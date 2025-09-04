El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Exposición 'Odisea 1937', en la sede de las Juntas Generales de Bizkaia. Ivonne Iturgaiz

La memoria de la juventud truncada por la Guerra Civil brilla en una exposición bilbaína

Las Juntas Generales de Bizkaia acoge más de 40 fotos que ilustran la estancia de heridos y enfermeras en el Hospital la Roseraie de Bidarte

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Jueves, 4 de septiembre 2025, 16:29

La exposición 'Odisea 1937' representa uno de los proyectos más originales y emotivos  de memoria histórica desarrollados recientemente en Euskadi. Comisariada por Aitor Miñambres (Director ... del Museo Memorial del Cinturón de Hierro de Berango) y Mauro Saravia (fotógrafo), abarca más de 40 imágenes en blanco y negro, paneles informativos y mapas que dan cuenta de la experiencia de tres jóvenes, de entre 17 y 20 años, que sufrieron el hachazo de la Guerra Civil y lucharon por seguir adelante. Pese a las heridas físicas y la incertidumbre, que contrarrestaban con la esperanza y el ímpetu de la edad, tuvieron ocasión de vivir momentos de auténtica amistad y camaradería en el hotel La Roseraie, en Bidarte, reconvertido en centro sanitario, y ocasionalmente también en el buque-hospital 'Habana', atracado cerca de Burdeos.

