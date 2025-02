Blue Öyster Cult, pioneros del metal, liderarán el primer día del Music Legends El festival del Bilbao Arena, que se celebrará el 13 y el 14 de junio, cierra su cartel añadiendo a Errobi, Eric Bibb y The Dead Daisies

Blue Öyster Cult, nombre imprescindible de finales de los 60 y los 70, aterrizará en Bilbao como cabeza de cartel de la primera jornada del BBK Bilbao Music Legends Fest, que se celebrará en el Bilbao Arena los próximos 13 y 14 de junio y que tiene como segundo gran nombre a Alan Parsons.

Más allá de Blue Öyster Cult, pioneros del metal y del hard rock y que en los 70 se ganaron la fama de 'la banda más violenta de Nueva York', el festival de Miribilla cierra su cartel con la incorporación del supergrupo australiano The Dead Daisies, el bluesman norteamericano Eric Bibb y los veteranos Errobi. Los abonos para el evento llevan semanas ya a la venta, pero desde hoy a las 11 horas se podrán adquirir también las entradas de día en la web del Music Legends.

Será la segunda vez que Blue Öyster Cult pisen la capital vizcaína, donde estuvieron en 2006 en el primer BBK Live –cuando todavía se llamaba Bilbao Live Festival–. Los neoyorquinos protagonizarán la jornada del viernes 13 de junio con un show exclusivo en España en el que repasarán tanto sus éxitos como temas de sus últimos trabajos, ensalzados por la crítica. Así, sonarán himnos como '(Don't Fear) The Reaper', 'Burnin' for You' y 'Godzilla', estandartes de una banda que atesora ya más de cinco décadas de trayectoria.

El cartel del viernes también contará con la presencia de la icónica Lita Ford, pionera del hard rock y exguitarrista de The Runaways, quien desplegará su virtuosismo en las seis cuerdas y su inconfundible voz rockera. Cerrarán la primera jornada la guitarrista de Kansas Samantha Fish y los clásicos madrileños Sex Museum, que celebrarán sus 40 años sobre los escenarios como referentes del garage y el hard rock.

La segunda jornada (14 de junio), el BBK Bilbao Music Legends Fest reunirá en Miribilla a referentes del rock progresivo, el hard rock, la psicodelia y el blues. El gran protagonista de esta noche será Alan Parsons, el veterano músico e ingeniero de sonido británico que ha brillado durante décadas tanto con sus LPs en solitario como con sus producciones para bandas míticas como Pink Floyd o los Beatles.

A esta actuación se suman ahora The Dead Daisies, banda cuyos componentes han pasado por grupos clásicos como Whitesnake, Alice Cooper o Mötley Crüe, y que llevarán al Legends su hard rock enérgico y de riff potentes. Además, el sábado se une también al cartel el neoyorquino Eric Bibb, una de las figuras más influyentes del blues y la música de raíces y que atesora una carrera de más de medio siglo.

Talento local

Completan la segunda jornada los vascofranceses Errobi, una de las bandas más emblemáticas del rock euskaldun, del que son pioneros. Por último, el festival ha desvelado la programación del escenario secundario, el Voodoo Child, centrado en los talentos locales. Pasarán por este espacio el viernes Colajets, Head Holes y Sonic Trash, mientras que el sábado será el turno de Los Retros, The Cherry Boppers y Ziraun.