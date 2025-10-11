Behzod Abduraimov, un ciclón en la Filarmónica

Abrió su temporada la Filarmónica con un recital de Behzod Abduraimov que no dio tregua y tuvo casi de todo, desde el testimonio de la ... hondura del último Brahms hasta la mecánica perfecta de Stravinski, pasando por la mirada clasicista de Czerny, la exaltada pluma de Liszt y los absorbentes juegos de luces de Debussy. No abundan los pianistas como este uzbeko de 1990, impetuoso, poderoso y dominante, de un sonido robusto que remite a la tradición de la antigua órbita soviética, pero al mismo tiempo musical, capaz de ofrecer placeres inesperados y con madera de contador de historias.

De ahí que en el op. 119 de Brahms convivieran en total armonía los extremos de la dulce melancolía del primer Intermezzo y el aire apasionado de la Rapsodia en mi bemol, que mostraba en el fondo una nostalgia profunda por los ardientes años de juventud. Un mundo separaba estas piezas tan pulidas de las ligeras y relativamente convencionales 'Variaciones sobre un tema de Rode' de Czerny, abordadas por Abduraimov con una nitidez diamantina, sin sombras a su alrededor, para despejar el camino hacia la gran aventura de 'Après una lecture du Dante' de Liszt. Siendo una obra que demanda traducir un cúmulo infinito de sentimientos y arrastrarlos de contraste en contraste, Abduraimov la miró de frente para poner en juego un sonido demoledor junto a técnica fulgurante, una fuerza que invadía y arrebataba a partes iguales.

Hubo reposo de la mano de Debussy y su 'Suite bergamasque', que alberga en su interior una obra maestra en miniatura: la exquisita 'Clair de lune'. Aunque no fue la más sutil de las interpretaciones que uno recuerda, en el ambiente del recital vino a ser como un oasis, pues en los 'Tres movimientos de Petrushka' volvió el virtuosismo de antes unido a un sentido rítmico de lo más incisivo. Impecable Abduraimov, lúcido y vibrante como pocos pueden serlo.