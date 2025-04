Aterrizando y despegando

Borja Crespo Miércoles, 16 de abril 2025, 17:02 Comenta Compartir

'Viñetarama' es una newsletter cultural, y gutural, con el cómic como columna vertebral que está escrita por el historietista y periodista Borja Crespo. Llega cada tercer miércoles del mes a tu buzón y, si te gusta, puedes compartirla. ¡Gracias por leer!

Ha sido un marzo notablemente intenso para toda persona adicta a los tebeos. Muchas citas con las viñetas, el día del cómic, nuevos eventos y festivales veteranos donde soplan nuevos vientos. No faltan, por supuesto, los movimientos sísmicos en el sector. DC Comics ahora es responsabilidad de Panini y los fans han recibido el cambio editorial con una inusitada algarabía, como si nunca se hubiesen publicado antes por estos lares las tribulaciones de Superman y compañía. Buena maniobra para alimentar el exceso de júbilo: empezar con la serie 'Absolute'. Un brillante punto y aparte, del que destaco el reinicio de Batman de la mano de Scott Snyder y Nick Dragotta (aquí somos del 'team' Hombre Murciélago).

Newsletter

Aluvión de recomendaciones

Voy a prender la mecha citando a un autor excepcional, único e irrepetible, al que últimamente se le hace más caso en otros ambientes artísticos. El mundillo del cómic lo tiene algo olvidado, aunque sea uno de nuestros genios internacionales. Me refiero a M. A. Martín, de personalidad incendiaria y estilo inconfundible, al que tengo la suerte de conocer en persona, además de haber realizado proyectos en común, como la peque-peli 'Neuroworld', disponible en Filmin y Prime Video, rodada en dos fines de semana (¿ya la habéis visto?).

El dibujante de León, afincado en Madrid, un torbellino de ideas, algunas visionarias, firma una caja ideal para sus fans, editada por Reino de Cordelia. 'Weird In a Dark Way' consta de 300 ejemplares, numerados, con seis prints hipnóticos además de dos cómics, 'The Emanation Machine', un encargo de la revista italiana 'U.D.W.F.G. (Under Dark Weirs Fantasy Ground), y 'Strain', un homenaje al dibujo automático. La experimentación va unida a la trayectoria incombustible de un nombre esencial en nuestra historieta reciente.

Ampliar

Otro que tal baila es el asturiano Javier Rodríguez, cuya carrera es impresionante si se analiza desde sus inicios en el underground.

Coinciden en las librerías dos pepinazos de Rodríguez que resumen su increíble evolución como autor. Está petándolo, literalmente, con su revisión de Detective Marciano, que verá la luz por estos pagos después del verano, pero su indudable talento siempre ha estado ahí. Lo confirma la reedición, con extras, de 'Miedo', por parte de Astiberri. Con guion de un dúo dinámico vital en nuestra cultura popular, Antonio Trashorras y David Muñoz, este recomendable cómic celebra su 20 aniversario, nada más y nada menos, con 16 páginas más que contextualizan la historia, un detallazo en los tiempos que corren. Aparte, ya está en tiendas el tomo recopilatorio de 'Zatanna. Abajo la Sala', con texto de Mariko Tamaki ('Harley Quinn: Cristales rotos') y Rodríguez en el apartado gráfico, exhibiendo un poderío visual brutal. Merece la pena ver las planificaciones de página, el uso del color y el juego con el lenguaje.

Vamos con Norma Editorial, que ha lanzado notables títulos con motivo de Comic Barcelona, entre ellos la continuación de 'Contrapaso', con la indómita Teresa Valero a los mandos. Segunda entrega de una historia documentada con un mimo abrumador. Subtitulada 'Mayores, con reparos', parte de un llamativo crimen para contar muchas cosas más en el Madrid de mediados de los años 50. Buenas viñetas con un mensaje concienciado. Valero es sinónimo de calidad, al igual que Sagar, responsable de los dibujos de 'Viaje alrededor de mi habitación', con guion de Aurélie Herrou. Adaptación libre del relato autobiográfico de Xavier de Maistre, merece la pena dejarse llevar por un torrente de imaginación desatada.

Ampliar

'Las casas de los impíos' por su parte, nos trae de nuevo a Brubaker y Phillips, imparables tras el éxito de 'Criminal'. Aquí se dejan llevar por el horror, a la caza de un asesino vinculado al ocultismo. Calidad máxima en el género negro la que muestra este dueto creativo que se apoya en un agente del FBI y una mujer aficionada al estudio del satanismo para contar una nuevo relato oscuro. 'Gunslingers' es un estimable western escrito por Mike Richardson, el de 'La máscara', con arte de Jordi Armengol. Un abuelo pistolero irrumpe en escena para salvar a su nieta en una persecución implacable. La pequeña se venga de quien no debe y todo se complica en un tebeo cargadito de acción.

Hernández y Zerocalcare

Pudimos conocer en persona al inefable Jaime Hernández en una edición de Comic Barcelona con mucha energía en el ambiente. El año pasado nos visitó Beto y este año le ha tocado el turno a su hermano, presentando una novedad con La Cúpula, 'Dibujo del natural', un cómic protagonizado por Tonta, uno de los últimos personajes del creador de 'Locas' (que cuenta con una loable reedición).

Ampliar

Zerocalcare también suma una novedad, 'Será todo para mí', un goloso tomo publicado por Reservoir Books donde se mete de lleno en su relación con su padre. El autor italiano, fiel a su estilo de autoficción, consigue explorar temas existenciales mientras nos roba más de una sonrisa. Ojo a Irene Márquez, la autora más cañera de 'El Jueves' y más allá. En las páginas de 'La muerte' se mofa de la de la guadaña con su característico sentido del humor negro como el carbón. Macabra hasta decir basta, la culpable de 'Esto no está bien' vuelve a demostrar que es única en su especie.

'Anzuelo', de Emma Ríos, es una delicia que se decanta por la técnica de la acuarela para embelesar al lector. Con la atracción por el mal de fondo y nuestra relación con la naturaleza, la artista gallega nos introduce en un cómic con destellos de una lírica extraordinaria que ha lanzado Astiberri.

'Mal olor', de Nadia Hafid, bajo el sello Apa Apa Comics, habla de vivir para trabajar o trabajar para vivir, uno de los grandes dilemas de nuestra existencia. La artífice de 'Chacales' firma un cómic que arremete contra la idea extendida de que una buena empresa es aquella que trata a sus colaboradores como una familia, generando un ambiente de equilibrio total. Los problemas aparecen cuando un pestilente olor se va adueñando del centro de trabajo, un lugar de ensueño que esconde algo oscuro. El aparente entorno idílico no deja de ser un espejismo. Estamos ante una obra con buen fondo, y una forma personal y rupturista, que enciende nuestra mente, con una lectura fluida.

Ampliar

'Buena gente' supone el regreso a las tiendas de Isaac Sánchez, tras arrebatarnos con 'Baños pleamar'. Dolmen edita ese entretenido cuento metafórico que tiene lugar en un pueblo donde deciden celebrar un concurso extraño: ¿quién es la mejor persona entre sus habitantes? La competición deja entrever lo peor de cada cual, cuando debería de ser todo lo contrario. 'Todo abruma', propuesta de Dash Shaw publicada en nuestro mercado por Blackie Books, plantea una suerte de vidas cruzadas fascinante, de gozosa asimilación, mientras 'Tensión de rotura', trabajo ganador del Premio Aristas de Novela Gráfica PANG!, nos recuerda las razones por las cuales Antonio Hitos es uno de los autores más originales y experimentales de nuestra historieta. El lenguaje del cómic exprimido con ganas, y a conciencia, para el deleite de nuestras retinas.

Despedida con alegría

Descansamos una temporada de magnos acontecimientos en torno a las viñetas. Hay que cargar las pilas. Nos leemos en mayo. Por cierto, mil gracias por la acogida a esta modesta newsletter, ya vamos para mil suscripciones y subiendo. En unas semanas, todavía más y probablemente mejor. Viva el cómic, ¡viva la vida!