Los sevillanos Reincidentes liderarán la segunda jornada gratuita. Hiriko Soinuak

Biznaga y Reincidentes actuarán gratis en el Hiriko Soinuak de Barakaldo

Las dos bandas punk acompañarán a los grupos ganadores del certamen que se celebra el 24 y 25 de octubre

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:36

Dos bandas punk de diferentes generaciones pero igualmente populares serán el plato fuerte este año de Hiriko Soinuak, el certamen de Barakaldo que se celebra ... el 24 y 25 de octubre y en el que más de un centenar de bandas competirán por los cuatro galardones. Así, los grupos ganadores acompañarán en el escenario de la Herriko Plaza a Biznaga y Reincidentes, en dos jornadas gratuitas en las que también estarán Bala y Sandré.

