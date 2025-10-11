El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El pianista uzbeko Behzod Abduraimov. E. C.
Crítica musical

Behzod Abduraimov, un ciclón en la Filarmónica

Asier Vallejo Ugarte

Asier Vallejo Ugarte

Sábado, 11 de octubre 2025, 16:36

Comenta

Abrió su temporada la Filarmónica con un recital de Behzod Abduraimov que no dio tregua y tuvo casi de todo, desde el testimonio de la ... hondura del último Brahms hasta la mecánica perfecta de Stravinski, pasando por la mirada clasicista de Czerny, la exaltada pluma de Liszt y los absorbentes juegos de luces de Debussy. No abundan los pianistas como este uzbeko de 1990, impetuoso, poderoso y dominante, de un sonido robusto que remite a la tradición de la antigua órbita soviética, pero al mismo tiempo musical, capaz de ofrecer placeres inesperados y con madera de contador de historias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué no hay este sábado 11 de octubre sorteo de la Lotería Nacional?
  2. 2 Empieza la excavación del túnel de la Línea 5 del metro tras dos años de obras y preparativos
  3. 3

    El juez da otra oportunidad a la madre de los niños con una dolencia ultra rara que demandó a la Diputación de Bizkaia con ayuda de Chat GPT
  4. 4

    Christian Imga, la perla del Athletic que cada vez reluce más
  5. 5 El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 10 de octubre
  6. 6

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  7. 7

    La marca de joyas catalana que arrasa en Instagram abre tienda en Bilbao con colas kilométricas (y pizzas de regalo)
  8. 8

    La pieza que falta en la sala de máquinas del Athletic
  9. 9

    Vecinos de Basauri retienen y golpean al acusado de causar un incendio mortal
  10. 10 Despedido el trabajador que llevó pastel de marihuana para merendar en su cumpleaños

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Behzod Abduraimov, un ciclón en la Filarmónica

Behzod Abduraimov, un ciclón en la Filarmónica