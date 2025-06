Los mejores planes culturales para este fin de semana en Bizkaia Los especialistas de EL CORREO ofrecen sus preferencias de ocio cultural. Teatro, danza, artes plásticas... No te lo puedes perder

EL CORREO Miércoles, 4 de junio 2025, 18:26

Por Teresa Abajo ESCENA

El desamor en femenino

'Las amargas lágrimas de Petra von Kant', del dramaturgo alemán Rainer Werner Fassbinder, se estrenó en 1971 y al año siguiente dio el salto al cine. Se convirtió en una obra de referencia por su retrato del desamor en un universo femenino. El de Petra von Kant, una exitosa diseñadora que vive con su secretaria, ayudante y casi esclava, y se enamora de una joven de orígenes humildes a la que promete convertir en modelo internacional. Ana Torrent y Aura Garrido viven esta tormentosa relación en un espectáculo con versión y dirección de Rakel Camacho. Con una poderosa estética renueva la visión de un clásico sobre las relaciones de poder, la obsesión enfermiza y la necesidad de aceptación hasta extremos tóxicos. Maribel Vitar, Julia Monje y María Luisa San José completan el reparto.

'LAS AMARGAS LÁGRIMAS DE PETRA VON KANT': Teatro Arriaga, viernes 6 (19.30 horas) y sábado 7 (19.00) de 13 a 26 euros.

Creadoras vascas que asumen riesgos

La Fundición cierra la temporada teatral con el ciclo Zer(K)nias, dedicado a las creadoras vascas «más experimentales y arriesgadas». Amaiur Macías estrena 'Organorik gabeko gorputz baten orroak' (Gemidos de un cuerpo sin órganos'), una performance en euskera sobre el deseo. Utiliza un dispositivo escénico para complacer, mediante un chat, las peticiones del público... hasta que el deseo de la propia performer irrumpa en escena. Madame Señorita, fundada por la vitoriana Paula Valluerca en Londres, presenta el monólogo 'HERZ. Desde lo más profundo de la patata'. una catarsis colectiva que se inspira en el mito del regreso del héroe para hablar de la vuelta a casa de otra manera. Carla Róisín presenta 'La montaña del diablo', una propuesta entre la danza y la videoinstalación, entre la performance y el concierto, con música electrónica en directo. La obra parte de la historia de la montaña Teufelsberg, a las afueras de Berlín: una escombrera que esconde y entierra, con los restos de la Alemania devastada tras la Segunda Guerra Mundial, el proyecto de Hitler de construir la mayor academia militar del mundo.

'ORGANORIK GABEKO GORPUTZ BATEN ORROAK': La Fundición, viernes 6, 19,00 horas, 7/14 euros.

'HERZ. Desde lo más profundo de la patata'. La Fundición, sábado 7, 19,00 horas, 7/14 euros.

'LA MONTAÑA DEL DIABLO'. La Fundición, domingo 8, 19,00 horas, 7/14 euros.

La mirada inquieta del ACT Festival

El Festival Internacional de Escena Emergente ACT celebra su XXII edición del 4 al 7 de junio en cinco espacios de Bilbao y Barakaldo: Guggenheim, Sala BBK, Kafe Antzokia, Campos Elíseos y Teatro Barakaldo. El tema central es la mirada, la propia y la del otro, incluida la del público. Desde lugares como Ecuador, Costa de Marfil, Corea o Camerún llegan realidades muy distintas que nos invitan a asomarnos y mirar. 'Mondo', de la compañía italiana Lauro, muestra la resistencia de un niño jugando en un parque a través de la danza. 'Coloving' es una distopía –quizá no tan lejana– que espía por la mirilla de un minúsculo hogar. 'Choose to stray than stay' muestra cómo «nuestro verdadero amor puede ser inevitablemente una elección incómoda y desafortunada».

'ACT FESTIVAL': Del 4 al 7 de junio en cinco escenarios de Bilbao y Barakaldo. Entradas en actfestival.com.

La señora Einstein ocupa su lugar

'Señora Einstein' es una producción de Teatro Defondo, cuyo 'Orlando' de Virginia Woolf fue censurado por el Ayuntamiento de Valdemorillo, en Madrid, gobernado por PP y Vox. Vanessa Martínez fue candidata a mejor autoría en los Max y también asume la dirección de la obra. Mileva Marić era una brillante física serbia con quien Einstein compartía vida, amor y trabajo, y cuyo nombre hoy casi nadie recuerda. El hijo de ambos encontró en una caja de zapatos las cartas que se escribieron, repletas de fórmulas matemáticas y físicas con comentarios sobre las teorías que desarrollaban o planeaban, lo que acredita su intensa colaboración. La obra se pregunta cuánto contribuyó Mileva Marić a las teorías de Einstein y qué habría pasado si él mismo u otros grandes científicos como Schrodinger o Fleming hubieran nacido mujer. Esperanza García Maroto. cuyo trabajo ha sido premiado en dos festivales. interpreta a la protagonista.

'SEÑORA EINSTEIN': Muxikebarri, sábado 7, 20.00 horas, 10 euros.

El triángulo rosa

El dramaturgo y actor getxotarra Javier Liñera representa en Leioa 'Barro rojo', su primera obra larga, que dio un impulso a su carrera al recorrer festivales internacionales y ser candidata al Max a mejor espectáculo revelación. El título hace referencia a un paisaje terrible: el campo de concentración para gais que había en Fuerteventura, donde la sangre de los presos se mezclaba con el barro.

La obra es una trama de ficción basada en muchas historias reales, fruto de una investigación sobre los homosexuales que, por el hecho de serlo, fueron encerrados en campos de concentración europeos y en las cárceles del franquismo. Quienes llevaban el triángulo rosa sufrían un doble castigo. Liñera interpreta a dos personajes, un preso y su sobrino, la transformista Amelia, que se mueven entre el cabaret y el miedo. En medio del drama, la obra concede alguna tregua para mostrar la vitalidad de los personajes, su resistencia a perder, pese a todo, el sentido de la alegría.'

'BARRO ROJO': Kultur Leioa, jueves 5, 19.00 horas, entrada gratuita en las taquillas de K. E. Leioa.

Ballet y folklore en un recorrido por el País Vasco

Varias agrupaciones –Olaeta Ballet Elkartea, Oldarra Ballet, Salleko Dantza Taldea, Igor Yebra Dantza eta Koreografia Eskola y Zirzira Ahots Taldea– y una veintena de músicos se unen en este recorrido por la geografía vasca que combina ballet y folklore con bailes muy representativos. «Somos herederos de aquellas personas que cantaban y bailaban a los dos lados del Pirineo, de quienes llevaron los pasos de nuestros bailes a la corte de Paris, demostrando que con nuestros pasos de base se puede bailar ballet, y que con el ballet el folklore se convierte en un gran arte», dice el equipo artístico. Un homenaje a lo aprendido generación tras generación y a los maestros que han transmitido a los bailarines paso a paso lo importante: «voluntad, disciplina y gracia».

'GARENA': Teatro Arriaga, domingo 8, 19.00 horas, de 14 a 18 euros.

Por Gerardo Elorriaga ARTES PLÁSTICAS

No pares de grabar

Lo queremos todo. Vamos por la vida pertrechados con un teléfono móvil que es también un ordenador provisto de grabadora. Con esa herramienta intentamos aprehender todo aquello, aparentemente interesante, que salta a nuestro paso. Puede ser un episodio personal, un accidente o un concierto. Ya no vemos la realidad, propia y ajena, a través de nuestros ojos, sino mediatizada por la pantalla, en un acto que llega a cuestionar el sentido común.

La última edición de Getxopho nos invita a reflexionar sobre nuestra nueva manera de vivir. Esta convocatoria, denominada REC, ese comando tan familiar, nos sugiere reflexionar sobre si esa acumulación conlleva un relato o se agota en el mero deseo compulsivo inherente a esta sociedad consumista en la que nos desenvolvemos.

La voluntad temática del festival de las artes visuales es uno de sus alicientes porque sugiere una cierta mirada, la voluntad de interpretar y, por tanto, la posibilidad de establecer nuestro propio relato. No hay que quererlo todo, sino aquello que resulta suficiente para establecer una narración que nos resulte satisfactorio.

La pluralidad de propuestas facilita el objetivo. Podríamos seleccionar un buen puñado, pero nos decantamos por dos antitéticas. Por un lado, la muestra dedicada a Yevonde, pionera británica que, a principios del pasado siglo, desarrolló una labor a caballo entre el retrato convencional y la experimentación cromática. Por otro, y vinculado a esa voracidad y utilización frívola de la imagen, la muestra de Federico Vespigniani, una terrible exposición de imágenes tomadas por soldados israelíes en Gaza y publicadas en app de citas. Algorta, ese lugar amable y atractivo, es, durante el mes de junio, un lugar para reflexionar sobre la condición humana.

GETXOPHOTO: Del 29 de mayo al 22 de junio.