¿Quién nos ha escrito, descrito y explicado mejor? Arturo Pérez-Reverte. / Toni Albir (Efe) Con «el corazón partido entre Cervantes y Galdós», Pérez-Reverte impulsa una encuesta sobre la esencia literaria de «lo español» MIGUEL LORENCI Madrid Viernes, 1 marzo 2019, 20:14

XLSemanal, y Zenda, de la mano de Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, 1951), nos invitan a dilucidar qué hombre o mujer es el escritor «que mejor representa lo español» o «cuya lectura permite comprender mejor la palabra España». No se trata de dar «con el mejor, ni el más internacional, ni el mas influyente», advierte el escritor y académico. Se busca a quien nos explique y aproxime con más rigor «a nuestro carácter, historia y naturaleza». Un centenar largo de personalidades de la cultura ya ha votado para crear un canon de 25 grandes autores: 4 damas y 21 varones. Se admiten apuestas hasta el 3 de abril en el tapete digital que brindan las páginas xlsemanal.com y zendalibros.com. Los resultados, el 21, en vísperas del Día del Libro.

¿La literatura nos define mejor que nuestro arte o nuestras hazañas? «No. Es parte de un todo, de un conjunto de elementos y muchos siglos de acumulación», precisa Pérez-Reverte sobre una gran consulta popular inédita en España. Se han pronunciado ya 124 personalidades y hay una lista de ¿indiscutibles? «Es el punto de partida; pero es un canon discutible, claro, porque siempre habrá más nombres», admite el escritor. Del anónimo autor del 'Cantar de Mío Cid' a Cela, de San Juan de la Cruz a Larra, de Valle-Inclán a Chaves Nogales, Rosalía de Castro, Baroja, Machado o Delibes. «Nos sobra genio», se felicita.

En el Reino Unido la cosa quedó entre Dickens y Shakespeare. En Alemania entre Goethe y Thomas Mann y en Francia se impuso Víctor Hugo. Aquí estará entre Cervantes y Galdós, los dos más votados. «Tengo el corazón partido entre ambos», reconoce el autor de 'El maestro de esgrima' y 'Alatriste'. «La lectura inteligente de Cervantes es la que mejor refleja lo español, pero una lectura popular de los 'Episodios nacionales' y las novelas de Galdós nos ofrece una aproximación mucho más directa y evidente», asegura. «Con Cervantes no se trabaja bien en los colegios y se le conoce poco. La parte más española, más lúcida y honradamente sincera de Cervantes queda difuminada por 'El Quijote', que es tan potente que se come lo otro», apunta.

Hiel y miel

Cree Pérez-Reverte que quizá haya más hiel que miel en nuestras letras. «España ha tenido muchos momentos muy dramáticos, es normal que eso generara una literatura más opinativa y mediatizada, con más amargura que agresividad», apunta. «La gente lúcida es consciente de lo amarga que es nuestra historia muy a menudo, y la mayoría de nuestros grandes escritores, como Cervantes, Galdós, Baroja o Valle, son menos amargos. Quevedo sí es agresivo y vitriólico», reconoce.

Nos sobran, por fortuna, clásicos en todas las épocas y registros. «Son los que resultan realmente nutritivos» para Pérez-Reverte. «Aquellos cuya lectura te permite comprender mejor el mundo en el que vives y del que procedes». «El clásico es la llave codificada que, puesta hoy en la cerradura de la vida, te permite entender tu lugar en el mundo», resume el creador del mercenario y canalla Lorenzo Falcó.

Excluir a los autores vivos de la encuesta «era de cajón». «Con ellos nos meteríamos en intereses editoriales. Y no hay, además, ningún escritor vivo capaz de reunir en su obra la densidad de Cervantes, Galdós, Baroja, Valle-Inclán o Unamuno. Ninguno ha hecho su recorrido y el tiempo no los ha filtrado de forma eficaz, y no digo que sean inferiores».

«En España se lee poco, pero no tan poco como dicen las encuestas», plantea el académico, exreportero y autor de 'Cabo Trafalgar'. «Si fuera así, las librerías no estarían rebosantes de novedades y la industria editorial no sería tan potente», diagnostica. Cree, sin embargo, que «nuestros políticos sí son poco leídos», aunque hay «honrosas y brillantes excepciones». «Los hay que leen mucho y están en aventuras editoriales y que publican y escriben sus libros ellos mismos. La mayoría no lee», dice irónico. Para conformar la lista inicial votaron 60 hombres y 40 mujeres: Vargas Llosa, Carmen Iglesias, Juan Marsé, Javier Marías, Dolores Redondo, o José Guirao, entre otros. «Casi todas las mujeres votaron, curiosamente, por hombres», destaca el impulsor de la encuesta. «La historia de nuestra literatura, por razones seculares, está encabezada por varones, aunque estén ahí Teresa de Jesús, Juana Inés de la Cruz, Rosalía de Castro, Pardo Bazán, Laforet, Mecè Rodoreda o Matute. Es obvio que cuando se haga un canon así dentro de un siglo, ya no será igual», aventura.