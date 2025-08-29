El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Bernardo Atxaga, en un local de la Plaza Nueva de Bilbao. Jordi Alemany

Las novedades de la literatura vasca llegan con Atxaga a la cabeza

El autor guipuzcoano publica la novela 'Enarak' en un otoño que también verá en las librerías un volumen de críticas de cine de Sarrionandia

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:59

El otoño literario vasco se avecina con sorpresas de calado. La primera y más llamativa es el retorno de Bernardo Atxaga en su faceta de ... novelista después de cuatro largos años de silencio narrativo. En 2021 anunció tajantemente que había decidido dejar el género porque «las musas callan, no dicen nada, no quieren encenderme la continuación». Una afirmación de la que ahora se desdice porque la editorial Pamiela lanzará en octubre 'Enarak' (Golondrinas), una historia que ronda las 300 páginas y se basa en la vida de un amigo pintor que también fue escenógrafo teatral. Las golondrinas son parte del paisaje pero también un elemento clave del tejido narrativo, que sostiene un escuadrón de seres inmateriales. «Son criaturas con una forma de narrar muy especial; pero el contenido, el ambiente, son muy de nuestro mundo», advierte el autor guipuzcoano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  2. 2 La chica de La Manducateca abre un bar de vinos en Bilbao con la ayuda económica de su clientela
  3. 3

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  4. 4

    Pradales llama a Moreno Bonilla y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes «en bus desde Andalucía»
  5. 5

    Piden más de 7 años de cárcel a unos padres vascos por intento de asesinato de su bebé de dos meses
  6. 6

    Getxo reserva 16 millones para indemnizaciones por impedir construir en Azkorri
  7. 7

    El tic del lehendakari, la reunión del comedor real y el piso de alquiler de Ubarretxena en Madrid
  8. 8

    El Athletic recibirá en San Mamés a PSG, vigente campeón, y al Arsenal
  9. 9 La Primitiva del jueves da su gran bote de 62 millones a un único ganador en el norte de España: resultados del 28 de agosto
  10. 10

    El Ayuntamiento de Bilbao asegura que ofreció el escenario de la plaza Circular a Olatz Salvador, Kai Nakai y Maren y lo rechazaron

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las novedades de la literatura vasca llegan con Atxaga a la cabeza

Las novedades de la literatura vasca llegan con Atxaga a la cabeza