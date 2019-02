Culturas

"Hay un lugar donde se reúnen todas las personas con el mayor potencial.Y ese es el cementerio. La gente me pregunta todo el tiempo: '¿Qué tipo de historias quieres contar, Viola?'.Y yo digo: 'Exhume esos cuerpos. ExHume esas historias. Las historias de las personas que soñaron a lo grande y nunca vieron esos sueños fructificar. Las personas que se enamoraron y perdieron. Me convertí en artista y, gracias a Dios, lo hice porque somos la única profesión que celebra lo que significa vivir una vida. Así que aquí está August Wilson, quien exhumó y exaltó a la gente común'”.- Mejor actriz de reparto: Viola Davis por 'Fences', 2017.

"'Making The Revenant' trata sobre la relación del hombre con el mundo natural. 2015 fue el año más caluroso registrado en la historia. Nuestra producción necesitaba trasladarse al extremo sur de este planeta solo para poder encontrar nieve. El cambio climático es real, está ocurriendo ahora mismo. Es la amenaza más urgente a la que se enfrenta toda nuestra especie y debemos trabajar juntos y dejar de postergarlo. Necesitamos apoyar a los líderes de todo el mundo que no hablan por los grandes contaminadores, pero que hablan por toda la humanidad, por los pueblos indígenas del mundo, por los billones y billones de personas desfavorecidas que se verían más afectadas por esto. Por los hijos de nuestros hijos y por aquellas personas cuyas voces se han ahogado por la política de la codicia. Les agradezco a todos por este increíble premio esta noche. No demos por sentado este planeta". - Mejor actor: Leonardo DiCaprio por 'The Revenant', 2016.

"Cuando miro hacia abajo a esta estatua dorada, me recuerda a mí y a todos los niños pequeños que nuestros sueños son válidos, sin importar de dónde seamos".- Mejor actriz de reparto: Lupita Nyong'o por '12 años de esclavitud', 2014.

"Hicimos esta película para todos los periodistas que apoyan a los poderosos y para los supervivientes, cuyo valor y voluntad de superación son realmente una fuente de inspiración. Tenemos que asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder".- Mejores guionistas originales: Tom McCarthy y Josh Singer por 'Spotlight', 2016.

"Este momento es mucho más grande que yo. Este momento es para Dorothy Dandridge, Lena Horne, Diahann Carroll. Es para las mujeres que están a mi lado: Jada Pinkett, Angela Bassett, Vivica Fox y es para cada mujer de color sin rostro y sin nombre que ahora tiene una oportunidad porque esta noche hemos abierto esa puerta".- Mejor actriz: Halle Berry por 'Monster's Ball', 2002.

"Mi trabajo se ve magnificado por el hecho de que las calles del cielo están demasiado llenas de ángeles. Sabemos sus nombres. Son mil por cada una de las cintas rojas que usamos aquí esta noche. Finalmente descansan en el cálido abrazo del creador de todos nosotros. Un abrazo sanador que enfría sus fiebres, aclara su piel y les permite a sus ojos ver la verdad simple, evidente y de sentido común que se manifiesta por el creador benevolente de todos nosotros y que fue escrito en papel por hombres sabios, hombres tolerantes, en la ciudad de Filadelfia hace 200 años".- Mejor actor: Tom Hanks por 'Filadelfia', 1994.

"Quiero darle las gracias a Brandon Teena por ser una gran inspiración para todos nosotros. Su legado vive a través de nuestra película para recordarnos que siempre debemos ser nosotros mismos, seguir nuestros corazones, no conformarnos. Rezo por el día en que no solo aceptemos nuestras diferencias, sino también por el día en que celebramos nuestra diversidad".- Mejor actriz: Hilary Swank por 'Boys Don't Cry', 2000.

"Dos pájaros en una noche... Hace cuarenta años que persigo a Sidney (Poitier). Finalmente me dan el Oscar esta noche y ¿qué hacen? Se lo dan a él también".- Mejor actor: Denzel Washington por 'Training Day', 2002.

"Por cada mujer que dio a luz, por cada contribuyente y ciudadano de esta nación. Hemos luchado por la igualdad de derechos de todos los demás. Es nuestro momento para tener la igualdad salarial de una vez por todas y la igualdad de derechos para las mujeres en los Estados Unidos de América". - Mejor actriz de reparto: Patricia Arquette por 'Boyhood', 2015.

"Cuando tenía 16 años, intenté suicidarme porque me sentía raro, me sentía diferente y sentía que no pertenecía a este sitio. Y ahora estoy aquí y, por lo tanto, quisiera que este momento sea para ese chico que se siente raro o diferente o que no encaja en ningún lado. Sí, sí. Te prometo que lo haces. Sí. Mantente raro. Sigue siendo diferente. Y cuando sea tu turno y estés de pie, en esta etapa, transmite el mismo mensaje a la siguiente persona que venga".- Mejor guionista adaptado; Graham Moore por 'The Imitation Game', 2015.

"Para las audiencias que fueron a ver este filme y para quizás aquellos de nosotros en la industria que todavía nos aferramos tontamente a la idea de que las películas femeninas con mujeres en el centro son experiencias de nicho. No lo son. Las audiencias quieren verlas y, de hecho, se gana dinero con ellas. ¡El mundo es redondo, gente! - Mejor actriz: Cate Blanchett por 'Blue Jasmine', 2014.

"Escribimos esta canción para una película que se basó en eventos que ocurrieron hace 50 años, pero decimos que Selma es actual porque la lucha por la justicia es acutal. Sabemos que la Ley del Derechos a Voto por la que lucharon hace 50 años es por la que estamos comprometidos. Sabemos que la lucha por la libertad y la justicia es real. Vivimos en el país con más encarcelados del mundo. Hay más hombres negros bajo control correccional hoy que los que estuvieron bajo la esclavitud en 1850. Cuando la gente marcha con nuestra canción, queremos decir que estamos contigo, te vemos, te amamos y seguimos adelante". - Ganadores de la mejor canción original, John Legend y Common por 'Glory' de la película 'Selma', 2015.

"Vivimos en una época en que un hombre nos envía a la guerra por razones ficticias. Estamos en contra de esta guerra, señor Bush. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!”.- Ganador del mejor documental: Michael Moore por 'Bowling for Columbine', 2003.

"No puedo expresar toda mi gratitud porque ahora mi cuerpo está en un tumulto, es un momento colosal de alegría ... Me gustaría ser Júpiter. Y secuestrar a todos y acostarme en el firmamento para hacer el amor con todos. No sé expresarlo. Es una cuestión de amor".- Mejor actor Roberto Benigni por 'La vida es bella', 1998.

"Acabo de decirle a Matt que perder apestaría y que ganar sería realmente aterrador. Y realmente, realmente da miedo”.- Mejor guion original: Ben Affleck y Matt Damon por 'El indomable Will Hunting ', 1998.

"Cuando dijeron mi nombre, tuve la sensación de que oía a la mitad de los Estados Unidos diciendo: 'Oh no. Vamos ... ¿De nuevo, ella?'".- Mejor actriz: Meryl Streep por 'La dama de hierro', 2012.

"Soy el rey del mundo”.- Mejor director: James Cameron por ' Titanic', 1998.

"Mentiría si no hubiera hecho una versión de este discurso antes, creo que probablemente tenía ocho años y miraba fijamente al espejo del baño. Y esto era una botella de champú. Bueno, ¡ahora no lo es!".- Mejor actriz: Kate Winslet por 'El lector', 2009.

"Tom Cruise, te amo, hermano, te amo, hombre ... Todos los que estuvieron involucrados en esto, os amo, os amo, os amo".- Mejor actor de reparto: Cuba Gooding Jr. por 'Jerry Maguire', 1997.

"¿Realmente gané esto o simplemente cansé a todos?".- Mejor actriz: Sandra Bullock por 'Un sueño posible', 2010.

"Solo eres dos años mayor que yo, cariño. ¿Dónde has estado toda mi vida?" - Mejor actor de reparto: Christopher Plummer por 'The Beginners', 2012.

"Sé que solo estás de pie porque te sientes mal de que me haya caído".- Mejor actriz: Jennifer Lawrence por 'El lado bueno de las cosas', 2013. REUTERS / Mario Anzuoni

"Tengo un televisor, así que pasaré un tiempo aquí para decirle algunas cosas y... Señor, está haciendo un gran trabajo, pero es tan rápido con ese palo... ¿Por qué no se sienta? Nunca estarás aquí de nuevo".- Mejor actriz: Julia Roberts por 'Erin Brockovich', 2001.

"Oh, wow. Esta es el mejor agua después de la sequía más larga de mi vida". - Steven Spielberg, mejor director y mejor película por 'La lista de Schindler', 1994.

"No sé qué hice en esta vida para merecer todo esto. Sólo soy una chica de un parque de caravanas que tuvo un sueño".- Mejor actriz: Hilary Swank por 'Million Dollar Baby', 2005.

"Quiero darle las gracias a mi padre, allá arriba, el hombre que cuando dije que quería ser actor, exclamó: 'Maravilloso, solo puedo respaldarte como soldador'".- Mejor actor de reparto: Robin Williams por 'El indomable Will Hunting', 1998.

"'Llama a tu madre, a todos'. Le he dicho esto como a un billón de personas. Llama a tu madre, llama a tu padre. Si tienes la suerte de tener uno o dos padres vivos en este planeta, llámalos. No envíes mensajes de texto. No envíes mensajes de correo electrónico. Llámalos por teléfono. Diles que los quieres, dale las gracias y escúchalos todo el tiempo que quieran hablar contigo. Gracias. Gracias. Mamá y papá”.- Mejor actor de reparto: J.K. Simmons por 'Whiplash', 2015.

"Estoy en shock. Y estoy tan enamorado de mi hermano en este momento, él solo me abrazó y dijo que me amaba".- Mejor actriz de reparto: Angelina Jolie for 'Inocencia interrumpida', 2000.

"Para cualquier persona que esté en el lado negativo de la vida y que confíe únicamente en el coraje, es posible".- Mejor actor: Russell Crowe por 'Gladiator', 2001.