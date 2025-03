La BOS retoma las protestas a la espera de la llegada de Íñigo Alberdi a su dirección

A la espera del inminente relevo en la dirección general de la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS) -que recaerá en el actual gerente de la ... Sociedad Coral, Íñigo Alberdi, ante la jubilación de Ibon Aranbarri-, salta a la vista que no se han aquietado las aguas. Las relaciones entre el comité de empresa de la agrupación y la dirección general siguen muy tensas y la conflictividad laboral se escenificará el viernes, poco antes de las 19.00 horas, a las puertas del Teatro Arriaga, con motivo del arranque de Musika Música, que la propia BOS inaugurará a las órdenes de Erik Nielsen.

«No vamos a perjudicar a terceros. Es algo a lo que nos comprometimos desde el primer momento. El público es lo primero. El concierto que daremos junto a la Sociedad no se va a resentir en absoluto. Nos debemos a nuestro trabajo», subrayan los portavoces de la BOS. Está previsto que un representante de los músicos lea un comunicado y, además, se repartirán folletos explicativos entre los viandantes «para que se conozcan al detalle nuestras reivindicaciones». El malestar, dicen, lleva incubándose desde hace catorce años. Fue entonces cuando empezaron a notarse «estrecheces y carencias» en una plantilla acostumbrada a contar con 96 efectivos y abordar en plenitud -con las bajas y excedencias debidamente cubiertas- lo mismo los conciertos de abono que las óperas de la ABAO.

La pérdida de 10 profesionales se produjo progresivamente, por mediación de «una especie de ERE encubierto», y en la actualidad parece innegociable volver a las cifras ilusionantes del pasado, cuando Juanjo Mena llevaba la batuta de la BOS. «La orquesta no precisa de un mayor número de músicos. Continuará con la misma plantilla fija de 86 músicos con la que viene funcionando en los últimos catorce años», dejan claro desde la gerencia. Todavía más preocupante para los músicos es que el contingente en activo es aún más reducido.

«Ausencias a largo plazo»

De un tiempo a esta parte, ya sea en el foso o en el escenario, el volumen real bascula entre los 72 y 80 artistas «porque hay que tener en cuenta las ausencias a largo plazo motivadas por enfermedad prolongada, maternidad o paternidad, excedencias programadas no remuneradas...». El comité de empresa, integrado por representantes de los sindicatos de ELA, UGT y CC OO, reclama «una fuerza laboral permanente adecuada» que permita mantener los estándares de calidad y no haga mella en la salud de los músicos.

«Salvando las distancias, es como si a ocho jugadores del Athletic les exigieran jugar como once. ¿Quién lo aceptaría? ¿Tiene lógica?», se preguntan los músicos que este viernes se concentrarán en la explanada del Arriaga. Para que el rendimiento delante de los atriles no se resienta, al igual que ocurre con los futbolistas en el campo, resulta imprescindible «una preparación adecuada y recuperación física». De ahí que tampoco les parezca de recibo que sin previo aviso se adjudique a los músicos en posición de 'tutti' una responsabilidad de solista. «Es una práctica que dispara el estrés porque no hay suficiente tiempo para estar listo y en condiciones».

La dirección de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, por su parte, defiende su planificación laboral «porque formalizamos contratos de sustitución siempre que sea necesario, tratando de minimizar los recursos ociosos, es decir, evitando contratar personal externo cuando hay personal en situación de libranza». En 2023 y 2024 se cerraron contratos de sustitución que sumaron un total de 1.270 y 1.299 días, respectivamente. Datos que confirman que la gerencia apuesta por fichar a músicos «por una semana o dos para salir del paso», lamentan fuentes del comité de empresa. A su juicio, se trata de una costumbre que «mina la energía y lo que nosotros queremos es trabajar a tope, grabar discos y dejar el pabellón de Bilbao muy alto con una plantilla estable a la altura de nuestros desafíos».