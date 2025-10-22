Los mejores planes culturales para este fin de semana en Bizkaia Los especialistas de EL CORREO ofrecen sus preferencias de ocio cultural. Ópera, teatro, danza, artes plásticas... No te lo puedes perder

POR ISABEL URRUTIA CABRERA ÓPERA

'La forza del destino' regresa a la ABAO para abrir la temporada

Ampliar Escena del montaje de 'La forza del destino', de Verdi, que se verá el sábado en el Euskalduna. E. Moreno Esquibel

Hace 12 años que 'La forza del destino' no se hace oír en Bilbao. La última vez fue de la mano de la ABAO, una producción propia de bajo coste con dirección de escena de Ignacio García y vestuario reciclado que recurría a material textil de guardarropía. Era un montaje sobrio y funcional, que trasladaba la acción a la Guerra Civil española, y se recibió con agrado en un contexto de crisis económica de la entidad bilbaína.

Este sábado, 'La forza del destino' subirá a escena en el Euskalduna con un reparto liderado por la soprano Carmen Solís (Leonora de Vargas), el tenor Angelo Villari (Álvaro) y el barítono Juan Jesús Rodríguez (Carlos de Vargas). La Euskadiko Orkestra les arropará a las órdenes del maestro Lorenzo Passerini.

'La forza del destino' es una ópera de madurez de Verdi que exige un elenco de primera, secundado masivamente por figurantes y coro. Todo en ella es angustia y sentimientos extremos, no en vano se inspira en el drama de Ángel Saavedra, duque de Rivas, que cuenta el amor imposible de una noble sevillana y un militar mestizo, hijo de un español y una princesa inca. La trama se ambienta a mediados del siglo XVIII, a caballo entre España e Italia, con la Guerra de Sucesión, que enfrentó a ambos países contra Alemania. Un telón meramente circunstancial, no es una obra de temática bélica. Todo gira en torno a la fatalidad.

'La forza del destino': Euskalduna, días 25, 28 y 31 de octubre, y 3 de noviembre. Sábado 25, a las 19.00 horas, y el resto de funciones empezarán a las 19.30. De 26 a 291 euros.

Por Teresa Abajo ESCENA

Lluís Homar es Adriano en el siglo XXI

Hay expectación en el Arriaga –aforo casi agotado– por ver a Lluís Homar en 'Memorias de Adriano', la obra con la que ha vuelto a los escenarios tras su abrupta salida de la dirección de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ha triunfado en el festival de Mérida con un papel que no está al alcance de cualquiera: un monólogo sobre el poder y la condición humana basado en la novela de Marguerite Yourcenar. Con dramaturgia de Brenda Escobedo y dirección de Beatriz Jaén, la obra está ambientada en el siglo XXI. Aparece rodeado de asesores, enemigos y otros personajes –como su joven amante Antínoo– en un despacho oval, pero él es el único que habla. «Yo veo en Adriano a un mandatario de hoy con mucho poder. Una especie de presidente de Estados Unidos», ha explicado la directora, que busca «arrojar algo de luz sobre la grave crisis de valores político-sociales que atravesamos». Pese a todo la adaptación es fiel al espíritu de la novela, en la que el emperador Adriano (76-138 d. C.) repasa su vida y reflexiona sobre el poder, la política, el arte, la filosofía, el amor y la muerte en una carta dirigida a su joven sucesor Marco Aurelio. En España se llevó al teatro por primera vez en 1998 bajo la dirección de Maurizio Scaparro y con José Sancho como protagonista.

'MEMORIAS DE ADRIANO': Teatro Arriaga, sábado 25, 19.00 horas, de 14 a 26 euros.

Un viaje fantástico de vuelta a la infancia

La Sala BBK estrena en Euskadi 'Pequeño cúmulo de abismos', una producción del Centro Dramático Nacional y el Grec basada en los recuerdos de Cris Blanco, una figura importante de la escena alternativa española. Afincada en Barcelona y profesora del Institut del Teatre, desde hace dos décadas crea espectáculos que combinan teatro, danza, performance, música y artes plásticas y los presenta en festivales nacionales e internacionales. Con esta pieza de la que es directora, protagonista, coautora y coproductora plantea un viaje fantástico de vuelta a la infancia para reivindicar la imaginación como herramienta de supervivencia. En esta propuesta de teatro dentro del teatro, entre la comedia surrealista y la ciencia-ficción, tienen cabida los barrios periféricos en los 80 y el recuerdo de una abuela, una madre y una tía que llegan del Bierzo a Madrid para buscarse la vida.

'PEQUEÑO CÚMULO DE ABISMOS': Sala BBK viernes 24, 19.30 horas 12 euros.

Homenaje a Pessoa con poesía, música y circo

El autor, director y actor Pep Tosar rinde homenaje a Fernando Pessoa combinando lenguajes y disciplinas artísticas: teatro documental con imágenes de vídeo, poesía y prosa del autor portugués, música en directo (interpretada por la cantante Joana Gomila y la pianista Elisabet Raspall) y circo, con la compañía Hotel Iocandi. Recrean el universo vital y creativo de Pessoa con una dramaturgia escrita por Tosar y Evelyn Arévalo, y en un ambiente onírico que hace más presente su poesía. Pep Tosar ya trajo al Arriaga su personalísimo homenaje a Lorca, 'Federico García'.

'EL FINGIDOR': Teatro Arriaga, jueves 23, 19.30 horas, 18 euros.

Pepe Viyuela se busca la vida en el siglo XVII

El guitón Onofre es un personaje literario del siglo XVII, un buscavidas convencido de que la felicidad reside «en no servir a ninguno». Relató sus andanzas Gregorio González, pero, pese a estar considerada la tercera novela picaresca española tras el 'Lazarillo de Tormes' y la primera parte del 'Guzmán de Alfarache', no se publicó en su época y el manuscrito estuvo perdido durante casi cuatro siglos, hasta que en 1927 fue encontrado en París en una librería de viejo. Pepe Viyuela y Bernardo Sánchez han hecho una adaptación teatral que se estrenó en el Festival de Almagro y ahora llega a Santurtzi. Viyuela da vida a Onofre y cuenta su vida e infortunios con mucho humor en esta comedia con música en directo, interpretada por Sara Águeda.

'GUITÓN ONOFRE, EL PÍCARO PERDIDO': Social Antzokia, sábado 25, 20.00 horas, 18 euros.

El BAD nos pone en vanguardia

Continúa la XXVII edición del BAD, que acerca a Bilbao las propuestas más innovadoras de teatro y danza. Esta semana destacan espectáculos como el estreno absoluto de la coreografía 'Boca noche/Gaua Ahoa' de Ibon Salvador en el Campos Elíseos, la performance 'Mi reino por un caballo' de Carla Róisin & Baseline en Bilborock y 'El año que murió Franco Batiatto', conferencia performativa de Pablo Fidalgo que se estrena en La Fundición. El domingo, como cierre, el artista portugués Julián Pacomio presenta en Euskadi 'Toda la luz del mediodía', con la que continúa su investigación sobre la luz del sol y sus oscuridades.

FESTIVAL BAD: Entradas en la web del festival (www.badbilbao.eus) y en La Fundición, consultar horarios, 10 euros.

Un premiado viaje al lado oscuro

La compañía Marcat Dance ha recibido numerosos premios con 'Averno', entre ellos el Talía a la mejor coreografía y los de mejor espectáculo de danza, coreografía, intérprete masculino, vestuario e iluminación en los Lorca de la Academia de Artes Escénicas de Andalucía. Para ellos ha resultado luminoso este viaje al abismo en el que el público se sumerge como en un trance sensorial. Cada intérprete se acerca a su esencia, a su yo más intuitivo y animal, tras enfrentarse a las versiones más oscuras de sí mismo, sus dudas, miedos y debilidades. Este viaje transformador ha sido concebido por Mario Bermúdez, uno de los intérpretes junto a Catherine Coury, Marilisa Gallicchio, Jeremy Alberge, Andrea Pérez, Alessia Sinato y Raúl Melcón.

'AVERNO': Arriola Antzokia (Elorrio), viernes 24, 20.00 horas, 12 euros. Sábado 25, Zornotza Aretoa, 20.00 horas, 6,4 euros. Domingo 26, San Agustin Kultur Gunea, 19.00 horas, 12 euros.

Ambiciosa combinación de acrobacias y otras artes

La compañía donostiarra Zirkuss, una de las compañías más innovadoras del circo contemporáneo, presenta su nuevo espectáculo, 'Sustrai', un viaje sensorial en busca de la raíz que une diferentes disciplinas artísticas. Lander Briones dirige un montaje de gran formato que combina acrobacia, danza, dramaturgia y artes plásticas, envuelto en una atmósfera onírica. Está ambientado en el taller de una artista plástica que busca explorar el punto de encuentro entre diferentes disciplinas y se cruza con acróbatas y bailarines que le transmiten dudas e inquietudes. Estos encuentros quedan plasmados en escayola y el público la acompaña en su proceso creativo.

'SUSTRAI': Muxikebarri, sábado 25, 20.00 horas, 12 euros.

De los libros al boxeo, inspiración para la danza

El Social Antzokia ofrece un programa doble de danza contemporánea con Ssask Dantza y Ángel Durán, que en 2024 ganó el Max al mejor intérprete masculino de danza. En 'Hitz artean', la compañía vasca convierte una escena de la vida cotidiana –dos mujeres, una silla y un libro– en un paisaje onírico que mezcla vivencias de la vida real con la imaginaria. Isabel Lobo e Idoia Rouco, autoras, directoras e intérpretes, entablan un diálogo y buscan nuevos significados a las palabras.

En su premiado espectáculo 'Clinch', Ángel Durán toma como referencia el boxeo para cuestionar los mandatos de la masculinidad contemporánea. Se fija en el momento en que los dos luchadores –interpretados por el propio Durán y Yeinner Chicas– se abrazan y bloquean hasta que el árbitro los separa, lo que da pie a abordar la incapacidad de los hombres para expresar sus inseguridades.

'HITZ ARTEAK' + 'CLINCH': Social Antzokia, viernes 24, 20.00 horas, 10 euros.

Un circo donde puede pasar cualquier cosa

Este espectáculo comienza en un escenario desordenado y algo desconcertante. Los acróbatas llegan tarde y el músico, ¿dónde está? La compañía Circ Pistolet propone un viaje delirante con música en directo. Entre acrobacias sobre mesa, verticales, minibáscula y equilibrios, conoceremos a un acróbata novel y despistado, un músico con delirios de grandeza... ¿Se pondrán de acuerdo para hacer el espectáculo?

'QUIZÁS NO HAY FINAL': Teatro Barakaldo, sábado 25, 20.00 horas, de 12 a 15 euros.

Alex O'Dogherty, a mil por hora

El popular actor Alex O'Dogherty presenta 'Palabras mayores', un espectáculo diferente a los anteriores en el que su cabeza va «a mil por hora». Juega con las palabras y pasa de las farmacias a su propio entierro, de los chistes en momentos inapropiados a la inteligencia artificial, del rap al romancero. Arremete contra los opinadores profesionales que parecen saber de todo.

'PALABRAS MAYORES': Campos Elíseos, viernes 24, 21.00 horas, de 15,60 a 22 euros.

Por Gerardo Elorriaga ARTES PLÁSTICAS

La casa en el aire

La utopía es reivindicada por la edición en curso de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi. Ese horizonte es considerado un sistema de pensamiento que impulsa los proyectos empeñados en conseguir un futuro sostenible. Los debates y talleres de la actual convocatoria se acompañan de exposiciones como la muestra colectiva 'Protopía', que alude a una perspectiva que también confía en el progreso, aunque sea de una manera más calculada, a través de una sucesión de pequeños logros.

Quienes acudan a contemplarla o se la encuentren a su paso por el vestíbulo de la estación de Feve hallarán una docena de propuestas generadas a partir del mismo patrón. Otros tantos artistas y arquitectos han elaborado su intervención a partir de la recepción de una caja en la que han de exhibir una obra tridimensional junto a un papel también intervenido. Estas piezas constituyen su respuesta visual a la lectura de una adaptación del relato 'Casa tomada' de Julio Cortázar.

Los visitantes pueden seguir el proceso a partir de la información desplegada y se incluyen imágenes que hablan de nuestra problemática conexión con la vivienda. La disposición de los trabajos, en un contexto muy escenográfico, sugiere una cierta fragilidad, incluso precariedad, características hoy inherentes al concepto estudiado. Las interpretaciones también resultan muy diversas, sugerentes y rotundas, más crípticas o líricas, de esa relación fluida, a veces conflictiva, con ese lugar que habitamos.

'PROTOPIA': Estación de Feve, hasta el 14 de noviembre.