donkey Kong' o 'Final Fantasy', pasadas por un gran filtro de rock y heavy metal e integrando partes originales compuestas por ellos mismos, un detalle ampliamente elogiado por crítica y público».

EL CONCIERTO: Sábado 21, Bilbao, Azkena, puertas 20.30 h, 12-15 €.

7 Efecto Pasillo en las fiestas de Leioa

Ampliar

Qué derroche el de la programación musical de las fiestas de todos los pueblos, ¿eh? Nos referimos a los conciertos de las jaiak, que ya parecen festivales. Qué bonito antes, cuando sólo había verbenas que juntaban a toda la ciudadanía, no como ahora, que no se mezclan los grupos sociales. Otra cosa mala es que siempre tocan los mismos en las fiestas, esta semana Zea Mays y Belako en Leioa, Gatibu en Muskiz, Gorka Urbizu en Sestao… Y la semana que viene, la mayoría estarán actuando en otros pueblos cercanos.

Por eso mola que contraten a grupos que no hay posibilidad de verlos tantas veces. Como varios de los acartelados en las fiestas de Santurtzi (Chenoa, Rosario…, ¡y también Gatibu!), o algunos de las de Sestao (¡La Frontera!, David Civera...), o de las de Barakaldo (por un lado La La Love You y Amparanoia, por otro lado otra vez Zea Mays, ¡menos mal que son buenos!), o el concierto más pintón de las fiestas de Leioa, el rematado por los canarios Efecto Pasillo y abierto por los roqueros barceloneses Sol Lagarto.

Autores de canciones como 'No importa que llueva', 'Carita de buena' o la suya más oída en Spotify, 'Pan y mantequilla', Efecto Pasillo (Gran Canaria, 2007) tienen una onda muy latina que va más allá de su raíz insular, y un gancho transversal que no debería ser confundido con la comercialidad premeditada. Su último álbum es 'Los reyes del mambo' (2023), y en la portada salen bien elegantes.

EL CONCIERTO: Sábado 21, Leioa, Plaza Lehendakari Aguirre, 22.30 h, entrada libre (más Sol Lagarto).

8 Seguridad Social en las fiestas de Eibar

Ampliar

Seguridad Social (Valencia, 1982) deberían actuar en todas las fiestas de Euskadi. Puestos a repetir nombres… En todas las fiestas vascas deberían tocar Seguridad Social y Los Rebeldes. ¡Que alguien organice ya una petición en Change.org! Al menos SS deberían actuar en las mismas jaiak que Gatibu, pues por algo su cantante José Manuel Casañ es más fanfarrón que Alex Sarduy.

Les vimos hace tres años, en las fiestas de Santander (claro, si no les contratan aquí, en Bizkaia, pues habrá que viajar fuera), en la gira de su 40º aniversario, y superaron todas nuestras expectativas durante su bolazo de 18 canciones en 98 minutos, contando el largo bis de 36 minutos para solo cuatro temas, entre ellos su pelotazo intergeneracional 'Comerranas'. El bocachanclas Casañ dijo que habían grabado más de 300 canciones y dejó una cosa clara: «Somos lo que veis. Un bajo, una guitarra, una batería y uno cantando. No llevamos pregrabados. Podemos equivocarnos, pero esto es lo que hay».

Pues Casañ y sus tres eficientes escuderos tocaron muy bien a pesar de la variedad estilística de semejante repertorio, que saltó del ska, el reggae y África al rock, el rap y al flamenco. Esto, lo del flamenco, de modo descarado en cuatro títulos: 'Mi rumba tarumba', 'Calavera', su hitazo 'Chiquilla' (seguro que ha sido una influencia definitiva de Estopa), y 'El amor te vuelve gilipollas' (de su último CD, 'Encrucijada', de 2017, que sigue siendo su última entrega).

Casañ habló lo justo, presumió lo suficiente, presentó numerosos títulos y vistió dos ropajes: el primero rojo en plan Gurrutxaga en la Orquesta Mondragón, y el segundo más tipo motero. Y cantó muy bien en canciones que trascienden las décadas y se mantienen igual de paladeables hoy día: 'La camisa de once varas', 'Que no se extinga la llama', 'Solo tú (Eres mi pasión)', 'Me siento bien', la africanista 'Quiero tener tu presencia', la cima de la cita que fue '1, 2, 3 mueve los pies' (rock The Cult, rock-rap Run-DMC, rollo funkadélico y cañí a lo Sindicato del Crimen…), 'Acción' (una asimilación del hardcore melódico de los 90), en el bis el pelotazo ska 'Comerranas' (con coros de los más jóvenes de la Plaza Porticada santanderina) y el adiós con 'Un beso y una flor' de su paisano Nino Bravo.

Y a modo de coda destaquemos que este domingo en Eibar, a la 8 de la tarde, cantará la soulwoman Shirley Davies, nacida en Inglaterra de padres jamaicanos, al frente de su banda, The Silverbacks.

EL CONCIERTO: Sábado 21, Eibar, Leioa, Plaza Untzaga, 23 h, entrada libre.

9 Jambao y Amigos, cumbieros argentinos

Ampliar

Copiamos de Wikipedia: «Jambao es una banda de cumbia argentina formada en el año 1999, con influencias del ritmo de la cumbia sonidera de México. Es popular en su país y a nivel internacional, especialmente en Perú, Chile y Bolivia. En el año 1993 Néstor Ameri, vocalista y líder de la banda, debutó en Tentación Bailable, un boliche que se inauguraba en el partido de General San Martín, Buenos Aires. Tenía 7 años y editaba un disco con su voz junto a la de su padre, de larga trayectoria en la música. El nombre de este dúo familiar se llamó Nestor y Nestor Jrs., y el título del disco fue 'La ternura que canta con el alma' (…) En el año 1990 la familia Ameri viajó a Perú para acompañar a Nestor, que grabaría grandes éxitos como 'Tarde' de Juan Gabriel, 'El oso' de Moris, 'La mochila azul' del mexicano Pedrito Fernández, entre otros. Ya de vuelta en Argentina, lanzó el nuevo disco 'El ruiseñor de América', incursionando en el pop y la balada. (…) Otra vez de vuelta en la Argentina, Néstor Ameri (padre) realizó un casting para elegir a los músicos que hoy conforman Jambao».En Spotify sus canciones de cumbia villera cuentan millones de audiciones, y las tres más populares son 'Se parece más a ti', 'Yo no sé mañana' y 'Te arrepentirás', de un amor tan tremendista como el de Camela (o Pimpinela).

EL CONCIERTO: Domingo 22, Bolueta / Bilbao, Santana 27, 35 €. Horario: puertas 20.30 h, Nico Mattioli 21.30, Jambao 22.30 h.