Los conciertos del finde: Café Quijano, Zeid Fest, Paula Mattheus, Khea, Besmaya, Lina, Grex, Avalanch…

Óscar Cubillo Jueves, 3 de abril 2025, 19:55

1 Lina estrena en Euskadi 'Fado Camões'

Descubierta en 2020 por el productor catalán Raül Refree, que editó con ella un disco conjunto similar a los que ya lanzara él con Silvia Pérez Cruz y Rosalía, la fadista portuguesa Lina presenta en Euskadi su segundo larga duración, 'Fado Camões' (2024), un homenaje a la poesía de Luís Vaz de Camões (¿nacido en Lisboa alrededor de 1524?, fallecido en Lisboa en 1579 o 1580) en el quinto centenario de su nacimiento. Colabora en un tema Rodrigo Cuevas, y el álbum se ha divulgado en más de 40 conciertos por toda Europa.

Al igual que tantas otras considerada sucesora de la grandísima melancólica Amalia Rodrigues, Lina representará este repertorio en trío con Pedro Viana a la guitarra portuguesa de doce cuerdas más Ianina Khmelik al piano, sintetizadores y violín.

Ah, este marzo Lina ha editado un EP de cuatro cortes con el pianista balear Marco Mezquida, titulado 'O fado'.

EL CONCIERTO: Viernes 4, Barakaldo, Teatro Barakaldo, 20 h, 20-23 €.

2 Casi todo bien con Grex

Más de 15 millones de audiciones tiene en Spotify 'Besos de esos', la resultona canción más famosa de Grex, que suena a Maren pero sin abusar de los efectos vocales. A Paula Mattheus camino de la playa resuena 'Cerquita del sol', la segunda canción de la lista. Grex, que se define como música, compositora, guitarrista, técnica de sonido, mezcladora y productora, dice en su YouTube que «es una artista que viaja en su furgo por todo el mundo compartiendo su música en las calles y escenarios». En Bilbao actuará este viernes en trío (más batería y bajo). Sí, este viernes, porque al principio se anunció con otra fecha.

Grex lanzó en marzo su primer larga duración, 'Casi todo bien', y poco antes de su salida decía en su Facebook que «estoy nerviosa, contenta, cagada, ansiosa y feliz». El disco mola, es de cantautora pop, con pellizcos folk (por lo atemporal, que nadie se lo tome a mal). Es un álbum fresco a más no poder, más sencillo y directo que la mejor Chica Sobresalto, y es que es tan directo que dura 19 minutos para ocho canciones, con títulos tipo 'Siete pisos', 'Cara de tonta', 'Una tía normal' (que es un rock), 'Nene' (algo Lou Reed), 'Me voy', 'Un poco más', 'Casi todo bien' (que es un early reggae, toma ya: oiganlo luego en Spotify y nos lo agradeceréis), y 'Extraños' (en la onda Nena Daconte). Hala, a lo tonto hemos dicho los ocho.

EL CONCIERTO: Viernes 4, Bilbao, Cotton Club, 20.30 h, 15 €.

3 Besmaya en el ciclo BBK On Stage!

Ya saben nuestros lectores que el ciclo BBK On Stage!, gestionado por la agencia Dekker Events (la misma del ciclo y el festival Music Legends) y dirigido al público joven (por él han pasado en ediciones anteriores Rayden, Marlon, Valeria Castro o esa Paula Mattheus nuestra que estará el sábado en la Santana 27), va por su quinta edición, compuesta por cinco conciertos en la Sala BBK, de los que han pasado dos, los del gallego Carlangas y el madrileño Juancho Marqués, y quedan tres, los de Besmaya (este viernes), Maren y Paul Alone.

Así presenta la organización este bolo: «…al escenario de la Sala BBK se subirá el dúo Besmaya, Javi Ojanguren y Javi Echávarri, quienes acumulan millones de reproducciones en Spotify con canciones como 'Matar la pena' (31 millones de streams) o 'Cuerda auxiliar' (casi 14 millones). El pop distendido de Besmaya da una nueva vuelta al propio género, situándolo entre lo alternativo y los sonidos más actuales».

Los Javis vienen divulgando su primer larga duración, 'Nuevos lemas' (2024), de pop urbano a lo Dani Fernández en el instituto, o en plan Marlon con autotune, y con lapsos flotantes y narcóticos. En la foto salen frente a frente en «uno de los días más bonitos de nuestras vidas, en La Riviera de Madrid».

EL CONCIERTO: Viernes 4, Bilbao, Sala BBK, 20.30 h, 15 €.

4 The Picturebooks con entrada libre

En febrero de 2024 los alemanes The Picturebooks (Gütersloh, 2009) dieron un bolo de pago en la Sala Groove de Portugalete, con su disco 'The major minor collective' (Century Media, 21), y reunieron a casi una centena de roqueros. Ahora el rubio guitarrista Fynn Claus Grabke y su compadre el baterista Philipp Mirtschink, que los tenemos en la foto ahí sentados al sol sobre sus patines, regresan a Bizkaia con nuevo álbum, 'Alburquerque' (24, autoeditado esta vez), que nos recuerda como el año pasado a dúos tipo The White Stripes o The Black Keys, y también localizamos destellos de JSBX, RATM, unos Joe The Conqueror mejorados, The Darkness… La entrada es libre, a ver si reúnen a más afición.

EL CONCIERTO: Viernes 4, Mungia, Mungirock, entrada libre. Horario: 20.45, Aposapo, 22 h, The Picturebooks.

5 María Ruiz, feminista, folkie y luminosa

Algo a lo Amparo Sánchez y Karmento suena la cantautora alicantina María Ruiz, luminosa como La Mare, bastante folkie y evidentemente feminista. Cuenta que agarró la primera a los tres años, que «se subió por primera vez a un escenario como vocalista de 'Calle Tijuana', su primera banda y su segunda familia» (lo consigna en su biografía promocional), que se graduó en Educación Social, que desde 2015 está basada en Madrid, y que desde ahí ha editado tres álbumes: 'Metamorfosis' (17), 'El vuelo' (20) y 'Deshielo' (23).

Ahora anda con la gira '10 Años de canciones', y ha emitido este manifiesto: «Tres discos, cientos de conciertos y muchísimas canciones nos han acompañado en estos años y hoy nos sentimos enormemente afortunadas por todo el camino andado, el aprendizaje y el público bonito que lo ha hecho posible. Este 2025 traemos un montón de sorpresas y por supuesto nos vemos para celebrarlo y volver a cantar juntas todas esas canciones que nos han hecho felices en estos 10 años de proyecto. Gracias de corazón».

EL CONCIERTO: Viernes 4, Bilbao, Azkena, 21.30 h, 12-15 €.

6 Generador, con el guitarrista de Fangoria

Les vimos en octubre de 2023 en la fiesta de celebración del 50º cumpleaños del rocker catodico Iñaki López, y ahora regresan a Bilbao con nuevo disco, de largo título: 'Grandes éxitos de extrarradio. Recopilación de singles y EPs 2028-2023' (Beatclap Music, 24). Tal artefacto trae títulos tipo 'Psicofonía en la tumba de Johnny Cash', 'A Go-Go', 'Me estoy peinando', 'Cerveza', 'Voy cuesta abajo', 'Cementerio de La Almudena' o 'Yo adoro a Lux Interior', esto por el colíder de The Cramps, una de sus influencias más evidentes.

Generador vienen de Madrid, al principio se hacían llamar Baby Horror, y son Annie Baby (batería y voz) y J. Horror (guitarra Danelectro y coros: ¡toca la guitarra en los Fangoria de Alaska!). Dice la promoción que «rinden homenaje a licántropos, vampiresas, a la mutación, al desencanto y al odio», y enumera entre sus influencias a Ramones, The Cramps, The Misfits, Gories, Hasil Adkins, Jonathan Richman, Sonics, Link Wray o Desechables. Añadiríamos a los primeros Siniestro Total, oigan.

EL CONCIERTO: Viernes 4, Matiko / Bilbao, Crazy Horse, 21.30 h, 12-15 € (más Old Time Spooks).

7 Khea, trapero argentino

De la Wikipedia en español: «Ivo Alfredo Thomas Serué (Virreyes, San Fernando, provincia de Buenos Aires; 13 de abril de 2000), conocido artísticamente como KHEA, es un rapero, trapero, cantante y compositor argentino. Comenzó su carrera en 2017, lanzando uno de sus primeros sencillos, titulado 'Loca', una de las canciones más icónicas del trap argentino, junto a Duki y Cazzu. Un mes después participó en 'She Don't Give a FO' de Duki, otro éxito internacional. En 2020 lanzó su segundo extended play, titulado 'Trapicheo', con canciones únicamente del género trap, para más tarde incursionar en otros géneros y lanzar sencillos como 'Ayer me llamó mi ex', o 'Ella dice' junto a Tini Stoessel. Tras un parate musical en 2022, por problemas personales, retornó un año más tarde con su primer álbum de estudio, titulado 'Serotonina', donde se explaya en temas como el desamor, depresión, ansiedad, entre otros sentimientos. Sacó en 2024 un álbum llamado 'Trapicheo: el don', donde incluye colaboraciones con artistas como Ysy a, Neo pistea o c.r.o. Por último, ha lanzado un EP junto con Asan, el cual se titula '1000 mg'».

El tatuado incluso por el rostro Khea, que acumula cientos de millones de escuchas en Spotify, se trae a Bilbao a Asan como telonero. Así presenta la Wikipedia a Asan: «Tomás Santos Juan (Buenos Aires, 5 de marzo de 2000), más conocido como Asan, es un productor, cantante y compositor argentino reconocido por su trabajo junto artistas de renombre tales como Duki, Khea, Tiago PZK, Bizarrap, entre otros, por su carrera en solitario, y por ser uno de los más infravalorados de la escena argentina actual».

EL CONCIERTO: Viernes 4, Bolueta / Bilbao, Santana 27, show 21.30 h, 25 € (meet & greet 75 €) (más Asan).

8 Zeid Fest 2025 con Crystal Fighters, Zea Mays, Joselu Anayak...

El Festival Zeid, organizado por la emisora juvenil en euskera Gaztea, celebra este sábado su cuarta edición y aquí va el horario del escenario principal: 12 h Betagarri (los héroes y los referentes de ETS, como reconoció Íñigo Etxezarreta en sus tres conciertos de gero arte más que de agur en el BEC), 14 h Soroan Bele Gogoan (tributo sinfónico a Sorotan Bele que fnalizará su andadura en mayo en Irun), 15.45 h Isabel Aaiún (la de 'Potra salvaje'), 17.25 h Süne (la vocalista y trikitilari de Huntza), 19.05 h Zea Mays (que darán uno de los mejores conciertos del sábado en el BEC), 20.45 h Crystal Fighters (cabezas de cartel, los de la foto, que actuarán con invitados regionales, caso del navarro Zetak, el generador de este festival), 24.30 h Dupla (los alaveses echarán la persiana del Zeid Fest a la 1.45 A.M.).

A la hora de mandar estas líneas sólo se conocen estos horarios, no los de otros conciertos que ya nos gustaría presenciar, como los de Joselu Anaiak (los mejores en la despedida temporal de ETS en el mismo BEC) y Eñaut Elorrieta (el de KenZazpi en solitario, ya saben). Ah, como en la gran mayoría de los festivales musicales, las normas advierten que no se puede ir con comida de fuera. ¿Pero esto no estaba denunciado por la OCU?

EL CONCIERTO: Sábado 5, Barakaldo, BEC, shows desde las 12 h, 50 € (entradas agotadas).

9 Vita Imana e Hiranya en el Underfest Metal 2025

Este es un modesto minifesti metalero bajo techo que se presenta así: «Underfest Metal: Un festival organizado por underpromotoras y que, como todos sus eventos, destacará por su carácter cercano y por su atención a los pequeños detalles. Entre ellos, como siempre, el compromiso con la presencia femenina en el rock que, en este caso concreto, pondrá bajo el foco a Miriam (Vita Imana) y Sara (Hiranya), cada una de ellas piezas decisivas e insustituibles en sus respectivas formaciones».

Abrirán fuego a las 20 h los madrileños Hiranya, hacedores de metalcore, y a las 21.15 h saldrán Vita Imana con su groove metal, del que avanza la organización: «El concierto será parte de la gira especial con la que esta banda quiere celebrar su 20 aniversario, una gira que promete llevar a los escenarios importantes sorpresas y novedades, tanto en setlist como en producción, sonido, etc. Dentro de esta gira conmemorativa, el de Bilbao será el único concierto que dará Vita Imana en toda Bizkaia».

EL CONCIERTO: Sábado 5, Bolueta / Bilbao, Santana 27 (sala blue), shows 20 h, 18-20 €.

10 Avalanch en la gira del 30º Aniversario

Dice la Wikipedia: «Avalanch es un grupo español de heavy metal, formado en 1993 por el guitarrista Alberto Rionda, procedente de Asturias. En un principio, sus tres primeros álbumes tenían un estilo power metal, con letras sobre temas épicos y mitológicos, aunque después de la expulsión de su vocalista Víctor García y la incorporación de Ramón Lage orientaron su estilo a algo similar al metal progresivo, heavy metal tradicional y una temática letrística más profunda. En 2012 anuncian un parón indefinido a partir del 6 de septiembre, fecha de su último concierto programado, teloneando a Scorpions en México. En diciembre de 2016, Alberto Rionda, anuncia su intención de retomar la banda para celebrar el aniversario del disco 'El Ángel Caído', aunque con una formación completamente nueva. Actualmente, la banda está conformada por Rionda a la guitarra, Manuel Ramil a los teclados, Nando Campos al bajo, Bjørn Mendizábal a la batería y José Pardial y Ramón Lage como vocalistas». Sï, es que Lage se ha reincorporado a la formación para este trigésimo aniversario.

EL CONCIERTO: Sábado 5, Zorroza / Bilbao, gaztetxe, 20.30 h, 18-20 €.

11 Paula Mattheus trae su segundo disco, 'Bailando bajo la tormenta'

La getxotarra Paula Mattheus, ex Debajo del Paraguas, desde hace años basada en Madrid y ahora mismo fuera del paraguas de la importante promotora RLM (¡la de Raphael!, y Sara Baras, David Otero, ¡Israel Fernández!, Andrés Suárez…), regresa este sábado noche a la Sala Santana 27, donde en su última visita estuvo a punto de agotar las 1500 entradas. Viene con su segundo álbum oficial, 'Bailando bajo la tormenta' (noviembre de 2024), del que preconiza la promoción: «Este disco reafirma su identidad como cantautora, combina su estilo fresco y personal con una madurez artística que explora nuevas sonoridades y emociones profundas».

Y Paula anticipaba en su Instagram: «Un disco hecho con muchísimo cariño y diseñado para que os acompañe en esta vida moderna y caótica, donde todavía intento encajar las piezas, pero mientras tanto intento aprender a tomármelo todo con algo de humor. Un disco donde he crecido mucho, donde me he conocido muchísimo y que comenzamos a cocinar hace dos años ya».

EL CONCIERTO: Sábado 5, Bolueta / Bilbao, Santana 27, 21 h, 22 €.

12 Desterrados, con Lobo, el cantante de Trogloditas

Que nadie se líe: el mallorquín Andreu Muntaner, alias Lobo, fue cantante de los Trogloditas post-Loquillo, los montados sobre la base rítmica formada por los ex Troglos Simón Ramírez (bajo) y Jordi Vila (batería; que por cierto la tocará en el grupo telonero de este sábado noche, los Kinky Boys).

El caso es que Lobo viene con su grupo actual, Desterrados, de rock entre Desperados y BB Sin Sed, un quinteto completado por el blusero Buddy García a la guitarra, Paco Cerezo al bajo, J. L. Sepúlveda a la batería, y otro ilustre ex Troglodita, Sergi Fecé, a los teclados.

Tienen un EP de cinco cortes en Spotify, y cuenta la nota promocional: «Avalados por las muchas décadas de experiencia de cada uno de sus componentes. Grandes como intérpretes, productores y compositores. Desterrados ponen todo su amor y virtuosismo en un directo demoledor y emocionante con mucho rock and roll, aromas de México, country, pop-rock y la mejor poesía».

EL CONCIERTO: Sábado 5, Bilbao, Nave 9, 21 h, 10-12 € (más Kinky Boys).

13 Black Market Karma, emanaciones lisérgicas

Narcóticos mantos de rock lisérgico despliegan por el éter Black Market Karma, emanados de Londres y defendidos así por una de las agencias que les mueven por España: «… también han incorporado toques de Folk, Blues, Música Tradicional India… Provenientes de Londres y residentes en la costa sur de Inglaterra, la banda tiene 10 álbumes, 8 de los cuales fueron hechos y lanzados entre 2012 y 2016, todos escritos, interpretados, grabados y producidos en su totalidad por el líder de la banda, el multi- instrumentista Stanley Belton mientras vivía en el propio estudio, 'Cocoon'». Hum..., parece el típico grupo de los que gustan programar en La Atalaia del Gardoki, en la otra margen de la ría.

EL CONCIERTO: Domingo 6, Portugalete, Groove, 19.30 h, 15-18 €.

14 Café Quijano traen su 'Miami 1990'

El sábado están en Irun y el domingo en Bilbao (donde quedan pocas entradas, casi todas en el gallinero del Euskalduna) los tres hermanos leoneses de Café Quijano. Vienen divulgando su último álbum, 'Miami 1990' (Warner, febrero 2025), un trabajo por momentos muy roquero y muy cool, «una fresca continuación del sonido Quijano más auténtico, no sin ciertos retazos sonoros 'noventeros', nuevos cortometrajes convertidos en canciones que siguen sembrando la duda sobre si ellos son los protagonistas de semejantes historias». Si, el disco suena de cine, y las canciones son fidelísimas al estilo de los leoneses, que se han embarcado en una gira de la que dicen:

«Sinceramente, un show que no se olvida por mil razones. Asistir a uno de sus conciertos es perder la noción del paso del tiempo, literalmente. Sus más de dos horas de auténtico espectáculo son un viaje trepidante a través de veinticinco años de éxitos que siguen presentes en varias generaciones. El espectáculo no está solo en lo que cantan sino, también, en lo que cuentan. Sus canciones son cortometrajes que se entrelazan con la intrahistoria narrada entre canción y canción».

Ja, ja… Aún nos acordamos de las al menos dos ocasiones en las que oímos (y nos reímos) al hermano líder contar la historieta de cuando vivía con esa novia que tenía por aquí (¿en Barakaldo?, ¿en Algorta?...), y que él, tan hacendoso, estaba haciendo la colada, y bajando la basura, y…, sucedió algo.

Ah, han declarado los Quijano sobre este disco: «Algunas de ellas (de las canciones) cuentan episodios de nuestro primer viaje, allá por el año 90, a los escenarios de la mítica serie de televisión 'Miami Vice' ('Corrupción en Miami'), en la ciudad de las 3000 horas de sol. Otras abordan «cuestiones mundanas» del corazón, algo que siempre hemos querido reflejar de una u otra forma. En definitiva, todas ellas son reflejo de pasajes de nuestras vidas…, ¡y de otras!».

EL CONCIERTO: Domingo 6, Bilbao, Euskalduna, 19.30 h, de 35 a 70 €.