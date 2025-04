Anuncian la fecha en la que saldrán a la venta las entradas para ver a Jennifer López en el BEC

L. Gil Miércoles, 9 de abril 2025, 09:35 Comenta Compartir

Jennifer Lopez regresa al escenario internacional con su gira 'Up all night live 2025', en la que repasará suscon sus éxitos más icónicos. Cinco años han pasado desde que la cantante no actuaba en España y ahora no solo pisará cinco ciudades españolas, sino que una de sus paradas será en Bizkaia. En concreto, en el BEC, donde actuará el 16 de julio. Se da casi por hecho que López arrasará en taquilla. Faltaba por saberse la fecha en la que saldrán las entradas a la venta, y este martes la promotora Last Tour Internacional ha anunciado que El 14 y 15 abril, a partir de las 12.00 horas, habrá una preventa exclusiva para clientes del Banco Santander en santanderSmusic.com y la venta general estará disponible a partir del 16 de abril a las 12.00 en enterticket.es.

La cantante estadounidense de padres puertorriqueños pasará por Pontevedra el 8 de julio en el Parque Tafisa, por Cádiz el 10 de julio en Estadio Nuevo Mirandilla, por Málaga el 11 de julio en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, por Madrid el 13 de julio en el Movistar Arena y por Barcelona el 15 de julio en el Palau Sant Jordi y por cerrará en Barakaldo el 16 de julio.

López, conocida como la 'ultimate triple threat' —cantante, bailarina y actriz— ha vendido más de 80 millones de discos, ha acumulado más de 15 mil millones de reproducciones y cuenta con casi 28 millones de oyentes mensuales en Spotify solamente. Entre sus temas más conocidos figuran 'Waiting for Tonight', 'On the Floor', 'Let's Get Loud', 'On My Way', 'Ain't Your Mama' y 'Love Don't Cost a Thing', entre otras.