Muere Peter Jason, actor de Deadwood y Karate Kid, a los 80 años

Color de los ojos, gris; color del pelo, marrón canoso; altura, 1,80 metros; residencia, Deadwood. Así describen los fans de la serie 'Deadwood' a Con Stapleton, el personaje que interpretaba Peter Jason, un actor que hizo parte de su carrera de la mano del director John Carpenter. «Fue uno de los grandes actores de carácter del cine», le definió Carpenter, al conocer su muerte. «Era un querido amigo y lo extrañaré terriblemente». Tenía 80 años.

En su trayectoria hizo 270 papeles acreditados, sobre todo de actor de reparto en series como Kung Fu, Hawaii 5-O, Starksy and Hutch, El increíble Hulk, Remington Steele, Cimarrón, Judd, abogado defensor, y Aquí viene la novia. Pero su último gran papel fue de duro 'marshal' de un pueblo del lejano oeste a finales del siglo XIX, en la serie Deadwood, serie que puede verse en HBO. En los 26 episodios de las tres temporadas, Stapleton logró, al menos, sobrevivir hasta el final. La causa del fallecimiento del autor no ha sido aclarada.

Nació en Hollywood en 1944 y estudió Arte Dramático. Sus primeros papeles fueron en los sesenta pero en la década siguiente dio el salto a la gran pantalla. Debutó en Río Lobo (1970) y fue actor de reparto en otras películas taquilleras, como Karate Kid (1984), Jurassic World (2018), El ladrón de orquídeas (2002), 48 Horas (1982), El príncipe de las tinieblas (1987), Están vivos (1988), Alien Nation (1988), Arachnophobia (1990) o Seabiscuit (2003), entre otras tantas producciones.

Además de Carpenter, trabajó a las órdenes de otros grandes directores, Walter Hill, Clint Eastwood, Spike Jonze o Howard Hawks. Entre sus últimas apariciones están varias participaciones en series como Las chicas de oro, Roseanne, Coach, Arrested Development y NCIS, pero subía con frecuencia a los escenarios teatrales, incluso como cantante, como en las obras The Music Man, Stop the World, I Want to Get Off y Threepenny Opera. Su voz puede escucharse en el videojuego Fallout 2, donde caracteriza al sargento Dornan.