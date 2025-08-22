El 'Juicio Universal' de Miguel Ángel será restaurado en 2026

Ya no es suficiente con el «ragno» (la araña), como se conoce a la plataforma elevadora en la que, cada año, se suben los restauradores ... para quitar el polvo acumulado sobre el 'Juicio Universal', el imponente fresco realizado por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. El gran número de visitantes que recibe esta sala, unido a los más de 30 años transcurridos desde la última restauración, ha llevado a los responsables de los Museos Vaticanos a decidir que la obra afrontará una importante rehabilitación al comenzar 2026, que se espera que concluya antes de finales de marzo, cuando empieza la Semana Santa.

«Habrá una docena de plataformas con ascensor para reducir los tiempos de trabajo y evitar obstruir la vista del público», explica Paolo Violini, nuevo director del Laboratorio de Restauración de Pinturas y Materiales de Madera de los Museos Vaticanos. Con esta instalación podrán trabajar de manera simultánea «hasta 10 ó 12 personas».

6,8 millones de visitantes

La restauración permitirá que luzcan en todo su esplendor los imponentes frescos de Miguel Ángel de uno de los lugares más significativos para la Iglesia católica, donde se reúnen los cardenales para elegir al nuevo Papa. Tras el fallecimiento de Francisco el pasado 21 de abril, fue en la Sixtina donde se celebró el cónclave del que el 8 de mayo salió elegido León XIV como nuevo obispo de Roma. Los cardenales que lo votaron realizaron el escrutinio bajo la imponente mirada de Cristo como juez implacable que pintó el genio del Renacimiento.

Tras concluir en 1512 la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina a petición de Julio II, Miguel Ángel volvió a trabajar en esta sala dos décadas después cuando otro Papa, Clemente VII, le encargó que pintara la pared del ábside cubriendo los frescos que ya existían desde el siglo anterior. Concluyó los trabajos en 1541 con su magnífica representación del 'Juicio Universal' ante la que «quedamos deslumbrados por el esplendor y el miedo, admirando, por un lado, los cuerpos glorificados y, por otro, los sometidos a eterna condena», como dijo Juan Pablo II en 1994 para celebrar el fin de la última restauración.

Veinte años después de aquella rehabilitación, la capilla lució aún mejor con la instalación en 2014 de un mecanismo de iluminación elaborado con una tecnología que utiliza 7.000 diodos, superando así la falta de luz natural de la sala. Aquella mejora se completa ahora con la nueva restauración. Los Museos Vaticanos recibieron el año pasado a 6,8 millones de visitantes, convirtiéndose así en la segunda galería más visitada del mundo, sólo superada por el Louvre de París.