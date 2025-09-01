Biznaga y Reincidentes actuarán gratis en el Hiriko Soinuak de Barakaldo

Dos bandas punk de diferentes generaciones pero igualmente populares serán el plato fuerte este año de Hiriko Soinuak, el certamen de Barakaldo que se celebra ... el 24 y 25 de octubre y en el que más de un centenar de bandas competirán por los cuatro galardones. Así, los grupos ganadores acompañarán en el escenario de la Herriko Plaza a Biznaga y Reincidentes, en dos jornadas gratuitas en las que también estarán Bala y Sandré.

Así, tras congregar el año pasado a 4.500 asistentes, el certamen volverá a finales del próximo mes con dos nuevas jornadas. La primera de ellas, viernes 24, estará encabezada por Biznaga y Bala, y la segunda, el sábado 25, por Reincidentes y Sandré. Les acompañarán sobre las tablas los cuatro proyectos ganadores del concurso, que se darán a conocer tras la final del sábado 27 de septiembre, en el parque San Vicente de Barakaldo.

Dos nombres brillan en el cartel, los madrileño-malagueños Biznaga, seguramente la banda de punk más popular en estos momentos en la geografía nacional y que con su último LP, '¡Ahora!', han alcanzado el éxito masivo; y los veteranos sevillanos Reincidentes, una de las formaciones más presentes en los festivales en los últimos 40 años. Las otras dos bandas invitadas son las gallegas Bala, que combinan punk y hardcore, y los catalanes emergentes Sandré.

Ampliar Cartel del certamen. Hiriko Soinuak

Según ha expresado este lunes el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Barakaldo, Jonathan Martín, «el punk es el elemento en común de las cuatro bandas principales, pero hemos conseguido representar dicho estilo en sus vertientes clásicas, con la presencia de Reincidentes, y en otras más actuales, con grupos consolidados como Biznaga y Bala y proyectos más recientes como Sandré». A su juicio, la clave de Hiriko Soinuak es que ofrece «una muy buena oportunidad para las bandas ganadoras del concurso, ya que les va a permitir actuar ante un gran público».