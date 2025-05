Fue a raíz de un documental titulado '1968. Yo viví el mayo español' que emitió La Sexta en 2008 para arrojar sombras sobre el triunfo ... de Massiel en el Festival de Eurovisión con la teoría de que la cantante española se había beneficiado de una secreta compra de votos por parte del régimen franquista. La Unión Europea de Radiodifusión se vio forzada a emitir un desmentido asegurando que no había habido trampa ni cartón y que Massiel había sido la ganadora legítima. Han pasado diecisiete años desde la emisión de aquel programa y la Unión Europea de Radiodifusión ha vuelto a sentirse forzada a pronunciarse contra uno de nuestros canales televisivos; en esta ocasión contra el que representa oficialmente a nuestro país: RTVE. Ante la advertencia de una sanción si volvía a arremeter contra el Estado de Israel, la televisión estatal reaccionó con un comunicado de desafío.

Nuestra candidata ha quedado la antepenúltima en el euroconcurso, pero creo que no sería muy inteligente atribuir ese rotundo fracaso a una represalia de la organización del Festival. Eso sería tanto como reconocer implícitamente que el ente público de televisión y el Gobierno que lo controla han perjudicado de manera premeditada a la cantante al anteponer a ésta y a su labor los intereses ideológicos y el mensaje político. Dicho de otra manera, la pobre Melody y su canción -'Esa diva'-, más que competir con los cantantes y canciones de los demás países, habrían tenido que competir con el cante de su propio Gobierno y con Pedro Sánchez, 'ese divo'.

Sí. La clave de todo este asunto está en aquel programa de La Sexta de 2008 que cuestionaba a Massiel para reivindicar a Chikilicuatre, el friki que se presentaba a la Eurovisión de aquel mismo año y que había sido fabricado por esa misma cadena televisiva. Quisieron dar el campanazo contestatario y les salió una marcianada. La clave está en unos que no se perdonan aquel triunfo europeo de una minifalda franquista que, con votos comprados o no, fue, en efecto, una operación de Estado. No se lo perdonan y se han empeñado en reeditar todos los años el mayo francés que nunca tuvimos. Es inútil: los españoles triunfamos en Europa con la minifalda, no con la ideología.