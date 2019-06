Festival BBK Music Legends Entre canciones redondas de Suzanne Vega y la intensidad de Ben Harper, en el Centro Ola Suzanne Vega, Steve Van Zandt y Ben Harper. / EFE IÑAKI ESTEBAN Sábado, 8 junio 2019, 10:46

Sólo es un detalle, pero elocuente. Este año hay una pequeña adición en el BBK Music Legends, una barra más en una lateral del recinto en el Centro Ola de Sondika. Hasta aquí todo normal. Lo interesante está en el nombre del bar, 'Voodoo Child', legendaria canción del tercer y último disco de Jimi Hendrix, 'Electric Ladyland', de la época en que el guitarrista hacía pequeñas fogatas en el escenario. Un mito como a los que cada año honra este festival, que se celebrará el próximo viernes y sábado.

A un entorno rodeado de árboles, donde se encuentra el centro de BBK pionero en atención especializada a las personas con discapacidad, se acercarán unas 8.000 personas en el cómputo de los dos días. En su mayoría proceden de Bizkaia y de los territorios próximos, pero también de Canarias, Baleares y Andalucía, entre otras comunidades, y algunos del extranjero.

Estarán atendiéndoles unas 150 personas, entre técnicos de montaje y sonido, camareros y taquilleros, seguridad y otros oficios que abundan en los festivales de rock. Abrirán el Legends en su cuarta edición los locales Amann & The Wayward Sons, sonido americano, de carretera, en la onda de The Long Ryders. Les seguirá una leyenda del rock euskaldun, Anje Duhalde, que dará paso a una de las estrellas de este año, Suzanne Vega. «Sí, la de 'Luka', y la de muchas canciones más, muy redondas por cierto. Es una gran compositora. Saldrá con la acústica, acompañada de Gerry Leonard, el guitarrista y productor de David Bowie, que llena mucho con su sonido», explica José Pascual Otalora, 'Spasky', organizador de la cita.

Sólo una pantalla, al fondo

Para meter marcha subirá después Paul Collins, el músico que con su power pop encantó a los aficionados patrios a principios de los ochenta y en mitad de la Movida, que vivió de pleno porque se quedó a vivir en Madrid durante años. Ahora residente en Nueva York, el guitarrista y cantante acudirá con una formación clásica de bajo y batería, con la que recordará hits inolvidables como 'Rock'n Roll Girl'.

Con The Beach Boys, la leyenda del surf pop y de los juegos vocales, autores de discos históricos como 'Pet Sounds', el BBK Legends hará una excepción. «No nos gustan las pantallas a los lados del escenario porque distraen la atención del público, cuando uno de los puntos fuertes del festival es que puedes ver a los músicos de cerca sin que nadie te empuje. Pero traen un espectáculo con imágenes y montaremos una pantalla en el fondo del escenario».

Con eso acabará una primera jornada, la del viernes, sobre la una de la madrugada, una hora más tarde que en las ediciones anteriores, pero aun así pronto por respeto a las personas que duermen en el Centro Ola.

El sábado comenzará a las cinco de la tarde con la actuación de Mississippi Queen & The Wet Dogs, formación vasca que acaba de sacar su EP 'Try Me'. Cuentan con la fuerza de la voz soulera de Inés Eleuteria y la maestría en las seis cuerdas de Aitor Zorriketa, 'The Malamute', al que se le pudo escuchar el pasado domingo en la explanada del Puerto Viejo de Algorta con James Room & Weird Antiqua.

Acto seguido saldrá el legendario bluesman Watermelon Slim, que a sus 70 años acaba de sacar 'The Church of the Blues', y después los jóvenes hermanos londinenses Kitty, Daisy & Lewis, «jóvenes vintage, criados en el sonido analógico y con la frescura propia de su edad», según describe Spasky a este trío que reverencia el clasicismo y se contagia de ritmos como el ska.

El guitarrista de E Street Band de Bruce Springsteen, Steve Van Zandt, llega con el nombre que utiliza para otros proyectos, Little Steven, y con The Disciples of Soul, tres coristas, sección de viento, teclados y una troupe de 35 personas que viajan en 'sleepers', los autobuses como camas de lujo. Cerrará la cita Ben Harper, un intenso y sentido espectáculo en vivo. «Es una leyenda para los chavales de 20 y 30 años. Ellos también tienen derecho», remata Spasky.