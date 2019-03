Pérez-Reverte: «España está en demolición»

«Republicano de vocación, monárquico de razón»

Igual que su corazón literario esta dividido entre Miguel de Cervantes y Benito Pérez Galdós, el ciudadano Arturo Pérez-Reverte confiesa sin complejos una esquizofrenia política sustanciada en una doble afección republicana y monárquica. Una contradicción con la que convive bien. «Estoy educado en la República romana, la buena», confía jocoso, pero reconociéndose «monárquico» a renglón seguido. Ve Pérez-Reverte en Felipe VI una tabla de salvación ante un penoso panorama plagado de grisura, mediocridad, ineptitud e ignorancia, con políticos iletrados e incapaces de contener la demolición de España que denuncia.

«Sí demolemos el Estado ¿quién lo reconstruye? ¿Políticos como Casado, Rivera, Echenique, Iglesias, Monedero, Torra o Abascal?». «¿Tengo que poner mi vejez en sus manos? ¿Me van a crear ellos un Estado de bienestar?», se preguntó. «Que no me toquen las narices; no saben de lo que están hablando», se respondió. «Miro lo que hay y veo que ahí está Felipe VI, guapo, elegante y educado; alguien que sabe estar y escuchar y conoce lo que debe hacer». «Soy republicano de vocación y monárquico de razón. Creo que Felipe VI sostiene el tinglado y apuesto por él. Ante un panorama tan desolador, me agarró al alto», aseguro risueño en la multitudinaria presentación de su nuevo libro en una atestado salón de un gran hotel madrileño.

«Los que quieren demoler España no han leído un libro en su puta vida. No saben nada. Les falta el abc y el Catón», lamentó. Ante este desmemoriado y oscuro panorama, dijo el académico que no auguraba «un simpático convivir a los españoles que ahora tienen diez o doce años». «Una vez más los españoles volvemos a demoler lo conseguido, tristemente fieles a nosotros mismos, con nuestro habitual entusiasmo suicida, con la osadía de nuestra ignorancia, nuestra irresponsable y arrogante frivolidad y nuestra cómoda indiferencia», escribe en el epílogo el creado del los escépticos Alatriste y Falcó.