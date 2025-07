Blackburn Brothers ponen a bailar al Bilbao Blues Festival

Tras el prólogo con el concurso del jueves (ganado por Sirjo Cocchi & Balta Bordoy, de Barcelona, que se lo merecieron también en 2024), el cuarto ... Bilbao Blues Festival empezó bien este viernes, primera jornada oficial, alcanzándose la cumbre con los canadienses Blackburn Brothers ofreciendo por la noche el mejor show de la jornada, poniendo la guinda a un pastel antes bien cocinado por la getxotarra Mississippi Queen y las viejas glorias afros The Kings Of Blues.

Los Blackburn Brothers actuaron en sexteto, con los tres hermanos que lo nominan en sus filas: Duane Blackburn (voz y teclados; cuatro tenía a mano y se veían gracias a los planos cenitales de la cámara de la grúa), Brooke Blackburn (voz, guitarra y composición; comentó en el bolo que hace dos años estuvo en Bilbao, parece que de turista) y Cory Blackburn (batería y coros). Como informó Brooke en el Arenal, los tres hermanos se han criado oyendo la música de Bo Diddley, Little Richard o Fats Domino (o sea los pioneros negros del rock and roll), su padre era teclista (Bobby Dean Blackburn, influyente durante más de seis décadas en Toronto, ponen en su página web), y aunque su epidermis va perdiendo negritud, su familia proviene de los esclavos del Sur de Estados Unidos que huyeron a Canadá (esto lo contó antes de la canción 'Sister Rosa', que narra esa historia familiar, un funk muy James Brown, con rapeado de Duane, parte fusilada a Sly & The Family Stone, ¡un solo de bajo que no se hizo pesado!, e interacción con el público; no se pusieron pesados con estos trucos populistas o participativos, aunque los utilizaron).

Blackburn Brothers ofrecieron un concierto espectacular de una docena de temas en 89 minutos con un sonido magnífico, de cine (potente y claro). El show dio lustre a sus armonías vocales comerciales que nos hicieron pensar tanto en los Holmes Brothers del gospel como en los Earth, Wind & Fire de la pista de baile, un repertorio que contagió las ganas de mover el esquelto a un público masivo y rendido desde el principio a un ritmo contagioso que podemos llamar groove, buena onda o buena vibración, marcha, o lo que se les ocurra. Había tanta gente y se contoneaban tanto, que al instante nos acordamos de los mejores años del Festival de Blues de Getxo, cuando se montaba en Romo y con entrada libre.

Los canadienses se asomaron a Nueva Orleans como si fueran The Meters ('Still Taking Care of Business'), versionaron el 'Ain't No Sunshine' de Bill Withers (¡el admirado por José James, uno de los triunfadores del pasado Festival de Jazz de Vitoria) con autenticidad, progresividad, pasajes reggae y cacho muy Marvin Gaye, el guitarrista Brooke pidió dar palmas marcando la clave cubana del son antes de convertirla en el ritmo de Bo Diddley en 'Freedom in the City of Lights', deslizantes a lo Lucky Peterson se revelaron en 'Won't You Let Me Go' (un tema de su cuarto y último álbum: 'SoulFunkn'BLUES', según su grafía), el vocalista y teclista Duane volvió a lucirse con un solo que mutó el sonido de su voz mediante una suerte de vocoder rudimentario en la versión del 'Goin' Down Slow' de St. Louis Jimmy Oden (el puridad, el único blues de sus doce temas), alearon el reggae y el funk en 'Take One Step' (con otro chulo solo trombonista), lo más (soul) roquero de su lote fue un 'Good Woman' algo ZZ Top, y tras reivindicar a su familia en 'Sister Rosa' les dio tiempo a regalar un bis versionando el 'Sex Machine' de James Brown con actitud y sin pecar de verbeneros.