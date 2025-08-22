El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 22 de agosto
Fragmento del 'Juicio Universal' de Miguel Ángel. Reuters

El 'Juicio Universal' de Miguel Ángel será restaurado en 2026

Se utilizarán plataformas con ascensor para evitar obstruir la vista de los frescos de la Capilla Sixtina, sin rehabilitar desde hace tres décadas

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Viernes, 22 de agosto 2025, 21:37

Ya no es suficiente con el «ragno» (la araña), como se conoce a la plataforma elevadora en la que, cada año, se suben los restauradores ... para quitar el polvo acumulado sobre el 'Juicio Universal', el imponente fresco realizado por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. El gran número de visitantes que recibe esta sala, unido a los más de 30 años transcurridos desde la última restauración, ha llevado a los responsables de los Museos Vaticanos a decidir que la obra afrontará una importante rehabilitación al comenzar 2026, que se espera que concluya antes de finales de marzo, cuando empieza la Semana Santa.

