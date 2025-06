Alan Parsons: «No esperaba mantenerme en esto durante cincuenta años»

Alan Parsons tiene 76 años y se mueve con dificultad con la ayuda de un bastón. La estrella del Bilbao BBK Music Legends tocará sentado ... este sábado, aunque lo cierto es que nunca ha sido un animal de escenario. El músico londinense siempre ha preferido pasar desapercibido. Primero, como ingeniero de sonido a finales de los 60 en los estudios Abbey Road, donde grababan los Beatles y Pink Floyd; después, como estrella de las radiofórmulas en los 70 y 80 con sofisticados álbumes en los que nunca aparecía en portada su rostro ni el de su compañero en The Alan Parsons Project, el cantante y compositor Eric Woolfson, fallecido en 2009.

Los cincuentones que acudan al Bilbao Arena sentirán un pellizco en su memoria sentimental con temas como 'Don't Answer Me', 'Eye in the Sky' y 'I Robot'. Alan Parsons ha creado canciones preciosas, pop fulgurante. También piezas instrumentales en álbumes conceptuales dedicados a las fantasias robóticas de Isaac Asimov, la arquitectura de Gaudí y el psicoanálisis de Sigmund Freud que han envejecido mal y hoy suenan a sintonía de informativos. En cualquier caso, el hombre que ha vendido 50 millones de discos y acumula 17 nominaciones a los Grammy sigue en la carretera.

Viceoclip de 'Don't Answer me'.

Hace tres años, el autor de 'Ammonia Avenue' canceló su cita en Bilbao por problemas de salud. «La culpa fue del covid. He sufrido tres operaciones en la espalda, pero durante el concierto permanezco sentado, así que todo está bien», cuenta tras hacerse la foto con el alcalde Aburto en un salón del Carlton, en una desganada rueda de prensa que parece improvisada, sin ni siquiera un traductor. Promete «un gran espectáculo», en el que «inevitablemente» tocará 'Eye in the Sky'. Su 'setlist' cambia según los países. En los Países Bajos adoran 'Old and Wise'. Y como en España ha descubierto que 'Let's Talk About Me' tuvo mucho tirón, también sonará en Miribilla.

Paradigma del productor de los 70, Alan Parsons se formó en la BBC y cuando entró en Abbey Road cobraba 35 libras semanales. Tras abandonar EMI, prestó sus servicios como productor independiente a músicos como Pilot, Cockney Rebel o Al Stewart, con quien grabó 'Year of the Cat'. Trabaja con los Beatles en álbumes como 'Abbey Road' y 'Let it Be': en la grabación de su último concierto en la azotea de su estudio londinense, mientras interpretan 'Get Back', se le puede ver como técnico de sonido. 'The Dark Side of the Moon' de Pink Floyd, tótem del rock progresivo, lo grabó él. «Entonces estaba aprendiendo a ser un ingeniero», se resta importancia.

Ampliar Un joven Alan Parsons ante la mesa de sonido.

Tras preguntar si es correcto incluir a Bilbao en la Península Ibérica –«sé que no tengo que decir España»–, Parsons reflexiona sobre su larga carrera, que empezó en 1976 con 'Tales of Mistery and Imagination', basado en textos de Edgar Allan Poe. «La mayoría de artistas tienen uno o dos periodos de éxito, yo no esperaba mantenerme durante cincuenta años», confiesa. Pasar de la mesa de mezclas a componer, tocar y cantar fue un proceso gradual, de la misma manera que tardó quince años en aparecer sobre un escenario. «Hice mi primer álbum sin Eric Woolfson, 'Try Anything Once', y pensé que para que tuviera éxito tenía que formar una banda y hacer una gira», justifica

La prioridad para Alan Parsons siempre ha sido «lograr el mejor sonido», tanto en los discos como en los escenarios. Cuando empezó en Abbey Road «la tecnología ofrecía solo cuatro pistas, que fueron ampliándose a ocho, dieciséis, treinta y dos… y así, hasta el infinito. El digital cambió todo». Sorpresa: al músico londinense afincado en California le gusta el sonido digital actual más que el de los compact disc, «sobre todo el de compresiones de alta capacidad».

'Eye in the Sky', uno de los temas más populares de The Alan Parsons Project.

Parsons trabaja estos días en el estudio de su rancho en Santa Bárbara -donde vive con su segunda mujer y cultiva aguacates- en remasterizar sus discos con el sonido 'surround' en Dolby Atmos, el mismo que puede difrutarse en las salas de cine mejor equipadas. «Antes de fin de año estará lista la revisión de mi disco 'I Robot'», apostilla. En cuanto a la Inteligencia Artificial, advierte: «Es muy importante en la composición musical, pero hay que ser muy cuidadosos con ella para preservar el toque humano».

Ampliar Alan Parsons con el alcalde Aburto. Ignacio Pérez

Última pregunta. ¿Cuál es su disco favorito de la historia del pop y el rock, el que considera que posee el mejor sonido? «'Who's Next', de los Who, aunque 'Sgt. Pepper's' de los Beatles le pisaría los talones».