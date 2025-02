Los mejores planes culturales para este fin de semana en Bizkaia

EL CORREO Miércoles, 5 de febrero 2025, 21:35 Compartir

Por Teresa Abajo TEATRO

Priscilla reina en el Arriaga

Ampliar

El Arriaga mantiene su apuesta por los musicales con el regreso de 'Priscilla, reina del desierto', que fue el plato fuerte de la Aste Nagusia de 2017. El espectáculo que se verá esta semana, con siete funciones de jueves a domingo, incluye algunas modificaciones y celebra por todo lo alto el treinta aniversario del estreno de la película, que ganó un Oscar. Es una superproducción con 40 artistas en escena, entre ellos un elenco de 20 actores encabezado por Cristóbal Garrido 'Sharonne' en el papel de Bernadette, Victor González como Tick y Daniel Garod, que interpreta a Felicia. Son las tres artistas drag que atraviesan el desierto australiano a bordo de un autobús, en busca de amor y amistad. En este viaje les acompañan 30 grandes éxitos como 'Girls, just wanna have fun', 'It's raining men', 'Don´t leave me this way', 'I will survive', 'Always on my mind', 'We belong' y 'I say a little prayer'. 'Priscilla', un musical que ha recorrido 135 ciudades con más de siete millones de espectadores, reina en el patio de butacas del Arriaga, donde quedan pocas entradas.

'PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO': Teatro Arriaga, jueves 6 (19.30 horas), viernes y sábado (17.00 y 21.00), domingo (17.00 y 20.30 horas), de 20 a 59 euros.

La vida en una estación de tren

Ampliar

La compañía granadina La Maquiné trae a Getxo el espectáculo con el que el año pasado ganó el Max al mejor espectáculo para público infantil y familiar; una pieza con títeres, objetos, magia y música que también ha brindado otros galardones a la actriz Elisa Ramos, que firma la dramaturgia y dirige junto a Joaquín Casanova. 'Estación Paraíso' empieza en una estación de tren donde una vieja titiritera desafía los lïmites de su memoria. No sabe por qué está allí y solo cuenta con una pista: una maleta donde guarda sus viejos títeres, que la ayudarán en este viaje –el que haremos todos– para reunirse con el amor de su vida.

'ESTACIÓN PARAÍSO': Muxikebarri, domingo 9, 18.00 horas, 6 euros.

La Fundición hace magia para público adulto

Ampliar

El festival Magia de cerca está demostrando que el público adulto quiere dejarse sorprender por estos espectáculos. En su cuarta edición, que se celebra este fin de semana en La Fundición organizada en colaboración con la Asociación de Magos Ilusionistas de Bilbao (AMIB) y la Asociación Vizcaína de Ilusionismo (AVI), ha agotado entradas para la actuación de Mario López. El ilusionista andaluz, discípulo de Luis Arza y con una destacada trayectoria internacional, llega el viernes con 'Ná que ver', un show que él mismo define como «late night pero con magia y muy punky».

.Todavía quedan entradas –aunque pocas– para disfrutar de la magia este fin de semana. El sábado el madrileño Nelo Maestre presenta 'Paradoja', un viaje a través de algunas de las contradicciones más sorprendentes de la matemática, la ciencia y la vida cotidiana. Y el domingo llega Gonzalo Albiñana, que fue campeón de Magia de Salón en el congreso nacional en 2019 y 2023. En 'Nocturno' explora los trampantojos que se esconden entre las nubes, la luna y las estrellas. Todo aquello con lo que se fantasea desde que su padre le llevó a una excursión nocturna.

'MAGIA DE CERCA': La Fundición, de viernes a domingo, 19.00 horas (sábado entradas agotadas), 14 euros.

Viaje musical por el Nuevo Testamento

Ampliar

El musical 'Godspell' llega a Bilbao con el sello de Emilio Aragón y Antonio Banderas, que colaboran en esta producción basada en una interpretación del Evangelio de San Mateo que triunfó en Estados Unidos en los años 70. Es una mezcla de drama y comedia con diez actores, cantantes y música en directo que empieza en un almacén donde una joven compañía de teatro prepara una obra. Pero no es un ensayo más. A través de los encuentros de los personajes con Jesús, el público revisita el Nuevo Testamento e inicia «un viaje personal» al ritmo de la música y que, más allá del sentimiento religioso, defiende «valores universales»

'GODSPELL': Campos Elíseos, del 6 al 9 de febrero. Jueves y viernes, 20.00 horas, sábado, 17.00 y 21.00 y domingo, 12.30 y 18.30. De 34 a 45 euros.

Una nueva sociedad emerge sobre el escenario

Ampliar

Olatz Gorrotxategi estrena en Azkuna Zentroa 'Progreso', una pieza de teatro documento en clave de humor sobre la historia del plástico y el maltrato al que sometemos al planeta. Incluye vídeo en directo a cargo de Indi Costa y. mientras las documentalistas graban, sobre el escenario emergerá una nueva sociedad ante el público, que será testigo de su evolución durante los sesenta minutos de espectáculo. Esta obra «gamberra y con distintas capas narrativas» propone una visión crítica y una reflexión. El domingo 9 de febrero se estrenará en castellano para todos los públicos y el día 10, a las 12.00, en euskera y solo para público escolar.

'PROGRESO': Azkuna Zentroa, domingo 9, 13.00 horas, 8 euros.

Nuevos lenguajes para expresar el duelo

Ampliar

Pabellón 6 dedica este fin de semana a dos propuestas de creadoras emergentes, una en euskera y otra en castellano. El sábado la compañía de Oier Zuñiga representa 'Eresia. Lurra arin bekizu, ama', un montaje muy personal sobre el duelo. «Eresiak son versos que se cantaban para rendir homenaje a los muertos, pero yo ya no tengo canciones para despedir a la madre fallecida. ¿Qué hacer? ¿Cómo despedirla?», se preguntan. Oier Zuñiga, Eneko Gil y Belen Cruz aúnan danza, canto e interpretación y convierten la acción escénica en un rito colectivo de duelo.

'ERESIA. LURRA ARIN BEKIZU, AMA': Pabellón 6, sábado 8, 19.30 horas, 12 euros.

Una mirada fresca al envejecimiento de la mujer

Ampliar

La nueva propuesta de La Chivata teatro que llega a Pabellón 6 en castellano trae aire fresco por la manera en la que aborda el envejecimiento femenino. Irati Morán dirige esta 'obra sobre la vejez para cuatro actrices jóvenes' que desafía estereotipos. Propone una reflexión a través del humor y basada en hechos reales «para evidenciar los puentes que existen entre todas las mujeres y la relación con nuestra imagen, siempre expuesta». La dramaturgia parte de un intercambio epistolar entre mujeres mayores de 60 años y adolescentes de 13 a 19. En sus cartas hablan de cuerpos en transformación, recuerdos y vivencias. Les dan vida sobre el escenario la propia Irati Morán junto a Natalia Tapia, Salma el Amrani y Plámena Rodríguez Cabal, con la voz en off de Gloria Muñoz.

'YO SOY AZUL: Pabellón 6, domingo 9, 19.30 horas, 12 euros.

Por Gerardo Elorriaga ARTES PLÁSTICAS

Después del desastre

Ampliar

Hay lecciones necesarias, otras disfrutables y algunas que combinan ambas características y, en consecuencia, resultan imprescindibles. La visita a la colección permanente del Museo Guggenheim resulta una oportunidad excepcional para aprender y gozar de la experiencia artística, sobre todo si esquivamos las horas de mayor afluencia. La institución nos invita a conocer la evolución de la plástica contemporánea a través de obras excepcionales.

Las vanguardias surgidas tras la Segunda Guerra Mundial focalizan el interés de la exposición temporal. La plena abstracción, gestual o geométrica, irrumpe como un fenómeno rupturista tras la crisis provocada por la guerra y la conciencia de que siglos de cultura no pueden hacer frente a la terrible condición humana. El espectador puede abandonarse a la contemplación, casi inmersiva, de los lienzos extraordinarios de Mark Rothko, Ellsworth Kelly y Willem de Kooning, entre otros.

El atractivo de la muestra se amplía con la extensión de esa vanguardia expresionista hacia nuevas formas de representación que asumen la influencia de la vida cotidiana y la sociedad de voraz consumo. El arte camina hacia el pop con los trabajos de Johan Chamberlain o Robert Rauschenberg. El colofón a esta privilegiada clase de arte radica en su proyección española, gracias a las obras de sutil espiritualidad firmadas por Pablo Palazuelo o las esculturas espaciales de Eduardo Chillida.

OBRAS DE LA COLECCIÓN DEL GUGGENHEIM BILBAO: Hasta el 31 de diciembre.