Garazi Albizua, Premio Euskadi de Literatura en Castellano por 'Termita'

Garazo Albizua, Koldo Biguri, Markos Zapiain e Itxaso del Castillo recibirán el Premio Euskadi de Literatura en las modalidades de Literatura en Castellano, Traducción Literaria al Euskera, Ensayo en Euskera y Ensayo en Castellano, respectivamente, según ha desvelado este lunes el viceconsejero de Cultura, Andoni Iturbe, en un acto celebrado en Montehermoso Kulturgunea de Vitoria. Los cuatro autores se suman a los tres galadonados anunciados la pasada semana en las modalidades de Literatura en Euskera, Literatura Infantil y Juvenil e Ilustración de Obra Literaria, que recayeron, respectivamente, en Unai Elorriaga, Karmele Mitxelena y Maite Rosende.

Garazi Albizua (Santurtzi, 1985) ha sido premiada por Termita (Galaxia Gutenberg), «una apuesta innovadora que plantea relatos alternativos a los discursos sociales hegemónicos», según destaca el jurado. «Es una voz nueva, irreverente e incómoda, cuya prosa, indócil y precisa, rompe con las muy consensuadas imágenes sobre el deber del maternaje y los cuidados. Sus violentas metáforas dan cuerpo a delicadas percepciones acerca de la lealtad, la amistad y la supervivencia»., añade el fallo, Albizua es diseñadora gráfica, guionista de cómic y escritora, y trabajó también como locutora del programa de literatura Irakurrieran (Bizkaia Irratia). Actualmente compagina la escritura, sobre todo de literatura infantil y juvenil, con su trabajo como técnica de comunicación en la asociación literaria Euskal Idazleen Elkartea.

El jurado ha decidido otorgar el Premio Euskadi de Traducción de este año a Koldo Biguri (Vitoria-Gasteiz, 1962) por su excelente traducción al euskera de la voluminosa novela Arturoren Uhartea de la italiana Elsa Morante (Erein eta Igela). El traductor «ha logrado un adecuado equilibrio entre la fidelidad a la obra original y la legibilidad que persigue el texto objetivo. Transmite con acierto los matices del lirismo y de la profundidad psicológica de Morante, y ha sabido encontrar un registro apropiado para describir y contar los sucesos que tienen lugar en una isla italiana en la primera mitad del siglo XX. Destacan la corrección del euskera que ha utilizado, los toques dialectales que ha añadido al batua aquí y allá, la cuidada selección del léxico, la sintaxis ágil, pero, a la vez, elaborada que hace que la lectura sea placentera y el ritmo trepidante que ha alcanzado en los diálogos. Un libro ideal para disfrutar de largas y agradables horas de lectura en euskera. Biguri es traductor y profesor de la EHU, director de la revista Senez, y fue presidente de EIZIE. Ha traducido a numerosos autores, sobre todo del italiano: Alessandro Baricco, Norberto Bobbio, Carlo Collodi, Benedetto Croce, Paolo Giordano, Carlo Levi, Vasco Pratolini, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Claudio Magris, Alberto Moravia, Cesare Pavese y Leonardo Sciacia.

Markos Zapiain (Irun, 1993) ha ganado el Euskadi de Ensayo en Euskera por 'Txillardegi hizkuntzalari' (Elkar). El jurado ha destacado que, aunque sobre Txillardegi se ha escrito extensamente, como muestran los ensayos, estudios y reflexiones publicados en los últimos años, la obra premiada «no es un título más, sino un texto que permite dimensionar su obra. Los capítulos principales que conforman la obra exponen las bases de su pensamiento sobre la lingüística y la lengua vasca, y sobre la psicología, la antropología, la sociolingüística o la política sobre los que pivotan; Zapiain nos muestra cuáles son las fuentes intelectuales de Txillardegi. El ensayista conoce y acerca los textos originales en una prosa directa y didáctica, y nos ofrece las claves para entender, paso a paso» al escritor y pensador donostiarra, fallecido en 2013. Zapiain, doctor en Filosofía, ha sido profesor de bachillerato durante años, y colaborador en diversos medios. Ha escrito numerosos ensayos combinando literatura, filosofía y temas sociales, como Errua eta maitasuna (2002), Zenbait terrorista (2003), Ia guztiaren funtsaz (2006), Txillardegi eta ziminoa (2007), Talatik tiroka (2009), Saizarbitoria eta iragana (2015).

Itxaso del Castillo (Bilbao, 1972) ha sido galadonada con el Premio de Ensayo en Castellano por 'Mujeres furiosas. El monstruo femenino en el audiovisual de terror' (UPV/EHU), obra que aborda «un tema original: el análisis del monstruo femenino en el cine de terror contemporáneo, enfatizando cómo las figuras monstruosas, en palabras de la propia autora, «cristalizan las definiciones contradictorias de la feminidad y su relación con el cuerpo y el poder». El fallo destaca que es »un trabajo valiente y atractivo, dirigido no solo a especialistas en estudios cinematográficos sino también a un público más amplio interesado en comprender nuevas realidades sociales y formas de representar las vivencias cotidianas«. Del Castillo esporofesora adjunta en el Departamento de Comunicación Audiovisual en la Universidad del País Vasco y doctora en Comunicación Social, además de tener un Master en Film and TV Studies por la University van Amsterdam y otro en Documental de Creación por la Pompeu i Fabra.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco concede un total de siete Premios Euskadi de Literatura. Cada persona galardonada recibe 18.000 euros, más otros 4.000 euros adicionales en caso de que la obra premiada se publique en otro idioma. El premio de Traducción Literaria al Euskera tiene también una dotación de 18.000 euros. El acto de entrega tendrá lugar el próximo 26 de noviembre en el Museo San Telmo de Donostia..