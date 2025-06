Los mejores planes culturales para este fin de semana en Bizkaia

EL CORREO Jueves, 26 de junio 2025, 11:55 Compartir

Por Elena Sierra ESCENA

A las calles

Llega una nueva edición del Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos de Bilbao, Lekuz Leku, que lleva la danza a las calles viernes y sábado. En total, una decena de piezas de danza que podrán verse de forma gratuita mientras se pasea por el centro. En el kilómetro que hay entre el Museo Guggenheim y el Palacio Euskalduna, a partir de las siete de la tarde, se irán desarrollando trabajos como 'Swan', del performer italiano Gaetano Palermo e interpretada por Rita Di Leo, que aúna danza, patinaje y teatro; 'Nexum', del trío vasco-madrileño Yūgen, que fusiona danza contemporánea y urbana; 'Ia, ia, alai', pieza coreografiada y dirigida por Matxalen Bilbao en la que intervienen doce bailarinas; y 'Todo este ruido', una pieza en la que al movimiento de dos cuerpos se suma el de un dron gracias a los navarros Qabalum. El viernes el programa termina en La Fundición con 'El espacio de los límites», un solo de la vizcaína Natalia García Muro, y el sábado en la explanada del Guggenheim con una gran clase abierta de ritmos cubanos con Denis Martínez, exbailarín de la Compañía Nacional de Danza de Cuba afincado en Euskadi.

Ficha: Lekuz Leku. El viernes y el sábado a partir de las 19:00 horas en Abandoibarra. Gratis

Vuelve el Kalealdia

Otro festival callejero, el de Teatro y Artes de la Calle de Bilbao, Bilboko Kalealdia que comenzará el próximo lunes. Para los primeros días de la semana tiene programadas un total de 17 piezas distintas en diferentes lugares de la ciudad. Ahí está, por ejemplo, lo que hace la compañía belga Chaussons rouges en 'Épiphytes': cuatro bailarinas-acróbatas se suben a una estructura metálica y se montan un bosque que es a la vez vivo y onírico, que da a la vez miedo y ganas de jugar, y que habla de que para explorar el mundo hay que recurrir a las emociones y los sentidos tanto como a la razón. Actúan lunes y martes a las 19:00 en el paseo hacia la pérgola del parque de los patos. En los alrededores del estanque, los mismos días pero entre las 18:00 y las 21:00, y en un espacio circular reducido, más íntimo, los catalanes de Escarlata presentan 'Devoris Causa', para la que han elegido verduras como objetos que manipular en su 'teatrillo'; con la coreografía de verduras son capaces de contar una historia cruel y cotidiana entre dos personajes. 'Argilunak', de Komorebi Produzioak, ofrece una performance callejera interdisciplinaria sobre el duelo; será el lunes de 18:45 a 21:15 en los alrededores del estanque.

Ficha: Bilboko Kalealdia. Del 30 de junio al 5 de julio en distintos espacios de Bilbao. Gratis

Todo al humor

En el Teatro Campos lo apuestan estos días todo al humor -al buen humor, se entiende- y entre sus propuestas está 'Ya me has tocado el cuento', una obra en la que los protagonistas son los príncipes (ya no) azules. Si en 'No me toques el cuento' eran ellas las que ponían los puntos sobre las íes y emigraban al Mundo Real, ahora son Florian, Felipe, Bestia y Enrique -abandonados por Aurora, Bella, Cenicienta y Blancanieves- los que tienen que enfrentar las cositas del día a día sin princesas y decidir qué hacer con lo que tienen. Su primera opción es ir en busca de sus ex. Por el camino se encuentran con eso que se llama nuevas masculinidades y en su mano queda ver qué hacen con esta nueva información sobre quiénes pueden ser ellos a partir de ahora.

Ficha: 'Ya me has contado el cuento'. MPC Management. El sábado a las 19:00 en Teatro Campos. 20 euros

Por Gerardo Elorriaga ARTES PLÁSTICAS

Hasta la cocina

Solemos encontrarnos con la obra de arte en el suelo o la pared, colgada o proyectada, pero raramente conocemos el proceso y tampoco podemos acceder al autor para que nos cuente sus propósitos, el germen y proceso que lo ha conducido hasta la pieza acabada. Las Jornadas de Puertas Abiertas de la Fundación BilbaoArte son absolutamente excepcionales porque nos introducen en el taller, allí donde la idea adquiere forma. Descubrir la cocina del arte es una experiencia estimulante.

Los estudios de catorce artistas de toda condición permanecerán abiertos a la mirada pública desde este miércoles al viernes. El público no sólo encontrará el procedimiento, técnica y materiales empleados, sino que también podrá descubrir las ideas y conceptos motores de la obra inquiriéndolas directamente al autor. Ese acceso es también un privilegio porque nos darán las claves de su trabajo, algo que aparece cuestionado por intermediarios como nosotros, que siempre somos subjetivos y, a menudo, interpretamos desde intereses no siempre cercanos a su voluntad.

El panorama es muy atractivo. Hallaremos artistas jóvenes y maduros, consolidados y valores en ascenso, con propuestas que abarcan una gran variedad de disciplinas. Este año, los amantes de la escultura están de enhorabuena gracias a un amplio espectro que va desde la más formal a la iniciativa conceptual, el objeto y la perspectiva social o feminista. BilboArte es una rara avis que una vez, cada año, despliega sus alas. Se trata de una visita imprescindible. Entren hasta la cocina y curioseen todos los platos.

Ficha: Jornadas de Puertas Abiertas de Bilbaoarte. Hasta el 27/6.

