El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Asurmendi al micro y Olejniczak al soprano. Óscar Cubillo

La celebrity Andrzej Olejniczak clausurando el tercer JazzOn Fest

El maestro vasco-polaco, recién galardonado en su país con la medalla 'Gloria Artis', trajo su proyecto 'Songs You'll Enjoy', con Bea Asurmendi a la voz. «Somos una banda de rock, así que dadle caña», dijo el líder a sus músicos

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:08

Comenta

A pesar del puente de la Constitución y de la Virgen, y del partido del Athletic (1-0 al Atlético de Madrid; nos enteramos del ... resultado porque lo dijo Alex de Gatibu en su macro-concierto en el BEC), se llenó en más del 90 % este sábado el JazzOn Aretoa para ver el nuevo proyecto del saxofonista vasco-polaco Andrzej Olejniczak (Zduńskiej Woli, 71 años), quien se ha jubilado de la docencia, pero no de los escenarios. Él protagonizó la décima y última función del III JazzOn Fest, el ciclo semanal sabatino del club de jazz, sustituyendo a la primeramente anunciada cantante Kelly Green, que suspendió su gira europea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2

    El enfado de Simeone porque el tráfico de Bilbao retrasa la llegada del Atlético
  3. 3

    Los «estafadores sanitarios» de Bilbao que acumulan más de 700 víctimas
  4. 4 San Mamés estalla con el penalti de Giuliano sobre Nico que el árbitro y el VAR ignoraron
  5. 5

    Herido un seguidor del Atlético tras ser agredido por radicales del Athletic
  6. 6 El principal narrador de DAZN dicta sentencia: «San Mamés es el mejor estadio del mundo»
  7. 7

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  8. 8

    Claves para ahorrar en la próxima declaración de la renta: novedades que hay que tener en cuenta
  9. 9 Los últimos días para disfrutar del restaurante de Bilbao donde se come a dos carrillos
  10. 10 La Primitiva sonríe a una pequeña localidad a una hora de Bilbao: comprobar resultados de este sábado 6 de diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La celebrity Andrzej Olejniczak clausurando el tercer JazzOn Fest

La celebrity Andrzej Olejniczak clausurando el tercer JazzOn Fest